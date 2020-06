Mahmut Öktem betreibt seit fünf Jahren das griechische Restaurant Hellas in Bassen. Durch die Corona-Krise hat er bereits hohe Verluste erlitten, jetzt befürchtet er wegen der Baustelle, die seine Parkplatz-Zufahrt blockiert, das Schlimmste. (FOCKE STRANGMANN)

Erst kam Corona und dann die große Baustelle direkt vor seiner Haustür – bei Mahmut Öktem und seinem Team liegen in diesen Tagen die Nerven blank. Als ob die durch die Corona-Pandemie verursachten Verluste nicht schon schlimm genug wären, muss der Betreiber des griechischen Restaurants Hellas jetzt einen weiteren herben Rückschlag verkraften, den der Kurde schlichtweg als existenzbedrohend bezeichnet.

Ein Aus der bei den Bürgern beliebten und in den sozialen Netzwerken überaus gut bewerteten Gaststätte würde nicht nur den Chef selbst hart treffen, sondern auch neun Mitarbeiter, die im Service und im Lieferdienst tätig sind. „Mir hat niemand gesagt, dass die Baustelle hier aufgebaut wird und mein Parkplatz nicht mehr für Gäste zugänglich ist“, beschwert sich Öktem über die Vorgehensweise der Verantwortlichen.

Eine Geduldsprobe

Seit März dieses Jahres gleicht der Bassener Ortskern im Bereich Bassener Dorfstraße, Große Straße und Borsteler Straße einer großen Baustelle, die nicht nur Autofahrer, sondern auch potenzielle Gäste des griechischen Restaurants auf eine Geduldsprobe stellt. Um die Versorgungssituation in der Gemeinde Oyten und im Flecken Ottersberg zu verbessern, lässt der Trinkwasserverband Verden derzeit und voraussichtlich noch bis August dieses Jahres die Trinkwassertransportleitung in Bassen erneuern. Ein Projekt, dessen Sinn auch Mahmut Öktem versteht und gegen das er nichts hat.

Um die mit den Bauarbeiten verbundenen Unannehmlichkeiten möglichst gering zu halten, arbeitet das vom Trinkwasserverband beauftragte Bauunternehmen August Reiners strategisch in einzelnen Bauabschnitten. Für die Arbeiten muss der Straßenbereich bislang halbseitig gesperrt werden. Auch die Kreuzungsbereiche zu den einmündenden Straßen müssen in den jeweiligen Bauabschnitten gesperrt werden. Davon betroffen ist seit vergangenem Freitag die Bassener Dorfstraße.

Der Parkplatz zum Hellas-Restaurant ist seitdem von der Großen Straße nicht mehr zugänglich. Insgesamt zwei Wochen, so hat es Öktem schriftlich, soll dieser Zustand mindestens anhalten. Zwar weisen seit Dienstagnachmittag zwei Schilder an beiden Seiten der Baustellenabsperrung darauf hin, dass eine Zufahrt zum Restaurant Hellas über die Heckenstraße erfolgen kann, doch die Nerven von Mahmut Öktem kann auch diese Maßnahme nicht beruhigen.

Hohe Verluste

„Wir haben Gäste im Umkreis von 30 Kilometern, darunter viele Familien und ältere Menschen, die nicht so einfach hierher finden“, befürchtet Öktem diesmal hohe Verluste in der eigentlich stets sehr gut laufenden Sommersaison. „Wir haben hohe Kosten und müssen Schulden machen“, beschreibt er seine Angst und verweist auf das Minus-Geschäft am vergangenen Sonntag, als er gerade mal 20 Prozent der sonst üblich Gästeanzahl erreichte.

Auf keinen Fall wolle er den wieder Ort verlassen, beteuert Öktem, der immer noch darauf hofft, dass die Zufahrt zu seinen Parkplätzen für Autos schnellstens ermöglicht wird. Doch seit Freitag ist der eigentlich ideal gelegene Standort an der Bassener Hauptverkehrsstraße ein besonders für Ortsunkundige und Kurzentschlossene auf der Durchreise ein schwer und umständlich zu findendes Spezialitäten-Restaurant, das unter diesen Umständen kaum zu einem spontanen Stopp einlädt.

Beim Trinkwasserverband Verden sieht man die Situation des Restaurants Hellas derweil als Härtefall. Weil sich die Baustelle derzeit im Kreuzungsbereich befindet und eine Ampelanlage den Verkehr regelt, könne man die Zufahrt dort nicht öffnen, erklärte Johanna Bruns-Hellberg auf Nachfrage, räumte aber auch ein: „Wir waren uns des Problems nicht so bewusst, weil ja die Anfahrt über die Straße Im Dorfe und den Heckenweg möglich ist.“ Gleichwohl habe man die Anlieger sehr wohl über die bevorstehenden Maßnahmen informiert, beteuert sie. Rund zwei Wochen noch muss Mahmut Öktem laut Trinkwasserverband noch auf die Zähne beißen. Dann zieht die Baustelle weiter von Bereich Große Straße 64/68 bis zum Heckenweg.

Zur Sache

Night of Light

Die Aktion „Night of Light“, bei der die durch Corona arg gebeutelte deutsche Veranstaltungsbranche ein sichtbares Zeichen gen Berlin schicken will, bezieht das Restaurant „Hellas“ mit ein. Der Bassener Marcus Winter, der beruflich Firmenfeiern, Hochzeiten und andere Events ausrichtet, wird das Gebäude am Montag, 22. Juni, ab 22 Uhr in rotes Licht tauchen. Bis 1 Uhr nachts wird das Hella somit zum Blickfang. Wie berichtet, schließt sich auch die Achimer Veranstaltungstechnikfirma So Light der Bewegung an und wird parallel in Achim die „Alte Feuerwache“ rot anstrahlen. Die illuminierten Gebäude aus ganz Deutschland werden dann auf Facebook und Instagram (#nightoflight2020) zu sehen sein.