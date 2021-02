(Polizei Verden Osterholz)

Schon während der Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ am Mittwochabend im ZDF gingen die ersten Anrufe bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz ein. Zuvor war ein bisher ungeklärter Mord aus dem Jahr 1991 ausgestrahlt worden, der von den Verdener Ermittlungsbehörden aufgrund neuer kriminaltechnischer Möglichkeiten noch einmal neu aufgerollt wird. Wie berichtet, hatte eine Anwohnerin in den Morgenstunden des 10. Dezember 1991 eine übel zugerichtete männliche Leiche am Fuße einer Böschung gegenüber der Autobahnanschlussstelle Posthausen aufgefunden.

Trotz intensiver Ermittlungen gelang es bisher nicht, den fast 30 Jahre alten Fall aufzuklären. Die Erste Staatsanwältin Annette Marquardt und Hauptkommissar Michael Brunke aus Verden wollen durch die Ausstrahlung des Falles vor allem eines wissen: Wer ist der Tote? Eine Gruppe von niedersächsischen Polizeistudierenden der Fachrichtung „Cold Cases“ war im Vorfeld damit beauftragt worden, die originalen Ermittlungsakten zu studieren und nach neuen Ermittlungsansätzen zu suchen. Eine Maßnahme, die sich auszahlen könnte, denn am Ende der Sendung berichtete Alfred Hettmer – ehemaliger Kriminalbeamter beim Landeskriminalamt Bayern und Leiter des Teams am XY-Telefon – von interessanten Anrufen.

„Es sind bereits viele Hinweise eingegangen, die sich auf den Goldring beziehen“, zeigte sich Hettmer in einer ersten Bilanz aus dem XY-Aufnahmestudio optimistisch. Das eingravierte „C“, so ein Hinweis, könnte ein kyrillisches „S“ sein. Eine Zuschauerin habe gar vermutet, sie könne den Toten anhand der gezeigten Gesichtsrekonstruktion wiedererkennen. Vorsichtig optimistisch gehen derweil die Verdener Mordermittler mit den neuen Erkenntnissen um. Bis Donnerstagmittag gingen mehr als 100 Hinweise aus der Bevölkerung ein. „Nun ist es die Aufgabe der Ermittler, den neuen Spuren, darunter durchaus vielversprechende Ansätze, nachzugehen. Für eine nähere Bewertung ist es jetzt aber noch viel zu früh“, erklärte Polizeisprecher Helge Cassens.

Die Staatsanwaltschaft Verden hat für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung von 5000 Euro ausgelobt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz telefonisch unter 0 42 31 / 80 60 entgegen. Aber auch jede andere Polizeidienststelle kann kontaktiert werden.