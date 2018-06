Thorben Wölke (rechts) und Uwe Roll vom Anglerverein Achim lassen in Uesen die kleinen Aale in die Weser. (Björn Hake)

Thedinghausen/Achim. Vom Plastikbeutel hinein in Weser, Aller und Eyter: Etliche Aale haben in den vergangenen Tagen ein neues Zuhause in den Gewässern im Landkreis Verden gefunden. An der Ueser Brücke wurden unter der Aufsicht von Markus Diekmann vom Landesamt für Verbraucherschutz (LAVES) jetzt die jungen zappelnden Farmaale per Kescher aus vier mittelgroßen Tanks in große Plastiksäcke umgefüllt. Anschließend wurden sie in Weser, Aller, Eyter und in den Blender See entlassen. Nachdem kurz zuvor bereits der Aalbesatz an den Verein der Sportfischer Verden an der Weser in Eissel (Nonnennahe) übergeben worden war, erfolgte eben diese zweite Aktion in Uesen für die Besatzzonen Achim und Bremen sowie die Fischervereine Thedinghausen und Blender See. Mit dieser Maßnahme wurde auch in diesem Jahr der Artenschutz gefördert.

Die Weser- und Aller-Fischereigenossenschaft Verden hatte durch ihren Vorsitzenden Gerd Schröder aus Thedinghausen für die Fischerei-Pachtgemeinschaft Weser IV, der acht Angelvereine von Bremen bis Dörverden und Berufsfischer Kurt Janke in Dörverden angehören, sowie zusätzlich für den Verein der Sportangler Verden, die Fischereivereine Thedinghausen und Blender See sowie den Berufsfischer die Förderung im Rahmen der Aalschutzverordnung der Europäischen Union (EU) beantragt und auch erhalten.

Aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) und durch das Land Niedersachsen wurden die Gesamt-Besatzkosten für diese bedrohte Fischart in Höhe von 64 919 Euro mit 60 Prozent – also 38 946 Euro – bezuschusst. Die restlichen 40 Prozent der Kosten tragen die beteiligten Vereine und die Berufsfischer entsprechend ihrer Besatzanteile.

Die Glasaale, die in Frankreich gefangen wurden, hatte Jahnke zum Teil bereits im April in die Weser zwischen den Wehren in Intschede und Dörverden ausgesetzt. Wie Gerd Schröder berichtete, seien seit Beginn der Fördermaßnahmen durch die EU und das Land Niedersachsen im Jahre 2011 im Bereich der Weser- und Aller-Fischereigenossenschaft – also in der Weser von Bremen bis Dörverden und in der Aller von der Mündung in die Weser bis Otersen – in die Weser und Aller sowie in die Eyter und in den Blender See einschließlich des aktuellen Besatzes 6645 Kilo Farmaale unterschiedlicher Größenordnung (von vier bis zehn Gramm pro Stück) und Glasaale (rund 0,03 Gramm pro Stück) je nach jährlicher Verfügbarkeit ausgesetzt worden. Im Vergleich verbirgt sich hinter diesem Gesamtgewicht eine Stückzahl von rund 1,9 Millionen Aalen.

Bei der aktuellen Maßnahme unterhalb der Ueser Brücke war auch Uwe Roll, der Vorsitzende des Achimer Anglervereins anwesend. „Die Aal-Förderung tritt nur in Kraft, wenn 40 Prozent der laichreifen Aale (Blankaale) in die See abwandern. Das ist zum Beispiel davon abhängig, wieviel Kraftwerke die Abwanderung stören. Hier passt alles, sodass wir die Zuschüsse bekommen“, erklärte Roll. Die jungen Aale haben aber auch natürliche Feinde. So hat sich mittlerweile in dieser Region die Schwarzmund-Grundel eingebürgert und die ist eine Bedrohung für die kleinen Aale.

Der Fischereiverein Thedinghausen erhielt 60 Kilo Aale. In der Eyter finden sie als Nahrung viele Kleintiere, zudem gibt es hier nur wenig ihnen gefährlich werdende Hechte und Barsche. Insgesamt 11 000 Jung-Aale wurden ausgesetzt. Zusätzlich bekam Thedinghausen 20 Kilo – das sind rund 5000 Exemplare – für die Weser. „Sie bleiben nicht alle übrig, etliche werden von anderen Fischen gefressen“, erklärte Schröder.