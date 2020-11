Ein weiteres Mal muss das Kasch in diesem Jahr wegen der Corona-Beschränkungen seine Türen schließen. (Björn Hake)

„Lockdown light“: So werden die verschärften Corona-Beschränkungen im November gerne immer mal wieder bezeichnet. Für das Kasch in Achim ist der neuerliche Lockdown – ähnlich wie beispielsweise für Restaurants – allerdings keine Lightversion. Denn seit Montag muss das Kulturhaus wieder einmal komplett seine Türen schließen. Aktuell dürfen keine Veranstaltungen und keine Treffen stattfinden. „Überrascht hat uns der zweite Lockdown eigentlich nicht“, gibt Kasch-Mitarbeiter Dennis Meinken zu. Die steigenden Infektionszahlen der vergangenen Wochen hätte so etwas ja schon angedeutet. „Wir haben aber natürlich bis zum Schluss gehofft, dass wir als Kultureinrichtung von den Einschränkungen nicht betroffen sind.“

Doch es kam bekanntlich anders. „Nun stehen wir vor der Situation, dass wir wieder einmal unsere Türen schließen müssen und das, obwohl wir in den vergangenen Monaten viel in Hygienekonzepte und deren Umsetzung investiert haben“, bedauert Meinken. „Da fragt man sich natürlich schon manchmal, wofür wir das überhaupt gemacht haben.“ Zumal insbesondere im Oktober der Betrieb im Kasch endlich wieder Fahrt aufgenommen hatte. „Die Gäste haben sich bei uns wohlgefühlt und wir hatten einige gut besuchte Veranstaltungen.“ Man habe gesehen, dass die Leute wieder etwas unternehmen wollten – „daher ist es für uns natürlich umso bedauerlicher, dass nun erst einmal wieder Schluss ist.“

Ob es dann im Dezember mit den geplanten Veranstaltungen weitergehen kann, wagt Meinken indes zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorherzusagen. „Wir planen natürlich mit unserem Programm und hoffen, dass es im Dezember wieder losgeht, aber wir müssen abwarten, wie sich die Situation entwickelt.“

Lernen aus dem ersten Lockdown

Einen kleinen Vorteil hat der zweite Lockdown dann aber doch: Das Kasch kann auf seine Erfahrungen aus dem Frühjahr zurückgreifen – die Zeit, in der das erste Mal für rund drei Monate der Betrieb wegen der Corona-Pandemie eingestellt werden musste. „Wir haben uns in der Zwischenzeit gerade im Online-Bereich besser aufgestellt und Förderprogramme genutzt, um uns beispielsweise die entsprechende Technik anzuschaffen, um Veranstaltungen zu streamen“, berichtet Meinken. Zuvor habe man sich das Equipment immer leihen müssen.

Das im Mai etablierte neue Format Kasch-TV, bei dem bereits mehrere Konzerte per Livestream in die heimischen Wohnzimmer der Zuschauer gebracht wurden, soll nun auch weiter genutzt werden. So wird es das Konzert von Mellow Melange am 13. November und den Auftritt von Andreas Kümmert am 27. November nun zwar nicht live im Kasch, aber immerhin gestreamt zuhause zu sehen geben. „Und sollten wir im Dezember nicht wieder öffnen dürfen, würden wir natürlich versuchen weitere Konzerte oder auch Veranstaltungen online anbieten zu können“, sagt Meinken. „Wir hoffen aber, dass wir das nicht müssen.“

Finanziell sieht es für das Kasch indes – dank einiger Förderprogramme – nach Angaben von Meinken aktuell noch recht gut aus. „Wir versuchen alles auszuschöpfen, wo wir Gelder herbekommen können“, sagt der Kasch-Mitarbeiter mit Blick auf viele unterschiedliche Unterstützungsprogramme. „Es ist natürlich eine harte Zeit, aber wir geben uns alle Mühe, um weiter liquide zu bleiben.“