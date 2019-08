Weinprinzessin Inga Storck wird das Achimer Weinfest eröffnen und sich auch ansonsten als Botschafterin des Deutschen Weins in der Stadt zeigen. (Deutsches Weininstitut)

Wenn ich Sie als Deutsche Weinprinzessin spontan zu einem Bier einladen würde, lehnen Sie dann kategorisch ab – wegen des Bieres, mein ich?

Inga Storck: Nein, das würde ich nicht ablehnen. Aber ich schlage Ihnen vor, dass wir erst einen Wein zusammen trinken und dann das Bier.

Das sind gar nicht mal so viele Weinfeste, höchstens zehn im Jahr. Aber im Rahmen meiner Aufgabe als Weinprinzessin gebe ich viele Seminare, das kann vor Endverbrauchern sein oder vor Fachpublikum und mitunter auch im Ausland. Außerdem betreute ich Gäste aus dem Ausland, so werde ich demnächst mit Besuchern aus den Vereinigten Staaten drei Tage lang in deutschen Anbaugebieten unterwegs sein.

Ich schau vorher im Internet nach, wo ich hin muss und was mich dort erwartet. Daher freue ich mich auch auf Achim. Es ist aber besser, wenn man vorher nicht alles schon erfahren hat. Vor Ort ist es oftmals viel schöner, wenn die Menschen einem nett alles erklären.

Dazu hatte ich leider noch nicht viel Gelegenheit (zum Zeitpunkt des Interviews, Anm. d. Red.), aber auf der Karte habe ich gesehen, dass Achim in der Nähe von Bremen ist. Und ich stehe im Kontakt mit den Veranstaltern, die mir auch jeden Zeitungsartikel über das Weinfest zukommen lassen.

Ich war unter anderem schon in Hamburg, Norderney oder St. Peter-Ording, kenne den Norden daher. Die Menschen dort sind am Anfang eher zurückhaltender und vorsichtiger, was sich aber meist legt. Der Pfälzer ist da von Anfang an einladender.

Mit dem werde ich am Wochenende auch unterwegs sein. Da bin ich schon ganz gespannt, weil ich noch nicht weiß, wo es hingeht.

Am Freitagabend steht die Eröffnung des Weinfestes an und auch am Sonnabend werde ich dort präsent sein. Am Sonntag fahre ich dann mit dem Zug zurück. Ich habe mir schon vorgenommen, auch etwas die Stadt zu erkunden. Dabei bemühe ich mich, offen auf die Achimer zuzugehen.

Dafür darf solch ein Weinfest nicht in einem Anbaugebiet stattfinden oder sich nur darauf beziehen, sondern es muss eine generelle Veranstaltung für alle 13 Anbaugebiete in Deutschland sein, damit kein Anbaugebiet benachteiligt oder bevorzugt wird – wie es etwa bei einer Rheingauer Woche der Fall wäre. Und es müssen Winzer aus mindestens drei verschiedenen Anbaugebieten auf dem Fest vertreten sein.

Deren Stellenwert ist, glaube ich, schon ziemlich hoch. Schließlich bringen die Winzer aus den Anbaugebieten die hochwertigen Weine mit und die Leute gehen offen und interessiert darauf zu. Da sind die begeisterten Weintrinker und jene, die ein Fest genießen wollen und sich vielleicht an Neues herantasten möchten. Außerdem erhalten sie Informationen, denn in der Regel sind ja die Winzer persönlich vor Ort. Man hat ein junges und ein älteres Publikum, insgesamt eine bunte Truppe – das ist ja das Schöne.

Naja, zunächst hatte ich mir vorgenommen, später mal einen Winzer zu heiraten. Nun bin ich selbst einer. Weil ich eine Menge Spaß am Weinberg hatte, wollte ich damals auch gerne Traktor fahren, aber ich durfte es nicht, weil meine Beine nie lang genug waren, während die anderen fahren konnten. Nun aber bin ich sehr zufrieden und glücklich mit meiner Wahl, ich habe das Richtige gewählt.

Es ist die Vielseitigkeit dieses Berufs. Winzer bedeutet, man ist ein bisschen Chemiker, etwas Gärtner, aber auch Bürokraft und Techniker und somit sehr breit aufgestellt. Das ist eine Wissenschaft für sich.

Ja, aber dafür müsste ich bei Null beginnen. Ich müsste erstmal wieder Pfälzer Weinkönigin werden und mich so qualifizieren für die Wahl zur Deutschen Königin. Ich bin aber ganz zufrieden mit der Rolle als Prinzessin, weil ich so nebenher noch arbeiten kann.

Doch, man bekommt eine Vergütung und wenn der Arbeitgeber mitspielt, kann man dann seinen Beruf etwas zurückschrauben. Das ist aber nicht selbstverständlich.

Mein Jahr als Deutsche Weinprinzessin endet am 27. September, nach dem Achimer Weinfest habe ich noch ein, zwei Termine.

Zur Person

Inga Storck (25),

in Einselthum in der Pfalz geboren, ist eine der amtierenden Weinprinzessinnen des Deutschen Weininstituts und wird am Freitagabend, 23. August, das Achimer Weinfest eröffnen. Die Winzerin hatte sich als Pfälzische Weinkönigin für die Wahl zur Deutschen Weinkönigin qualifiziert, wo man sie zur Weinprinzessin wählte.