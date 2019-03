Harald Gülzow vom Umweltschutzverein VSR-Gewässerschutz hatte im vergangenen September mit seinem Wassermobil in Achim Halt gemacht, um Wasserproben von Bürgern entgegenzunehmen. (Björn Hake)

Der Umweltschutzverein VSR-Gewässerschutz, der im September vergangenen Jahres Brunnenwasserproben der Achimer Bevölkerung zu Untersuchungszwecken entgegengenommen hatte, hat nun seine Ergebnisse veröffentlicht. Er stellt hohe Aluminiumgehalte in verschiedenen privat genutzten Brunnen im Raum Achim fest. Der Grenzwert der Trinkwasserverordnung für Aluminium von 0,2 Milligramm pro Liter (mg/l) sei wiederholt überschritten worden. „Die höchste festgestellte Aluminiumkonzentration lag im Wasser eines Brunnens in Bierden mit 0,55 mg/l. Weitere hohe Aluminiumwerte fanden die Gewässerschützer auch in Uphusen mit 0,35 mg/l“, hat der Verein erklärt. Auf Nachfrage sagte Diplom-Physiker und Sprecher Harald Gülzow, dass insgesamt 38 Proben untersucht wurden. „Fünf waren aluminiumproblematisch“, erklärt er.

Aluminium komme überall im Boden vor, es würde aber nur in einem stark sauren Grundwasser gelöst. Der VSR-Gewässerschutz stellte bei 20 der 38 Messungen fest, dass deren pH-Wert unter dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung von 6,5 läge. „Jede achte Probe lag sogar im Bereich unter 5,5, bei dem das Aluminium gelöst wird.“ Das Wasser im Untergrund werde immer saurer, eine Hauptursache ist aus Sicht des Vereins die hohe Dichte an Massentierhaltungen in Niedersachsen, wo extreme Mengen an Ammoniak anfielen. Diese entstünden, wenn sich Harnstoff oder Eiweiß in den Exkrementen der Nutztiere zersetzen. Aus diesem Grund werde das Ammoniak besonders im Stall und bei der Ausbringung der Gülle in die Luft freigesetzt. Von dort komme es durch den Regen wieder auf die Böden und ins Grundwasser. Ein Großteil Niedersachsens sowie Teile von Nordrhein-Westfalen und Sachsen weisen laut Gülzow diese Problematik auf. „Gerade in Niedersachsen finden wir Aluminium immer wieder.“

Ausbringen der Gülle führt zu Problemen

Maßnahmen zur Minderung von Stickstoffemissionen müssen aus Sicht der Umweltschützer nicht nur im Stall ansetzen, „sondern vor allem bei der Ausbringung der Gülle auf dem Feld“. Je länger die Gülle der Luft ausgesetzt sei, umso größer seien die Verluste in die Luft. Der VSR-Gewässerschutz fordert daher eine Einarbeitung der Gülle in den Boden innerhalb einer Stunde. Derzeit sei es erlaubt, die Gülle viermal so lange auf dem Boden liegen zu lassen. In Regionen mit saurem Grundwasser dürften keine zusätzlichen Massentierhaltungen mehr genehmigt werden, fordert der Verein.

Wie er erklärt, schränkten hohe Aluminiumkonzentrationen im sauren Grundwasser die Nutzung des Brunnenwassers im Garten ein, es sei nur eingeschränkt zum Gießen geeignet: „Bei vielen Pflanzen führt die Aufnahme von größeren Mengen Aluminium zu Schäden.“ In Teichen wirkten bereits geringe Aluminiumkonzentrationen auf Fische giftig. Daher sollte belastetes Brunnenwasser nicht in Teiche eingeleitet werden.

Der Verein hatte, wie berichtet, auch Brunnenwasser-Proben aus Verden untersucht. Auffallend seien dort die Nitratwerte gewesen. 50 Milligramm pro Liter sind demnach erlaubt – in einer Probe aus Neddenaverbergen wurde ein Wert von 285 Milligramm ermittelt. Aber auch Proben aus Hohenaverbergen (73 mg/l) und Langwedel (75 mg/l) wiesen einen Wert über der Marke der Trinkwasserverordnung auf.