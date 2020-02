Zum Ende des vergangenen Jahres herrschte bei Aline Lazaar und den anderen Elternsprechern des Hortes in Uesen vor allem ein Gefühl vor: Verunsicherung. Groß war die Sorge, dass mit der Einrichtung des Ganztagsschulangebotes in Uesen zum Beginn des Schuljahres 2020/2021 auch das Ende des Hortes eingeläutet wird. Auch die Verwaltung selbst konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht konkret sagen, wie es mit dieser freiwilligen Leistung der Stadt weitergehen würde.

Jetzt, knapp sechs Wochen später, ist die Verunsicherung der Eltern der Erleichterung gewichen. Denn mittlerweile steht fest: Der Hort soll bleiben – zumindest vorerst und unter der Voraussetzung, dass die Achimer Politiker ihr Okay für die Pläne der Verwaltung geben. Diese schlägt laut einer entsprechenden Beschlussvorlage vor, den Betrieb des Hortes in der Grundschule Uesen in der jetzigen Form mit 40 Plätzen bis zum Juli 2021 fortzusetzen. „Damit steht eine Schließung des Hortes für dieses Jahr zumindest nicht mehr zur Debatte“, freut sich Lazaar. „Ganz vielen Eltern fällt da natürlich jetzt ein riesiger Stein vom Herzen.“

Sie und ihre Mitstreiter hatten, wie berichtet, vor allem kritisiert, dass in der Ganztagsschule zunächst – anders als beim Hort – keine Betreuung an fünf Tagen in der Woche angeboten wird. Die Schule startet nach ihrem vorgelegten Konzept nämlich zunächst mit einem freiwilligen Betreuungsangebot am Montag, Dienstag und Mittwoch bis 15.30 Uhr. Dass das die Eltern der Hortkinder vor große Probleme stellen würde, hat auch die Stadtverwaltung erkannt. Eine Ausweitung des Ganztagsschulangebotes auf fünf Tage ist direkt zu Beginn allerdings offenbar auch schwierig „Die Konkretisierung der Planungen des Betriebes der offenen Ganztagsschule in Uesen macht deutlich, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch keine verlässliche Planung der Betreuung der Kinder von bis zu acht Stunden an fünf Werktagen innerhalb dieses Modells möglich ist“, heißt es dazu von der Verwaltung.

Stadt will Konzept prüfen

Der Bedarf für eben diese Betreuungszeit ist bei den Eltern allerdings nach wie vor gegeben. Aus diesem Grund will die Stadt daher auch auf ein Angebot der Elternsprecher zurückkommen. Diese hatten vorgeschlagen, gemeinsam mit der Stadt und Vertretern der Schule und des Hortes an einem Konzept zu arbeiten, wie man das Problem am besten angehen kann. Eine entsprechende Arbeitsgruppe solle sich bilden, mit dem Ziel, bis zum Jahresende 2020 ein Modell für eine Übergangslösung vorzulegen.

„Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir uns mit unseren Sorgen bei der Verwaltung und den Politikern Gehör verschaffen konnten“, sagt Lazaar. Mehrere Politiker hätten sich bei den Elternsprechern gemeldet, nachdem diese einen offenen Brief an Verwaltung und Politik geschrieben hatten. „Damit hätten wir wirklich nicht gerechnet. Wir sind positiv überrascht.“ Daher sei es für sie auch selbstverständlich, dass sie den zukünftigen Planungsprozess weiter verfolgen und bestenfalls mitgestalten wollen. „Wir werden auf jeden Fall weiter präsent sein“, kündigt Lazaar an. Das gelte beispielsweise auch für die öffentlichen Sitzungen, in denen das Thema weiter behandelt wird.

Laut Verwaltung erarbeitet zurzeit eine Arbeitsgruppe aus Schulleitungen und Verwaltung, die sich im vergangenen Jahr aus dem Schulentwicklungsprozess heraus gebildet hat, Rahmenbedingungen für den Ganztagsschulbetrieb in Achimer Grundschulen. „Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe sollen zum Sommer vorliegen und werden dann in den Schulausschuss eingebracht“, heißt es. Basierend darauf wird das Modell für Uesen entwickelt. Ein Modell für die Einbindung des pädagogischen Mittagstisches in den Ganztag in der Schulzeit werde zurzeit geprüft.