Für Walter Schlöffel-Pitschke schließt sich an diesem Donnerstag diese Tür in der Wümmeschule. Der langjährige Schulleiter wechselt zum 1. Februar in den Ruhestand. (Björn Hake)

Walter Schlöffel-Pitschke: Ich hatte mir zunächst ernsthaft überlegt, ob ich Schiffbau und Meerestechnik studiere. Ich hätte dann aber auch gerne eine Lehre dazu gemacht, aber 1976 – nach meinem Abitur und der Bundeswehrzeit – wollte man in diesem Beruf nicht so gerne Abiturienten haben, weil man wusste, dass die Abiturienten erst die Ausbildung gemacht hätten und danach wieder weggegangen wären.

Ich war während meiner Bundeswehrzeit ein gutes Jahr freigestellt, um an drei Nachmittagen in der Woche in einer Tagesstätte für geistig und körperlich behinderte Menschen in Unterstedt Sportunterricht zu geben. Während dieser Zeit habe ich mich entschieden, dass ich Lehrer werden will.

Ich habe erwartet, dass man junge Menschen erziehungstechnisch beeinflussen kann.

Ja, das hat sich bestätigt. Wenn man den Lernenden mit Empathie gegenübertritt, dann sind sie auch bereit, ganz viel anzunehmen. Als Lehrer haben wir einen Erziehungsauftrag. Unterrichtsarbeit ist auch immer Beziehungsarbeit.

Ja. Ich bin gerne Lehrer und habe diese Entscheidung nicht bereut.

Ich habe mich in meinem Beruf alle zehn Jahre verändert, das ist immer in Etappen gelaufen. Nach einer gewissen Zeit bin ich einfach unruhig geworden und wollte mich verändern. Der damalige Schulleiter ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Verantwortung zu übernehmen. Ich wollte Konrektor werden und nicht Schulleiter, weil ich immer gedacht habe, wenn man eine Schule leitet, muss man zumindest den Umweg über diesen Konrektor gemacht haben, damit man wirklich weiß, wie eine Schule organisatorisch funktioniert. So ein bisschen habe ich das ja auch schon in Thedinghausen lernen müssen, da der Schulleiter unerwartet verstorben ist.

Vor mir sind bereits drei Konrektoren in Ottersberg zum Schulleiter aufgestiegen. Ich bin dann vom Personalrat gefragt worden, wie lange ich denn gedenke zu bleiben und wann ich wieder weggehen werde, weil ich mich auf eine Schulleiterstelle bewerbe. Die anderen waren nämlich nicht so lange hier gewesen. Ich habe dann gesagt, dass sich meine beruflichen Veränderungen bisher zwischen sieben und zehn Jahren vollzogen haben. Und wenn ich das beibehalten würde, wäre ich über 60 und dann würde ich mich sicherlich nicht mehr woanders auf eine Schulleiterstelle bewerben.

Das ist schon ein Unterschied. Vor den Schülern hat sich meine Position nicht groß verändert, weil ich schon vorher die Schulleitung ganz häufig vertreten und Verantwortung übernommen habe. Die Rolle des Konrektors ist eine andere, er ist Vermittler zwischen dem Kollegium und der Schulleitung. Als Konrektor ist man näher am Kollegium, als man das als Schulleiter ist. Bindeglied ist ein treffender Begriff. Als Schulleiter ist man halt der Chef und da steht man auch in der Verantwortung.

Die Überleitung von der Haupt- und Realschule in die Oberschule war ein deutlicher Schritt. Was wir schon vor der Inklusion hier angeschoben haben, war die Kooperation mit der Erich-Kästner-Schule, also der Förderschule Lernen in Achim. Das habe ich gerne gemacht und ich fand es auch sehr sinnvoll, eine Kooperation einzugehen. Und mittlerweile haben wir auch eine sehr erfolgreich laufende Kooperation mit der Cluvenhagener Helene-Grulke-Schule.

Wir waren eine der ersten Oberschulen, die aus einer Haupt- und Realschule hervorgegangen ist. Das war auch zu dem Zeitpunkt eine richtige Entscheidung.

