Sängers Tom Ludwig (links) überzeugte das Publikum im Kasch mit seinen Entertainer-Qualitäten und wurde gemeinsam mit Bassist Jörg Feser und den anderen Bandmitgliedern frenetisch bejubelt. (Björn Hake)

Achim. Eine musikalische Reise hauptsächlich in die 1980er-Jahre hat das Kulturzentrum Alter Schützenhof (Kasch) am vergangenen Freitagabend geboten: Die Tributeband „True Collins“ spielte die größten Erfolge von Phil Collins und Genesis und reihte Hit um Hit aneinander.

Im gut gefüllten Großen Saal des Kasch gab es wohl niemanden, der diese Songs nicht irgendwo schon einmal gehört hatte: Die Ballade „Against all Odds“, den Rocksong „In The Air Tonight“ mit seinem legendären Drumfill oder den Dauerbrenner „Another Day in Paradise“. Zu diesen und vielen weiteren Charterfolgen des Solokünstlers Phil Collins kamen noch Hits wie „No Son of Mine“, „Land of Confusion“ und „Mama“ der Rockband Genesis, bei der Collins sang und Schlagzeug spielte.

True Collins zeigte sich gut aufgelegt und präsentierte die zahlreichen Gassenhauer, die der Superstar Phil Collins zu bieten hatte, fehlerfrei in einem Arrangement, das in weiten Teilen den Originalstücken entsprach. Harald Eisert an der Gitarre und Ray Bildesheim an den Keyboards boten eine gute, solide Leistung, ihr mehrstimmiger Begleitgesang fiel besonders positiv auf. Ein wahres Highlight war der Bassist Jörg Feser, der großes Feeling für die Musik bewies und die Songs nicht einfach nur nachspielte, sondern auch Mut zum eigenen Groove hatte.

Anspruchsvolles Songmaterial

Die Stimme des Sängers Tom Ludwig hatte jedoch auch mit viel Fantasie kaum Ähnlichkeit mit der von Phil Collins, dafür konnte Ludwig mit seinem Stimmumfang punkten: Ohne Strapazen erreichte er die hohen und höchsten Töne, womit er sich angesichts des anspruchsvollen Songmaterials zweifelsfrei Anerkennung verdiente. Zudem spielte die Band sämtliche Lieder in der Originaltonlage, wozu Collins selbst schon seit Jahrzehnten nicht mehr fähig ist. Wie das „große Vorbild“ zu seinen besten Zeiten gab auch Ludwig den Showmann, schwirrte wie ein Brummkreisel über die Bühne und interagierte häufig mit dem Publikum. Bei „Throwing it all Away“ und „Sussudio“ animierte er zum Mitsingen und Mitschwofen, worauf die Zuschauer sich dann auch gerne einließen.

Bedauerlicherweise hatte die Band nicht ihre Bläsersektion mitgebracht, somit fehlte „Sussudio“ und dem jazzigen „Something Happened on the Way to Heaven“ der Schmiss, den auch die künstlichen Bläser aus dem Keyboard nicht recht ersetzen konnten. Und bei „One More Night“ wurde das weltbekannte Saxofon-Solo vom Keyboarder Ray Bildesheim gepfiffen, was für den Song keine Bereicherung war.

Vom außerordentlichen Rhythmusgefühl des Großmeisters Collins, der lange Zeit als einer der weltbesten Rockdrummer galt, war beim Schlagzeuger Erik Schüssler zunächst nicht viel zu erkennen – Schlagzeugfreunde waren zurecht enttäuscht. Als Schüssler und Sänger Tom Ludwig sich jedoch ein Percussion-Duell lieferten und wie einst Genesis 2007 auf zwei Barhockern herumtrommelten, swingte es auf einmal. Der Groove hielt dann sogar bis zum Ende des Konzerts, so dass das Publikum bei „You Can‘t Hurry Love“ und „Two Hearts“ mit den Füßen mitwippte oder gleich das ganze Tanzbein schwingen ließ.

Beim letzten Song „Take Me Home“ war die Stimmung dann auf ihrem Höhepunkt angelangt: Frenetisch bejubelten die Zuschauer die fünfköpfige Tributeband. Man muss ehrlich feststellen, dass Genesis-Fans der 1970er-Jahre bei der gebotenen Best-of-Zusammenstellung nicht auf ihre Kosten kamen. Einen äußerst vergnüglichen Abend hatten hingegen Collins-Fans und Genesis-Gelegenheitshörer – und die waren an diesem Abend zugegebenermaßen deutlich in der Mehrzahl.