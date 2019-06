Auch ein Hubschrauber kam bei der Suche nach dem Täter zum Einsatz (Symbolbild). (FRANZISKA KRAUFMANN/dpa)

Achim. Ein 77-jähriger Mann aus Achim ist nach Angaben der Polizei am Donnerstag von einem falschen Polizeibeamten ausgetrickst und beraubt worden. Er verlor dabei Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hunderttausend Euro und zog sich bei einem Handgemenge mit einem der Täter sogar noch leichte Verletzungen zu.

Bei der telefonisch vereinbarten Geldübergabe im Ortsteil Baden am frühen Nachmittag riss ihm laut Polizei der Täter die über die Schulter gehängte Tasche weg. Dabei leistete der 77-Jährige Gegenwehr, konnte die Flucht des Täters mit der Beute jedoch nicht verhindern. Die Polizei fahndete rund zwei Stunden lang mit mehreren Streifenwagen, Diensthundführern und einem Hubschrauber.

Gefunden wurde der Mann, der sich als Polizeibeamter ausgegeben hatte, allerdings nicht. Der Beschreibung nach soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann – 170 bis 175 Zentimeter groß, korpulent und dunkel bekleidet – gehandelt haben. Auf seinem kurzärmeligen T-Shirt stand der Schriftzug „Calvin Klein“. Über etwaige Mittäter ist der Polizei bislang nichts bekannt, sie gehen aber davon aus, dass der Täter nicht alleine gehandelt hat. „Möglicherweise ist er zusammen mit einem wartenden Komplizen in einem Auto geflüchtet“, glaubt die Polizei.

Wer am Donnerstag im Ortsteil Baden verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0 42 02 / 99 60 mit der Polizei in Achim oder unter 0 42 31 / 80 60 mit dem Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz in Verbindung zu setzen.