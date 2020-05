Ralf-Wigand Usbeck erläutert Sina Hinrichs, Einrichtungsleiterin, die Funktionen des mobilen Hühnerstalls. (Stiftung Waldheim)

Hühner beobachten, streicheln, aus der Hand füttern und täglich frische Eier. Auf eine begrenzte Zeit, Voraussetzung: 25 Quadratmeter Gartenfläche. Die Stiftung Waldheim hat es ausprobiert und fünf Hennen für zwei Wochen für die Wohnstätte in Thedinghausen gemietet. Und die Aufregung war groß, als Ralf-Wigand Usbeck vorfuhr und den mobilen Hühnerstall auslud. Was fressen Hühner eigentlich? Darf man sie anfassen? Warum brauchen Hühner eine Mittagspause? Fragen wie diese und viele weitere wurden zur Vorbereitung auf die gefiederten Gäste in einer Themenwoche diskutiert und erarbeitet.

„Wir wollten unseren Bewohnerinnen und Bewohnern den Bezug zum Lebensmittel Ei näher bringen“, erzählt Sina Hinrichs, Leiterin der Wohnstätte Thedinghausen. „Gleichzeitig bringen die Miet-Hühner Abwechslung in den durch Corona bewegungseingeschränkten Alltag, der insbesondere Menschen mit Behinderung derzeit hart trifft“, sagt Hinrichs. Sie zeigt auf das idyllisch gelegene Grundstück an der Bahnhofstraße und ergänzt: „Zu unserer Freude haben wir hier ein großes Gartengrundstück. Da lässt es sich gut aushalten, aber die Erwerbstätigkeit – ob in einer Werkstatt für behinderte Menschen oder in einer Tagesförderstätte – fehlt den Menschen zur Zeit sehr!“

Kein Ende in Sicht

Noch ist kein Ende in Sicht, auch wenn viele behördliche Beschränkungen langsam aufgehoben werden. Die Schließung der Werkstätten und Tagesförderstätten für beeinträchtigte Menschen bleibt zum Schutz vor einer Infektion jedoch bis auf Weiteres bestehen. „Wir hoffen, dass wenigstens die Besuchsbeschränkungen etwas gelockert werden“, sagt Sina Hinrichs. „Die rigorose Trennung von den Angehörigen fällt unseren Bewohnerinnen und Bewohnern schon sehr schwer.“ Entsprechend willkommen ist jede Abwechslung. Wurden in den ersten Wochen der Corona-Pandemie der Garten fit gemacht, neue Gemüsebeete angelegt und Sommerblumen gepflanzt, sorgen jetzt fünf Hühner gackernd für gute Laune bei den Bewohnern. Kaum war der Einsteckzaun gesetzt, der Hühnerstall mit Einstreu, Futterautomat, Sandbad und Wassertränke installiert, legte die erste Henne ein Ei ins Stroh. Seitdem folgen täglich weitere.

Fütterung und Reinigung teilen sich die vier Wohngemeinschaften im Wechsel. Wer gerade dran ist, darf die Eier behalten. „Die Hühner sind total zutraulich und gut gestellt“, erzählt Sina Hinrichs . „Der Abschied in der kommenden Woche wird uns bestimmt schwerfallen!“ Aber wer weiß, vielleicht legen die „Glückshennen on tour“ wieder einmal einen Stopp in der Stiftung Waldheim ein. Die Liste der Interessenten – Seniorenheime, Schulen, Kindergärten, aber auch Familien und Privatpersonen – ist groß; die Wartezeit entsprechend lang. Interessierte können sich im Internet unter www.mieteeinhuhn.de informieren.