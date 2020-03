Auch die 330. Auflage des Ottersberger Herbstmarktes verspricht wieder ein buntes Treiben. (Björn Hake)

Der nächste Ottersberger Herbstmarkt im September 2020 liegt zwar noch in weiter Ferne, doch hinter den Kulissen wird bereits auf allen Ebenen fleißig gearbeitet, geordnet und geplant, damit auch die 330. Auflage der Traditionsveranstaltung zu einem vollen Erfolg wird. So hat Hannah Schwarz-Kaschke als langjährige Sprecherin des Markt-Ausschusses mittlerweile ihre Nachfolge geregelt. Max Rebentisch wird diese Aufgabe ab dem nächsten Jahr übernehmen. „Bis dahin werden die beiden die Aufgabe gemeinsam erledigen, um Rebentisch auch die Möglichkeit zur Einarbeitung zu geben“, erklärt Pressesprecher Geert Mehlhop.

Der 26-jährige Business-Controller wohnt zur Zeit in Achim-Baden, kennt sich aber bereits bestens mit dem Ottersberger Markt aus. „Als gebürtige Ottersberger hat Max Rebentisch seit Kindesbeinen wohl keinen Herbstmarkt versäumt“, mutmaßt Mehlhop, der sicher ist, den richtigen Mann für diese Aufgabe im Team gefunden zu haben. Denn schon seit einigen Jahren arbeitet Rebentisch aktiv im Markt-Ausschuss mit und kümmert sich unter anderem um die Pflege der Internet- und Facebook-Seiten. „Ich freue mich, einen Nachfolger gefunden zu haben, der mit Leib und Seele und voller Initiative an der Gestaltung unseres Herbstmarktes mitarbeitet und der alles daran setzen wird, dieses Ottersberger Aushängeschild auch in Zukunft attraktiv zu erhalten“, drückt auch Vorgängerin Hannah Schwarz-Kaschke ihre Freude aus.

Der Markt-Ausschuss sprach sich derweil in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für diese Nachfolgeregelung aus. Max Rebentisch wird ab dem nächsten Jahr gemeinsam mit Geert Mehlhop federführend das Orga-Team bilden, das dann zusammen mit Marktmeister Chris Fehsenfeld und mehreren Ausschuss-Mitgliedern das Gesicht des Marktes gestalten werden. Der diesjährige Markt beginnt indes wie üblich offiziell wieder mit dem traditionellen Markt-Umzug. „Auch aufgrund des Alters der bisherigen Umzug-Teilnehmer sind die Fußgruppen sehr wenig geworden“, berichtet Mehlhop und fügt hinzu: „Hier wünschen sich die Markt-Macher wieder eine größere Resonanz und rufen daher Vereine, Schulen und auch private Gruppen aus Ottersberg und allen benachbarten Orten zum Mitmachen auf.“ Auch auswärtige Gruppen seien herzlich willkommen. „Wer einmal als Fußgruppe teilgenommen hat, wird beim Umzug die Sympathie und den Beifall der Zuschauer am Straßenrand erlebt haben. Man ist einfach näher an den Besuchern dran und es gibt auch schon mal einen kurzen Klönschnack“, berichtet Geert Mehlhop.

Hoffnung auf mehr Spielmannszüge

Auskünfte hierzu gibt es beim Marktmeister Chris Fehsenfeld, der telefonisch unter 0 42 05 / 31 70 21 oder per E-Mail an c.fehsenfeld@flecken-ottersberg.de kontaktiert werden kann. Hier sind auch die Anmeldungen möglich. Bei einer entsprechenden Anzahl von Fußgruppen kann sich der Markt-Ausschuss auch vorstellen, besonders Attraktive mit einem Preis zu prämieren. Das gilt auch für die fahrenden Umzugsteilnehmer. Ein besonderes Thema für den Umzug sei laut Mehlhop auch die Rekrutierung von Spielmannszügen oder Musikgruppen. „Hier gab es für den Marktmeister erhebliche Probleme, sodass in den letzten beiden Jahren nur noch ein Fanfarenzug übrig blieb“, weiß Mehlhop zu berichten. Das sei nach Meinung der Ausschuss-Mitglieder zu wenig. Und auch von den Umzugsteilnehmern habe es hierzu kritische Anmerkungen gegeben. „Allerdings ist es sehr schwer, neue Kapellen zu bekommen. Das liegt einerseits an der Terminhäufung im September, andererseits aber auch daran, dass immer weniger Musikgruppen an einem Ausmarsch interessiert sind“, erklärt Mehlhop.

Eine Änderung soll es schon in diesem Jahr beim Markt-Finale am Sonntagabend geben. Der Beginn wird auf 18.30 Uhr vorverlegt und das Programm soll maximal 90 Minuten dauern. Hiermit soll es auch den Kleinsten der Aktiven auf der Bühne und deren Eltern ermöglicht werden, bis zum Schluss der Veranstaltung im Festzelt zu bleiben und nicht schon vorzeitig in größerer Anzahl die Plätze zu verlassen, was auch zu einer Störung des laufenden Programms führt. Als Organisatorin des Markt-Finales wird Bärbel Seekamp die nötigen Gespräche mit den Betroffenen führen. Durch das Programm führt derweil Niklas Brunkhorst. Der gelernte Bankkaufmann ist besonders bei Jugendlichen als Discjockey bekannt und hat auch schon einige Erfahrung als Moderator. „Auch er wird für Frische und Kurzweil am letzten Abend des Marktes sorgen“, ist sich Mehlhop sicher.

Und wer mehr über den diesjährigen Markt wissen möchte, aber auch gerne die Fotos der vergangenen Märkte anschauen möchte, kann die Internet-Seite des Ottersberger Marktes unter www.ottersberger-markt.de besuchen. Dort findet man auch die Anmeldeformulare für den Umzug und für das Gewerbezelt. Zudem können Interessierte dort auch die neue Aufgabenverteilung des Orga-Teams und die Kontaktdaten der jeweiligen Ansprechpartner einsehen.