Erich von Hofe spricht im Interview in Quelkhorn unter anderem darüber, wie sich die Zusammenarbeit im Verdener Kreistag in den vergangenen 20 Jahren verändert hat. (Michael Braunschädel)

Erich von Hofe: Ja. Einer meiner Ahnen war Ratsherr im lettischen Riga, es gibt auch ein Familienwappen aus dem 12. Jahrhundert. Aus seinen Nachfahren ist später verarmter Landadel in der Lüneburger Heide geworden.

Herr Sterna, der Kreistagsvorsitzende, hat mir zu Beginn der letzten Sitzung einen Blumenstrauß überreicht. Das ist bei unserem Kreistag immer so, dass man bei solchen runden Jubiläen kurz geehrt wird. Dadurch wird eine Wertschätzung zum Ausdruck gebracht, dass die Arbeit im Kreistag eben auch einen Wert darstellt. Das finde ich gut. Ich habe mich über die Ehrung gefreut.

Als ich 1998 Mitglied des Kreistags wurde, kam es zwischen der rot-grünen Mehrheit auf der einen Seite und Schwarz-Gelb auf der anderen immer wieder zu harten Kontroversen. Immer dann, wenn die anderen einen Vorschlag gemacht hatten, haben wir das konsequent abgelehnt. Diese Konfrontation war nicht zielführend für die anderen. Die haben sich dann frustriert zurückgezogen, weil es mit ihren Anträgen immer zu diesen Kampfsituationen im Kreistag gekommen ist. Das hat sich im Laufe der Jahre geändert. Die Grünen haben zum Beispiel einen Antrag gestellt zur Einrichtung einer Frischeküche im Gymnasium Am Wall in Verden. Dieser Antrag ist von SPD und CDU nicht spontan abgelehnt, sondern aufgenommen worden, und wir haben mit ihnen darüber verhandelt. Aus einer Bringeküche, die 300 000 Euro kosten sollte, ist eine Frischeküche mit allem Drum und Dran für 900 000 Euro geworden. Das heißt also, dass in unserem Kreistag eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen den großen Parteien grundsätzlich möglich ist.

Ja, durchaus. Ein weiteres Beispiel ist die Aller-Weser-Klinik. Im Großen und Ganzen sind sich SPD, CDU und Grüne einig, das Krankenhaus zu erhalten und dafür Geld zu geben. Das ist Konsens. Natürlich gibt es auch Dissens, etwa wenn es um das Regionale Raumordnungsprogramm geht und die Förderung der Windenergie und erneuerbare Energien. Da haben wir Grünen natürlich andere Vorstellungen als CDU und SPD. Aber dieser Dissens wird auch akzeptiert von der anderen Seite, und wir werden auch nicht in Grund und Boden argumentiert.

Zum Beispiel, als wir Grünen in der Opposition gegenüber CDU und SPD waren und ich gefordert habe, dass die Verbraucherzentrale in Verden 5000 Euro bekommen sollte. Nur 5000 Euro! Und dieser Antrag wurde ohne Begründung abgelehnt. Das hat mich schon geärgert. Mir ist es wichtig, dass der Kreistag mit jedem Antrag, der gestellt wird, wertschätzend umgeht. Und dass die Gegenseite versteht, warum er abgelehnt wurde – und nicht einfach aus Prinzip abgelehnt wird.

Ich gehörte zu den acht grünen Abgeordneten, die 1990 mit einer Stimme Mehrheit die Regierung Schröder/Trittin mitgetragen haben. 1993 habe ich den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz mit durchgesetzt. Für den Landkreis Verden habe ich damals erreicht, dass die Planungen für ein Kohlekraftwerk bei Ritzenbergen eingestellt wurden. Wir haben damals im Landtag die Weichen für erneuerbare Energien gestellt! In der Öffentlichkeit zu stehen und Anerkennung zu finden, das war schon schön. Damals gab es aber den Parteibeschluss, dass man nur zwei volle Legislaturperioden Mitglied des Landtags sein durfte. Daher war 1998 für mich Schluss in Hannover, auch wenn ich die Arbeit schon ganz gerne fortgeführt hätte.

Das habe ich noch nicht abschließend entschieden, mit 62 Jahren gehöre ich ja mittlerweile zu den Elder Statesmen im Kreistag. Allerdings macht mir die Arbeit in diesem Gremium Spaß, und ich gehe gerne zu den Sitzungen, man kennt sich mittlerweile, es ist eine vertrauensvolle Umgebung. Umwelt- und Naturschutz ist nach wie vor mein Herzensanliegen, das ich gerne weiter voranbringen möchte.

Die Fragen stellte Ilias Subjanto.

Zur Person

Erich von Hofe (62)

wuchs auf einem Bauernhof in der Lüneburger Heide auf. Er besuchte die Volksschule, bevor er 1972 seine Lehre als Starkstromelektriker begann. Im Jahr 1980 trat er in die Partei Die Grünen ein. Von Hofe wurde schon bald darauf zum Mitglied des Niedersächsischen Landtages zunächst für die zehnte Wahlperiode vom 5. Juni 1985 bis zum 20. Juni 1986 gewählt.