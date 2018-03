Christoph Früchtenicht und Silvia Rieser bestücken den Verkaufsautomaten. Bei den selbstgemachten Marmeladen hat der Kunde sogar die Qual der Wahl. (Björn Hake)

Langwedel-Völkersen. Seit 25 Jahren versorgt der Hofladen Früchtenicht in Völkersen die Menschen mit Erzeugnissen vom eigenen Bauernhof. Anfangs noch in Konkurrenz zum Supermarkt, ist der Hofladen – vom Bäcker und Fleischgroßhandel abgesehen – zum inzwischen einzigen Lebensmittelversorger in der Langwedeler Ortschaft geworden. Bis vor Kurzem waren die Kunden dabei auf die Öffnungszeiten des Verkaufsgeschäftes angewiesen. Doch für alle, die mal eben noch Butter, Eier oder Kartoffeln benötigen, gibt es seit rund drei Wochen eine Neuerung: Denn die Familie Früchtenicht hat einen Verkaufsautomaten erworben, an dem ausgewählte Teile des Sortiments 24 Stunden am Tag angeboten und erworben werden können.

Der Großteil der Produkte sind dabei Eigenerzeugnisse. Neben Eiern, Kartoffeln und diversen Marmeladen, laut Hofbetreiber Christoph Früchtenicht die meistgefragtesten Artikel, gibt es etwa auch Leber- oder Mettwurst sowie Apfelsaft aus dem Hause Früchtenicht. Ergänzt wird das Sortiment mit Waren wie Honig und Milch, die nicht aus Völkersen, aber immerhin größtenteils aus dem Umland kommen. "Alles Produkte, von denen man weiß, wo sie herkommen", betont Früchtenicht, der im vergangenen Jahr den Hof von seinem Vater übernommen hat. Besonders an den Wochenenden sei das Angebot bereits gut wahrgenommen worden.

"Wir haben gemerkt, dass Leute nach Feierabend, mittags oder am Wochenende vor der Tür standen und gerne noch etwas gekauft hätten", erklärt Silvia Rieser, Lebensgefährtin von Früchtenicht, die Hintergründe für den Erwerb des Verkaufsautomaten. Dieser funktioniert vergleichbar mit den Geräten, die etwa an vielen Bahnhöfen stehen und dort zumeist Snacks und Getränke ausgeben. "So ein Gerät ist schon eine super Sache", befindet Früchtenicht. Nicht nur, dass der Kaufvorgang kinderleicht sei, die integrierte Kühlung sorge zudem dafür, dass der Inhalt auch stets frisch bleibe.

Die Hofstelle in Völkersen besteht bereits seit dem 17. Jahrhundert. In der inzwischen 14. Generation führt Christoph Früchtenicht die Familiengeschäfte weiter und setzt dabei noch verstärkter auf die Direktvermarktung, mit der 1993 begonnen wurde, als der Hofladen ins Leben gerufen wurde. Eier, Kartoffeln, Schinken und saisonal Spargel seien damals die einzigen angebotenen Produkte gewesen. "Seitdem hat sich der Laden immer weiter entwickelt und ist inzwischen unser Hauptstandbein", sagt Früchtenicht. Zusätzlich zu den Waren aus eigener Herstellung gibt es dort inzwischen unter anderem eine große Auswahl an frischem Gemüse. "Zweimal in der Woche fahre ich zum Großmarkt nach Bremen und kaufe ein", lässt der 38-Jährige wissen.

Ohne familiäre Hilfe wäre die Hofstelle indes gar nicht zu betreiben, will er betont haben. Neben der Unterstützung durch seine Partnerin, helfen auch die Eltern weiter fleißig mit – so arbeite seine Mutter im Hofladen und sein Vater koche die Marmeladen ein. Neben dem Anbau von Spargel, Kartoffeln, Kürbissen, Getreide, Mais und Co. werden auf dem Hof jedes Jahr rund 800 Hühner, 250 Flugenten und 800 Hähnchen gehalten. Auch das Fleisch gibt es dann im Hofladen zu kaufen. Jeden ersten Donnerstag im Monat werden zudem frisch geräucherte Forellen in dem Laden an der Völkerser Dorfstraße angeboten. Zum Sortiment zählen ebenfalls Wein und Spirituosen.

Auf Letzteres müssen Kunden an dem Verkaufsautomaten, der sich in einem Anbau des Hofladens befindet, zumindest bisher noch verzichten – auch wenn es Früchtenicht dort gerne anbieten möchte. Doch dafür müsste zunächst einmal eine Altersprüfung, ähnlich wie beim Zigarettenautomaten, integriert werden. Leichte Veränderungen des Sortiments soll es aber immer mal geben. Die nächste etwa schon bald, wenn denn der erste Spargel geerntet werden konnte. Dann soll es das Stangengemüse per Knopfdruck aus dem Automaten geben, ebenso wie Schinken, Kartoffeln und Sauce Hollandaise. "Ein ganzes Menü also", fasst Früchtenicht zusammen – auch für Spontanentschlossene an einem Sonntag.