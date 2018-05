Ein Mann in dunkler Jacke steht am Fahrradständer, die Kapuze hat er ins Gesicht gezogen. Immer wieder lässt er den Blick über den Achimer Bibliotheksplatz und die Fußgängerzone schweifen. Als er sich einen Augenblick unbeobachtet zu fühlen scheint, holt er eine große, rote Kneifzange aus seiner Jacke und beginnt an der Fahrradkette zu werkeln. Die Leute gehen vorbei. Einige schauen gar nicht hin, andere sofort wieder weg.

„Das Ganze ist eine Aktion zum Tag des Ehrenamtes, den wir auch zum Tag der Zivilcourage erklärt haben“, sagte Katja Brammer, Kontaktbeamtin der Achimer Polizei. „Eine Aktion haben wir schon heute früh gemacht.“ Dabei sei das Ergebnis zunächst enttäuschend, aber dann doch zufriedenstellend ausgefallen. „Ein Herr vom Bauhof kam mit seinem Lkw angefahren und hat den vermeintlichen Fahrraddieb gefragt, was er denn da tue.“ Einige Menschen seien aber auch vorbei gelaufen und hätten anschließend sogar geleugnet, etwas gesehen zu haben.

Bei der Aktion gegen Mittag scheint das Spiel zunächst genau so abzulaufen. Erst als eine junge Frau auf dem Weg zu einem Arbeitstermin durch die Fußgängerzone marschiert, ändert sich das. Sie hält sich bedeckt und beobachtet, dann zückt sie ihr Handy, um die Polizei zu verständigen.

„Ich dachte mir: 'Spinnt der?'“, sagte Lisa-Marie Schulze hinterher. Sich selbst wollte sie nicht in Gefahr bringen. „Nachher zieht der mir noch seine Kneifzange drüber.“ Zusammen mit einem Mann wäre sie hingegangen, sagte sie, „oder wenn er eine Frau gewesen wäre.“ Gehandelt hat sie trotzdem. „Ich hatte die Beamten von der Polizei schon am Telefon, da sah ich Frau Brammer am Ende der Fußgängerzone.“ Eigentlich hatte sie sich mit einer Kundin zum Mittagessen treffen wollen. Doch einzuschreiten und Zivilcourage zu zeigen, das sei für sie in dieser Situation selbstverständlich gewesen. „Ich finde so etwas einfach total dreist. Mir ist mein Fahrrad auch schon ein paar Mal geklaut worden.“

„Sie war klasse“, lobte Katja Brammer die Heldin des Schauspiels. Sie würde sich wünschen, dass mehr Menschen so handeln, sagte die Polizistin. „Wir möchten auch gar nicht, dass da einer rangeht und sich selbst in Gefahr bringt, lieber sollen die Leute hinschauen, benachrichtigen und helfen.“ Dafür müsse aber mehr Werbung gemacht werden, denn aktuell geschehe Zivilcourage noch zu wenig. „Es ist schon mehr geworden, aber es reicht bei Weitem nicht aus.“

Um zusätzlich das Bewusstsein der Bevölkerung für das Thema zu schärfen, hatten die Polizei und die Opferhilfe vom Weißen Ring Informationsstände in der Marktpassage organisiert. „Das Interesse ist da“, sagte Axel Prigge vom Fachbereich Prävention der Polizeiinspektion Osterholz-Verden. Er weiß aber auch: „Manchmal braucht es einen Impuls.“ Zwei Vorträge über das Thema Zivilcourage und wie man sich im Ernstfall richtig verhält, hielt Karl-Heinz Langner im Rathaus. Er ist Außenstellenleiter des Weißen Rings in Hamburg-Harburg und hat die Erfahrung gemacht: „Die Leute wissen oft gar nicht, was Zivilcourage bedeutet.“ Denn dabei ginge es nicht unbedingt darum, in einer Situation körperlich dazwischen zu gehen. „Opfern Hilfe anbieten, andere Leute ansprechen, die Polizei rufen – das ist wichtig“, fasste Langer die goldenen Regeln zusammen.