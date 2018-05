Bei diesem Wetter fällt gute Laune nicht schwer: Anke Trämann (links) und Rita Steffen genießen den Ölmühlentag in Wulmstorf bei einem Glas Wein. (Fotos: Björn Hake)

Thedinghausen-Wulmstorf. Hochbetrieb bei sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein pur – das Ölmühlenfest von Anna Hubach und Andreas Meyer ist an einem neuen Ort zu einem überragenden Erfolg geworden. Die achte Veranstaltung dieser Art fand nunmehr in Wulmstorf in und an der Wesermühle statt. „Wir haben die anderen Veranstaltungen noch getoppt. Es hätte schöner nicht sein können“, urteilte Anna Hubach, „hier gibt es für die Besucher auch mehr Bewegungsfreiheit.“

Bereits auf dem Weg zum Wesermühlen-Areal traf der Interessent auf viele Leute, die sich mit wertvollen Ölen, Büffel- sowie Kuhkäse, Gewürzen, Kräutern beziehungsweise Konfitüren eingedeckt hatten und diese in bräunlichen Papiertragetaschen nach Hause trugen. Am Wegesrand reihte sich ein Fahrrad an das andere – ein Beweis, dass am Ende der Strecke mächtig etwas los sein muss. Und wirklich, die Stände an der Wesermühle waren dicht umlagert, zur Kunstausstellung im Mühlenobergeschoss, wo die Malerinnen Susann Hartmann aus Thedinghausen und Beate Möller aus Morsum einige ihrer Werke zeigten, war über die schmale Treppe kaum hinzukommen.

An den Ständen gab es für jeden Geschmack etwas. Egal, ob jemand Chili aus der Lüneburger Heide – angepriesen von Susanne Menke – oder Hinnis Bio-Eis bevorzugte. Besonders der Stand mit der kühlen Erfrischung unter anderem in den Geschmacksrichtungen Schoko bis Vanille und Walnuss bis weiße Schokolade bildete sich beim Anstehen eine lange Schlange. Wer wollte, der konnte sich auch für seinen heimatlichen Garten eindecken. Bei der Bioland-Gärtnerei von Agnes Griesehop und Josef Schumacher gehörten Lavendel, Liebstöckel und Storchenschnabel ebenso zum Angebot wie Tomatenpflanzen, die die kräftig scheinende Sonne gar nicht so gern hatten.

In einem bunten Zelt kamen die Kinder zu ihrem Recht. So konnten sich die Kleinsten bei Janine Iburg schminken lassen. Auf die Frage, was denn der Renner sei, antwortete sie: „Alles, was bunt ist, alles durch die Bank.“ Rhabarber, verschiedene Salatsorten, aber auch Lauchzwiebeln, Kräuter und die Kartoffelsorte „Linda“ wurden beim Bramstedter Hof Steding verkauft. Eine Ecke weiter durfte man sich über frisch aus dem Ofen geholte Pizza freuen, und auch die Wesermühle selbst hatte einen breiten Stand aufgebaut. „Wir machen Öle“, stand informativ im Hintergrund, doch das konnte bereits beim Blick auf die Auslage an den Flaschen erkannt werden.

Zur besten Kaffeezeit kamen immer wieder Besucher aus dem Mühlenanbau. Die Torten hatte der Dorfverein Wulmstorf beigesteuert. Wer nicht so auf Süßes stand, der konnte mit Bratwurst-Grillern vom Bio-Weideochsen – zubereitet von Böse-Hartje – den Appetit stillen. Die Mosterei Finkenburg bot Apfelsaft an und warb dafür, dass sonst bei ihnen jeder Kunde den Saft aus den eigenen Äpfeln bekommt. Marmeladen wurden vom Schwarmer Holger Kalienke verkauft, es gab aber an den Ständen auch Apfel-Gelee und eingelegte Minitomaten zum Mitnehmen. Etwas fürs abendliche Mahl oder fürs Frühstücksbrot war der „Bio-Käse vom Wasserbüffel“. Der Verdener Spitzenkoch Wolfgang Pade zählte mit Kostproben aus seiner Küche zu den Höhepunkten.

Bei Mühlenführungen im zweistündigen Rhythmus wurde auch ein Einblick in die Produktion gegeben. Da wurde gezeigt, wie Ölpressen genau funktioniert. Beim Infostand des Bioland-Verbands konnte bei einem Quiz das eigene Wissen getestet werden. „Es war alles dabei, eine Riesenvielfalt. Diejenigen, die die Sachen gemacht haben, haben es so wie wir mit Herzblut gemacht“, versicherte Anna Hubach. Sie stellte zudem fest, dass Ernteverein und Feuerwehr die Verkehrssituation bestens gemeistert hatten.