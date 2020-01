Gerade einmal gut drei Jahre ist es her, dass die Kita am Steinweg als Zweigstelle der Kita Bierden eingeweiht wurde, da stehen in diesem Jahr schon wieder neue große Veränderungen für die Einrichtung an. Denn zum Sommer 2020 werden dort zwei zusätzliche Kindergartengruppen mit je 25 Plätzen für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren entstehen. Die Vorbereitungen dazu laufen mittlerweile auf Hochtouren.

„Im Sommer vergangenen Jahres gab es zwischen der Lebenshilfe und der Stadt Achim erste Gespräche und Überlegungen, ob und wie eine Erweiterung der Einrichtung hier vor Ort möglich ist“, erinnert sich die Leiterin Stefanie Lechner. Letztlich sei man gemeinsam zu dem Schluss gekommen, dass es umsetzbar ist. Und auch das Wie ist zwischen den beiden Parteien mittlerweile geklärt.

So sollen, wie berichtet, die derzeit vom Hort genutzten Räume umgebaut werden, um dort Platz für die 50 Kindergartenkinder zu schaffen. „Die Räume werden entsprechend umgebaut und bedarfsgerecht mit Möbeln für die Kinder ausgestattet“, kündigt Lechner an. Der Hort zieht unterdessen in Mobilbauten um, die auf dem Gelände der Grundschule errichtet werden.

Durch diese Lösung können bereits zum Sommer dieses Jahres 50 der in Achim dringend benötigten zusätzlichen Kitaplätze geschaffen werden. Träger der Einrichtung mit dann fünf Gruppen bleibt weiterhin die Lebenshilfe Verden. Und somit sollen auch die neuen Kinder nach dem Konzept der Lebenshilfe betreut werden. „Wir arbeiten bereits jetzt viel gruppenübergreifend und wollen, dass auch die 50 neuen Kinder den Kontakt zu unserer heilpädagogischen Gruppe und den integrativen Gruppen pflegen.“ Schließlich bleibe die Einrichtung eine inklusive Kita, in der alle Kinder – unabhängig von Alter, Herkunft oder Grad der Behinderung willkommen seien.

Kooperation beibehalten

Die Erweiterung der Einrichtung um zwei Gruppen führt allerdings auch zu einer formalen Änderung. „Mit dieser Gruppengröße sind wir dann keine Zweigstelle mehr, sondern eine eigenständige Kita“, kündigt Stefanie Lechner an. Zukünftig ist sie selbst dann auch Leiterin des „Kompetenzzentrums Achim-Bierden“.

Die enge Kooperation mit der Kita an der Bremer Straße wolle man allerdings versuchen weiter beizubehalten. Wie genau das praktisch umgesetzt wird, ist derzeit auch Teil der Planungen. „Früher haben wir auch viele Feste gemeinsam gefeiert, aber wir müssen natürlich schauen, ob das mit der Vielzahl an Kindern auch weiterhin noch möglich ist“, erklärt Lechner. Ausgebaut werden soll indes die Zusammenarbeit des Hortes mit der Grundschule Bierden.

Man sei derzeit dabei, gemeinsam mit der Stadt, die Planungen für den Umbau und den Umzug des Hortes intensiv voranzutreiben und ein entsprechendes Konzept für die Einrichtung zu entwickeln. Zu diesen Planungen gehört für die Lebenshilfe natürlich auch die Suche nach geeignetem Personal für die Betreuung der zusätzlichen Gruppen. „Wir haben derzeit noch keine der Stellen ausgeschrieben, aber wir sind optimistisch, dass wir sie besetzt bekommen“, sagt Lechner. „Wir sind noch gut in der Zeit, wenn wir die Stellen in den kommenden Wochen ausschreiben und im Sommer starten wollen.“ Die Lebenshilfe setze vor allem auf interne Personalgewinnung und investiere viel in die Ausbildung ihrer Mitarbeiter.

Eltern, die die Einrichtung der Lebenshilfe genauer kennenlernen möchten, haben am Montag, 13. Januar, Gelegenheit dazu. In der Zeit von 16 bis 18 Uhr findet am Steinweg 39a nämlich ein Besichtigungsnachmittag statt. Hier können dann auch Fragen an die Mitarbeiter direkt gerichtet werden.