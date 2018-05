Noch immer mit Freude in der Küche und hinter der Theke: Gastwirt Matthias Bitter. (fotos: FOCKE STRANGMANN)

Matthias Bitter: Es ist definitiv nicht mehr so, wie es früher mal gewesen ist. Die Gastronomie ist sehr viel schwieriger geworden. Mit der Zeit musste man sich neue Gästegruppen ausgucken. Wir haben mit dem Alten Krug in Oyten das Glück, dass wir neben dem Tagesgeschäft die Möglichkeit haben, größere Veranstaltungen auszurichten, etwa Hochzeiten, Beerdigungen oder Feiern aller Art.

Zurückzuschauen, das bringt einfach nichts. Man muss sich den neuen Gegebenheiten anpassen.

Ich lese viele einschlägige Kochbücher oder bin im Internet unterwegs und schau mir da Sachen rund ums Kochen an. Auch mit meiner Frau gehe ich immer wieder Essen, um zu sehen, was die Kollegen machen, um auf dem neuesten Stand zu sein. Ein einfaches Beispiel: Unser Jägerschnitzel ist seit Jahrzehnten ein Renner, wurde in der Zubereitung und Anrichtung aber überarbeitet. Außerdem ist es wichtig, gezielt neue Angebote zu schaffen. So haben wir neben dem À-la-carte-Geschäft große Büffets konzipiert, etwa zu Weihnachten, Pfingsten oder zur Spargelzeit. Für die junge Generation bieten wir zudem seit neuesten den Krug-Burger an.

Die Küche hat sich in jedem Fall gewandelt. Auf der einen Seite gehen viele Leute nur noch auf preiswerte Schiene. Aber Qualität hat nun mal ihren Preis. Außerdem müssen wir inzwischen viele Alternativen für Menschen mit Allergien oder Unverträglichkeiten bieten. Zudem ist die Anzahl der Vegetarier stark gestiegen und auch die Veganer werden mittlerweile mehr. Und für alle muss man etwas anbieten können. Denn was sich nicht verändert hat: Gegessen wird immer. Wobei heutzutage auch Menschen um 15 oder 16 Uhr ins Restaurant kommen, um etwas zu essen. Das hat es früher nicht gegeben. Doch als wir die durchgehenden Öffnungszeiten eingeführt haben, haben sich die Leute ganz schnell daran gewöhnt.

Besonders an all die zufriedenen Gäste. Und vor vier Jahren haben wir mit Hunderten Gästen den Gewinn der Weltmeisterschaft der deutschen Mannschaft bei uns im und am Alten Krug gefeiert.

Im Moment ist es auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, wie die Leute darauf kommen, dass ich schließen würde. Vielleicht haben sich manche gesagt, der wird 60, hat sich ein Haus gebaut in Oyten und die Kinder machen es nicht, also hört er auf. Ich werde natürlich nicht jünger.

Solange wie es die Gesundheit mitmacht, das ist immer das A und O. Ich habe weiterhin viel Lust am Kochen und auch ein gutes Team, mit dem man gerne zusammenarbeitet. Solange das alles zusammenpasst, wird sich nichts ändern.

So ist eigentlich alles auf dem neuesten Stand. Anbauen können wir nicht mehr, da haben wir die Möglichkeiten total ausgereizt. Die Räume sind in den Jahren ständig renoviert und mit viel Liebe hergerichtet worden. Aber eine Änderung ist in Planung: Nachdem wir seit 25 Jahren täglich von 10 Uhr bis Mitternacht und länger geöffnet haben, werden wir aus Personalgründen gegebenenfalls im nächsten Jahr einen oder zwei Ruhetage einführen.

Ich sage mal Jein. Wenn man jemanden findet, der Lust und Ehrgeiz mitbringt, dann ja. Zudem muss der Rückhalt stimmen: Alles, was ich hier im Alten Krug erreicht habe, war nur möglich durch die Unterstützung der Familie und insbesondere durch meine Ehefrau Sabine. Dieser Betrieb hat noch die Größe, dass man ihn gegebenenfalls alleine mit einem kleinen Team betreiben kann. Aber von denen, die diese Lust und die Bereitschaft auf Verzicht mitbringen, gibt es nicht viele. Daher könnte es mit der Nachfolgersuche schwierig werden. Für Oyten wäre es aber auf jeden Fall ein schwerer Schlag, wenn der Alte Krug eines Tages zu wäre.



Das Interview führte Marius Merle

Zur Person

Matthias Bitter (59)

hat in diesem Jahr einige besondere Jahrestage zu feiern. Er selbst wird 60 Jahre alt und kann auf 25 Jahre als Betreiber der Oytener Traditionsgaststätte "Zum Alten Krug" zurückblicken. Berufstätig ist er nun seit 45 Jahren und 35 Jahre davon in der Selbstständigkeit. Vor dem "Alten Krug" betrieb der Küchenmeister, der an der Hotelfachschule in Hamburg seinen Betriebswirt gemacht hat, in Oyten die "Postkutsche".