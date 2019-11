Mit ihrer originellen Idee hat Lydia Radzuweit die Juroren überzeugt. Die 25-jährige Studentin hat den Nachwuchsförderpreis für Studierende der Ottersberger Hochschule für Künste im Sozialen (HKS) gewonnen. (Björn Hake)

Dass sie mit ihrem Werk „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann schreiben sie noch heute...“ einen derartigen Erfolg haben könnte, hätte Lydia Radzuweit nie geglaubt. Entsprechend verblüfft und sprachlos reagierte die 25-jährige Studentin der Ottersberger Hochschule für Künste im Sozialen (HKS) am Mittwochabend bei der Bekanntgabe des Nachwuchsförderpreisträgers im Foyer des gerade im Umbau befindlichen Campus an der Großen Straße, ausgesprochen von Jury-Mitglied Professor Michael Dörner. Sein Team war nach intensiver Sichtung des Materials der 15 Bewerber letztlich zu der Auffassung gelangt, den Nachwuchsförderpreis an die junge Studentin zu vergeben, die seit 2014 an dem HKS-Campus im Studiengang Freie Bildende Kunst studiert. „Ich fühle mich sehr geehrt, habe damit aber überhaupt nicht gerechnet“, erklärte die ziemlich verdutzte Mutter eine zweieinhalbjährigen Tochter.

Warum sie mit der Auszeichnung nicht gerechnet hat, machte sie derweil an der künstlerischen Klasse ihrer Mitbewerber fest. „Ich kenne die künstlerischen Positionen der anderen, und die sind sehr stark“, adressierte die Preisträgerin ein dickes Lob an Tabea Bruns, Steffen Gehrdau, Josefine Henning, Zhiyi Liu, Denise Tobinski und Hannah-Winona Kreß, die mit ihren Ideen ebenfalls auf den großen Moment gehofft hatten. Bei der zweiten Auflage des 2017 zum ersten Mal ausgelobten Nachwuchsförderpreises für Studierende der HKS Ottersberg fiel die Wahl laut Laudator Michael Dörner dann doch „recht deutlich“ zugunsten der 25-Jährigen aus, die als Siegerin damit auf Anne Nitzpan folgt.

Chatverlauf aus mehr als drei Jahren

Die von Lydia Radzuweit zur Schau gestellte Arbeit besteht derweil aus 13 465 weißen Karten im DIN A6-Format. Auf ihnen ist der Chatverlauf der Künstlerin und ihres Partners aus exakt drei Jahren, vier Monaten und fünf Tagen abgedruckt. Auf der Vorderseite einer Karte steht, wer und wann geschrieben hat, die Chatnachricht steht auf der Rückseite – gesendete Bilder werden auf der Vorderseite der Karten beschrieben. „Es ist der alltägliche Konversationsverlauf, von den ersten Verabredungen bis hin zum Zusammenleben mit unserem gemeinsamen Kind“, beschreibt Lydia Radzuweit das Werk.

Dies sei eine Übertragung aus dem Digitalen in das Analoge und verbildliche den schriftlichen Kontakt zwischen zwei Menschen. Als Hommage an die postalische Kurznachricht ist der Austausch auf in Größe und Haptik an Postkarten erinnerndes Papier gedruckt. „Der alltägliche Inhalt der Nachrichten hat für den Betrachter keine wesentliche Wichtigkeit. Erst die Masse aller Nachrichten wird zum spürbaren Gewicht der Liebe, deren Dimension sonst im Digitalen verborgen bleibt“, erklärt die Künstlerin und fügt hinzu: „Die flüchtig verfassten Kurznachrichten erfahren durch den Druck auf Postkarten eine Aufwertung, die im Kontrast zur gewohnten Sorgfältigkeit bei Grammatik und Orthographie in diesem Medium irritiert.“ Der „Extrakt des Inhalts“ sei bei dieser Arbeit die Beziehung zweier Menschen.

Überhaupt ist es Lydia Radzuweit bei ihrer künstlerischen Arbeit wichtig, ihr Lebensumfeld zu analysieren und in logischen Kontexten einzubeziehen. Bei der nunmehr gekrönten Arbeit „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann schreiben sie noch heute...“ sei es ihr darum gegangen, aufzuzeigen, wie viel Kontakt sie zu ihrem Partner habe. Mit dieser Arbeit hatte die junge Studentin, die in Ottersberg noch ihren Master anstrebt und sich dann als Freie Künstlerin im Großraum Dortmund niederlassen möchte, im vergangenen Jahr bereits ein Deutschland-Stipendium gewonnen.

Doch das ist Zukunftsmusik. Vom 16. November bis 15. Dezember darf die junge Preisträgerin im Rahmen des Kunstpreises Ottersberg an der Seite von 16 etablierten Künstlern an der Ausstellung in Buthmanns Hof in Fischerhude teilnehmen, die am 15. November um 19.30 Uhr offiziell eröffnet wird.