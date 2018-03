Gefeiert werden soll an Himmelfahrt weiter im Daverdener Holz – nur bei Einbruch der Dunkelheit ist nun Schluss. (Björn Hake)

So konnte es einfach nicht weitergehen. Zu dieser einhelligen Meinung kamen das Ordnungsamt, der Schützenverein und die Polizei im Bezug auf die Himmelfahrt-Open-Air-Party, die in den vergangenen sechs Jahren auf dem Schützenplatz im Daverdener Holz oftmals mehrere Tausend Besucher aus der ganzen Region angelockt hat. "Das Feedback war stets nicht so erfreulich und der Druck aus der Nachbarschaft nahm zu", betont der Langwedeler Ordnungsamtsleiter Frank-Peter Adam angesichts des Verhaltens einiger meist stark alkoholisierter Gäste. "Es gab sehr viele Entgleisungen", berichtet Adam. Da es den bisherigen Veranstalter, die Firma Nachtaktiv, nun nicht mehr gibt, haben alle Beteiligten die Möglichkeit erkannt, der Feier einen anderen Rahmen zu geben.

Dafür sorgen soll Lüder Meyer aus Schwarme, der dort eine Gastronomie sowie in Bruchhausen-Vilsen eine Kneipe betreibt und schon einige Schützen- und Erntefeste ausgerichtet hat. Er wurde vom Schützenverein Daverden als Nachfolger der Firma Nachtaktiv auserkoren und bezeichnet das Himmelfahrt-Open-Air im Daverdener Holz als "interessante Geschichte". Die wohl wichtigste Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren, wo die Feier immer bis nach Mitternacht lief: Um 19.30 Uhr ist Schluss auf dem Gelände. "Raus aus der Dunkelheit", nennt es Adam. Davon erhofft er sich unter anderem, dass ein gewisses Problemklientel, das immer erst am Abend dort aufgetaucht ist, gar nicht erst erscheint.

Los geht es auf dem Festplatz um 11 Uhr, bis 14 Uhr heizt "DJ B-Side" musikalisch ein, danach soll von 14 bis 18 Uhr die Show- und Tanzband "Promise" für gute Stimmung sorgen. Für die Verpflegung der Besucher wird im ähnlichen Umfang wie bisher gesorgt sein, lässt Meyer wissen. "Ich rechne nicht mehr mit der Menge an Besuchern, aber hoffe natürlich drauf", sagt er angesichts des frühen Endes, welches er gerne noch etwas hinausgezögert hätte. Angesichts der Vorfälle der vergangenen Jahre zeigt er jedoch auch Verständnis für die Maßnahme. An der Landesstraße werden wieder absolutes Halteverbot und eine Geschwindigkeitsbegrenzung gelten. Ein Securityteam soll verhindern, dass gewaltbereite oder stark alkoholisierte Personen sowie Glasflaschen auf das Gelände gelangen.

Doch nicht nur die Himmelfahrt-Open-Air-Party hat zuletzt in Daverden für negative Begleiterscheinungen gesorgt, auch beim Osterfeuer in der Ortschaft hatten Rettungsdienst, Polizei und Co. mehr zu tun, als allen lieb war. Im vergangenen Jahr hatte sich unter anderem ein alkoholisierter junger Mann schwere Brandverletzungen zugezogen, als er durch das Osterfeuer laufen wollte. Zudem zog sich von dem Gelände aus eine Schneise der Verwüstung durch den Flecken in Form von zahlreichen ausgehobenen Gullydeckeln. Auch hier hat der Veranstalter reagiert. "Die Verschmutzung des Ortes und der Marsch von Veranstaltungsbesucher, das Betreten privater Grundstücke und das respektlose Verhalten uns und vielen anderen gegenüber möchten wir nicht mehr dulden", teilt die Landjugend Daverden mit. Um dem entgegenzuwirken, wird es bei der Veranstaltung, die am Sonnabend, 31. März, um 18 Uhr beginnt, kein Zelt und keinen DJ mehr geben. "Somit wird das Osterfeuer keine Disco, sondern eine familienfreundliche Veranstaltung", heißt es von der Landjugend.