Der Spanger Forst war 20 Jahre lang nicht nur seine Wirkungsstätte, sondern auch sein Zuhause: Revierförster Andreas Junge geht in den Ruhestand. (Björn Hake)

Langwedel. Die Abgeschiedenheit im Wald, sie hat Andreas Junge nie etwas ausgemacht. Nur das Wasser, sagt der gebürtige Hamburger, habe ihm gefehlt, als er vor 20 Jahren in den Landkreis Verden kam. "Als damals die Sprache auf die Aller kam, habe ich gesagt: Ich spreche von Wasser und keinem Wässerchen", sagt der 65-Jährige und lacht. Immer wenn die Sehnsucht nach dem Meer im Forsthaus Spange zu groß wurde, brach Familie Junge nach Helgoland auf.

Mittlerweile ist der Langwedeler Revierförster, der sich zum Ende des Monats in den Ruhestand verabschiedet, wieder näher am Wasser. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Sabine ist er zurück nach Nordholz bei Bremerhaven gezogen, auf dem dortigen Fliegerhorst war er zwölf Jahre stationiert, ehe er sich dem Wald widmete.

Schon immer, sagt Junge, sei er viel draußen gewesen. Als Jugendlicher dann mit den Pfadfindern. Nach dem Praktikum in der Revierförsterei Midlum folgte das Studium in Göttingen, die Anwärterzeit verbrachte Junge in Bremervörde. Er war auf verschiedenen Ämtern tätig, bis er im Spanger Forst schließlich seine eigene Försterei bekam. "Umziehen gehört zum Beruf dazu", weiß Junge. Es sei eine Illusion zu glauben, ein Förster sei ein Leben lang nur an einem Ort tätig.

Der Sohn des Paares, der Lehrer geworden ist, findet im Wald ebenfalls einen Ruhepol. Er brach zu langen Spaziergängen auf, immer wenn er zu Besuch im Spanger Forst war. Für nicht wenige mag es eine beängstigende Vorstellung sein, alleine im Wald zu leben. Junge aber beschreibt das Leben im Forsthaus als friedlich. Grund zur Angst vor Wildtieren gab es nicht. Obwohl der Förster betont: "Der Wald ist Natur pur. Das ist kein Tierpark."

Wer Förster wird, muss sich auf lange Arbeitstage einstellen. "Man ist auch schon mal von 7 bis 22 Uhr unterwegs – auch am Wochenende." Wenn die Erntemaschine zum Fällen der Bäume da ist, muss sie auch laufen. Alles andere wäre unwirtschaftlich. Und kaufmännisches Geschick ist in dem Beruf unerlässlich. "Man muss Kalkulationen machen, gucken, wo man mit dem Holz hin soll, und wie man es absetzt." Den Wald zu gestalten und ihm zu einer prächtigen Entwicklung zu verhelfen, dazu gehört auch eine große Portion Kreativität. Das Ergebnis wird erst hinterher sichtbar, wenn die Maschinen abgerückt sind. "Die Handschrift des Försters zeigt sich dann", sagt Junge. Auch Enttäuschungen gehören in der Natur dazu. Die mühsame Arbeit wird manchmal binnen weniger Momente zunichtegemacht, wenn etwa ein Sturm über den Wald hinwegfegt und Bäume umstößt.

Durch den Spanger Forst streifte der Revierförster stets mit tierischen Begleitern. "Junge ohne Hund? Das ging gar nicht", sagt er. Die Tiere galten immer als Familienmitglieder, in besonderer Erinnerung ist Hündin Ota geblieben, die ein hohes Alter erreichte. Sie liebte es, mit Herrchen abseits der Wege zu laufen. Der Riecher der Bayerischen Gebirgsschweißhündin, wenn sie verletztes Wild aufspüren sollte: beinahe unfehlbar. "Wenn sie nichts gefunden hatte, konnte man sich sicher sein, dass auch kein anderer Hund etwas finden würde."

Viele Menschen haben sehr vage Vorstellungen davon, was ein Förster macht, findet Junge. Häufig käme es zu Verwechslungen mit dem Jäger. Dabei ist die Jagd nur ein Bruchteil dessen, worum sich der Förster im Wald kümmert. "Die meisten stellen sich den Förster noch so vor, dass er mit Rucksack und Dackel durch den Wald streift. Es geht vielmehr um die Pflege und Bewirtschaftung des Waldes. Der Förster ist auf dem internationalen Markt tätig", sagt Junge. Denn das Holz von heimischen Bäumen ist in vielen Teilen der Welt gefragt. Abnehmer fand Junge beispielsweise in Asien und Frankreich.

Zum Monatsende legt Junge auch seine Zuständigkeit als Kreiswaldbrandbeauftragter nieder. Der ehrenamtliche Posten wurde nach der Waldbrandkatastrophe 1975 in der Lüneburger Heide geschaffen. Einsatzkräfte hatten sich damals im Wald verirrt, woraufhin Förster damit beauftragt wurden, Feuerwehrleute im Ernstfall an den Brand heranzuführen und wieder zurück zu begleiten. Mit dieser Aufgabe wird künftig Junges Nachfolger Tobias Gebers betraut sein, der nun in das Forsthaus einzieht.

Bedenken, seinen Wald in neue Hände zu übergeben, hat Junge keine. "Er hat ja nicht mir gehört", sagt er. Es sei an der Zeit, dass Kollegen mit anderen Vorstellungen und neuem technischen Wissen im Spanger Forst ihre Spuren hinterlassen. So wird sich schrittweise eine neue Handschrift in den Wald einschreiben, die vielleicht ganz anders aussieht als die Junges. Das findet der aber nicht schlimm. "So ein Wald verträgt eine ganze Menge Mensch."