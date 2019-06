Nach der Meldung von Hilferufen in der Freitagnacht suchte die Polizei den Stadtwald in Achim ab. Mit Beteiligung von Polizeihunden und eines Hubschraubers wurde aber niemand gefunden (Symbolbild). (DPA)

Passanten sind auf Hilfeschreie im Stadtwald im Achim aufmerksam geworden. Das Ganze hat sich laut Polizeibericht in der Nacht zu Sonnabend ereignet. Die Zeugen, die die Hilferufe wahrgenommen hatten, verständigten noch in dieser Nacht sofort die Polizei. Trotz einer intensiven Absuche unter Beteiligung von Polizeihunden und eines Hubschraubers wurde allerdings keine Person in hilfloser Lage aufgefunden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Achim unter der Telefonnummer 0 42 02 / 99 60 entgegen.