Man trifft Entscheidungen immer vor einem gewissen Hintergrund und trotzdem muss man diese immer wieder überdenken. Eine Entscheidung ist nichts Statisches, manchmal muss man Entscheidungen kippen oder sich umentscheiden. Eine Entscheidung, die man vor fünf Jahren getroffen hat, muss man der aktuellen Situation anpassen. Schule ist generell nicht statisch, weil auch die Gesellschaft nicht statisch ist. Die Gesellschaft, also die Schülerschaft, die Lehrerschaft und die Elternschaft, entwickeln sich. Schulen revidieren ständig Entscheidungen, weil sie einfach angepasst werden müssen.

Die äußere Erscheinung von Schülern sagt auch etwas über die Lernbereitschaft aus. Wenn die Schüler alle in Jogginghose dasitzen, macht das eine Aussage. Wir haben gemeinsam in der Gesamtkonferenz – Eltern, Schülern und Lehrer – beschlossen, dass Jogginghosen hier verboten sind. Ich habe im vergangenen Jahr nach den Sommerferien nochmal eine Umfrage im Kollegium gemacht, die mit deutlicher Mehrheit ergeben hat, dass wir an diesem Verbot festhalten wollen.

Wenn dieser Beschluss gekippt werden soll, müssen die Schüler über die Schülervertretung einen Antrag einbringen. Und wenn es dafür eine Mehrheit gibt, wird der Schulleiter diesen Beschluss ernst nehmen und vertreten müssen. Ich werde als Schulleiter immer eine wahrnehmbare Strömung, die sich auch artikuliert, ernst nehmen. Das ist als Schulleiter mein Job, wir leben in einer Demokratie. Ob wir diesen Beschluss noch brauchen oder nicht, ist aber eine andere Frage. Die Schüler haben es bisher nicht geschafft, sich zu formieren und über die Schülervertretung einen Antrag zu stellen. Auch die Schüler müssen lernen, sich in einem demokratischen Prozess zu bewegen.

Wir haben eine gute Altersmischung. Ich bin ganz deutlich der Älteste. Wir haben aber auch sehr viele gestandene Kollegen, die sich zu uns versetzen lassen haben, weil sie nicht an der IGS unterrichten möchten. Der Arbeitsmarkt gibt aber im Moment ganz wenig junge Lehrer her, die in den Sekundar-I-Bereich gehen, weil die Bezahlung einfach schlechter ist als im Sekundar-II-Bereich.

Ich hatte mir ja überlegt, Schiffbau und Meerestechnik zu studieren. Deshalb habe ich dann später Technik studiert. Ich habe bei meiner Tätigkeit für die Volkshochschulen die fachtheoretischen Fächer für Metallbauer und Zerspanungsmechaniker unterrichtet. In diesen Fächern steckt eine ganze Menge Chemie. Und der Lehrerbedarf war in diesem Fächern vorhanden, als ich angefangen habe.

Meine Frau und ich haben einige Reisepläne. Wir wollen unbedingt nach Island, vielleicht schaffen wir das noch in diesem Jahr. Dann möchte ich in Namibia einen früheren Kommilitonen von mir besuchen. Und ich würde ganz gerne einen früheren Arbeitskollegen in Kanada besuchen. Mir wird auf keinen Fall langweilig. Ich werde auch noch ein bisschen mehr paddeln und ein bisschen mehr segeln als bisher.

Das weiß ich nicht. Ich gehe schon mit einem weinenden und einem lachenden Auge von dieser Schule. Ich sage nicht, dass ich hier die Tür zumache und mich nie wieder blicken lasse. Aber ich will auf keinen Fall meinem Nachfolger ins Gehege kommen, weil der auch seinen Stand finden und aufbauen muss. Meine Rolle als Schulleiter ist schließlich endgültig beendet.

Das Gespräch führte Lars Köppler.

Zur Person

Walter Schlöffel-Pitschke (64)

wird an diesem Donnerstag um 12 Uhr offiziell als Schulleiter verabschiedet. Nach seinem zweiten Staatsexamen (1984) folgten Lehrer-Stationen in Sulingen, Tarmstedt, Schwanewede, Osterholz-Scharmbeck, Diepholz, Bassum, Soltau und Thedinghausen sowie im Jahr 2000 die Übernahme in das Beamtenverhältnis.

Weitere Informationen

Als Nachfolger von Walter Schlöffel-Pitschke steht Dominik Lerdon fest. Der bisherige Leiter der Liesel-Anspacher-Schule in Achim wird sich am Mittwoch, 5. Februar, um 10.45 Uhr an der Wümmeschule vorstellen und vom Dezernenten die Ernennungsurkunde erhalten.