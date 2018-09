Günther Wiggers (von links), Ute Fetkenhauer und Friedrich Bartels sind zufrieden mit dem frisch gedruckten Bildkalender, der demnächst zum Preis von 18 Euro verkauft wird. (Björn Hake)

Ottersberg. Hoch statt quer, in diesem Format kommt der neue Historische Kalender des Ottersberger Kulturvereins im Rektorhaus daher. Die veränderte Optik des Bildkalenders für 2019 hat einen triftigen Grund, wie dessen Schöpfer Günther Wiggers, Friedrich Bartels und Ute Fetkenhauer bei der ersten Präsentation des frischen Druckwerks im Rektorhaus erläutert haben. "Wir wollen damit auch Neubürger im Flecken Ottersberg ansprechen", erklärt Heimatarchivar Wiggers das neue Konzept. Denn schließlich handelt es sich bei der 16. Ausgabe des im Jahr 2004 erstmals herausgegeben Historischen Kalenders um eine fotografische Gegenüberstellung des Ottersbergs aus früherer und heutiger Zeit.

Aus Sicht des Trios ist bei dem von der Verdener Firma Satz und Druck produzierten Kalender eine bunte Bilderauswahl von alten Gebäuden entstanden, die im Laufe der Jahre umgebaut worden sind und von Standorten mittlerweile abgerissener Gebäude, an deren Stelle jetzt neue Objekte mit einer ganz anderen Optik stehen. "Das ist eine sehr gute Mischung", findet Wiggers, der im Vorfeld der Kalenderproduktion wieder in seiner umfangreichen Sammlung nach den passenden Bildern gesucht hat. So zeigt das Deckblatt des Kalenders etwa die Grüne Straße in den 1920er-Jahren mit Blick auf das ehemalige Gieschen's Hotel am heutigen Kreisverkehr. Zu sehen ist darauf das Geschäftshaus Lemmermann, in dem sich heute eine von drei Ottersberger Spielhallen befindet. Das ebenfalls abgebildete Haus des Eckbäckers Schumacher ist derweil bereits im Jahr 1983 abgebrochen worden. Und spielende Kinder auf der Grünen Straße, wie es in der historischen Ansicht zu sehen ist, gebe es dort laut Wiggers auch schon lange nicht mehr.

Alte Schätze auf allen Seiten

Nicht wiederzuerkennen ist indes der Bereich, auf dem seit Jahren der Rathaus-Komplex mit dem Elektrizitätswerk und der Polizeistation steht. Früher war die Grüne Straße 16 die Heimat des sogenannten "Weißen Hauses", das im Dezember 2005 dem Erdboden gleich gemacht worden war. Der Kalender zeigt eine Aufnahme aus dem Jahr 1923. Dieses Bild und noch viele weitere Schätze gibt es auf den einzelnen Kalenderseiten zu sehen. Darunter zum Beispiel in einer Gegenüberstellung das heutige Volksbank-Gebäude und das im frühen 20. Jahrhundert an diesem Standort stehende Haus Große Straße 19, auf dem Kutscher Hermann auf den dort praktizierenden Mediziner Dr. Eichhorst wartet. Auch dessen Schwiegersohn und Nachfolger Dr. med. Komes ist auf dem Bild zu sehen.

Der Bildkalender 2019 mit historischen Aufnahmen aus Ottersberg wird im Rahmen des Herbstmarktes am 23. und 24. September der Öffentlichkeit präsentiert und dort auch verkauft. Der Verein "Hilfe und Tat" richtet an beiden Markttagen eine Verkaufsstelle auf dem Marktgelände ein. Zudem soll der Kalender am Markt-Sonnabend im Gewerbezelt am Stand des Kulturvereins erhältlich sein. Nach dem Herbstmarkt erfolgt der Verkauf der in einer Auflage von 250 Stück gedruckten Exemplare bei den Buchhandlungen Froben und Dzubiella sowie bei der örtlichen Kreissparkasse und bei der Volksbank-Filiale an der Großen Straße. Auch bei Wiggers, dem Vater des Kalenders, können die Historischen Bildkalender telefonisch unter der Rufnummer 0 42 05 / 14 55 bestellt oder direkt am Postweg 1 erworben werden.

Das neue Format ist derweil nicht die einzige Veränderung, mit der sich die Mitglieder des Kulturvereins beschäftigt haben. So geht ab dem 1. Januar 2019 die Verwaltung des Rektorhauses am Brink wieder an den Flecken Ottersberg über. "Die Gemeinde ist dann wieder zuständig. Wir bleiben aber weiterhin Nutzer", erklärt Bartels, der mit seinem Team die Einrichtung eines Archivraumes unter dem Dach des Rektorhauses plant.