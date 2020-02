Oyten. Haben Sie sich denn schon eingelebt? Wohl keine Frage habe Sandra Röse in den vergangenen Wochen so oft gestellt bekommen. Kein Wunder, schließlich hat sie mit dem Wechsel von der Selbstständigkeit auf den Chefsessel der Oytener Gemeindeverwaltung eine wahrlich große berufliche Veränderung hinter sich. Genau 100 Tage ist sie nun im Amt. Und die hatten es für die 48-Jährige wahrlich in sich. „Es hat mich schon überrascht, wie viele Termine in einen Tag passen“, räumt sie ein, jedoch ohne dabei ihr Lächeln zu verlieren. Begeisterung und Freude über die neue Herausforderung sind ihr weiterhin bei quasi jedem Satz anzumerken. Und bei einem ganz besonders: „Ich liebe diesen Job.“

Dennoch merkt sie an, dass das Pensum der Anfangszeit „kein Dauerzustand sein kann“. Schließlich sei Röse ihr Familienleben auch wichtig. Dies ist erwartungsgemäß während der vergangenen 100 Tage sehr kurz gekommen. Fotos von ihrer Familie sucht man an ihrem Arbeitsplatz im Rathaus dennoch vergebens. So schlimm sei der Entzug dann doch noch nicht. Der einzige Bilderrahmen auf dem Schreibtisch beinhaltet kein Foto, sondern eine Münze aus dem römischen Kaiserreich – ein Geschenk ihres Mannes.

An besagtem Schreibtisch hat Röse an ihren ersten 100 Tagen so einige Stunden verbracht. Denn an einen rechtzeitigen Feierabend sei nur sehr selten zu denken gewesen. Wenn mal keine offiziellen Termine in den Abendstunden anstanden, habe sie sich dann die Zeit genommen, die Geschehnisse vom Tag noch einmal für sich aufzuarbeiten. Denn natürlich prasseln auf die Sagehornerin derzeit viele neue Erfahrungen ein, die sie angesichts der Termindichte nicht immer direkt verarbeiten könne.

„Es gibt sehr viele erste Male und wird es auch noch weiter geben“, sagt sie. Auch bis sie bei allen Themen wirklich fachlich mitreden kann, könne es noch einige Zeit dauern. „In vielen Sachverhalten bin ich noch nicht in der Detailtiefe drin“, ist sie sich bewusst, dass sie weiter noch viel zu lernen habe. Umso glücklicher sei sie, sich auf die Fachleute an ihrer Seite verlassen zu können. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl, was die Qualität meiner Mitarbeiter angeht“, betont Röse.

Apropos Mitarbeiter: Der neuen Bürgermeisterin ist es ein großes Anliegen gewesen, mit allen ins Gespräch zu kommen, auch wenn dies sehr zeitintensiv gewesen sei. „Es war schon eine Überraschung, wie offen alle diese Gespräche waren“, zeigt sich Röse sehr zufrieden mit dem Verlauf. Ihr sei es ein wichtiges Anliegen, dass die Gemeinde Oyten ein attraktiver Arbeitgeber ist, die Wertschätzung der Mitarbeiter und dessen Potenziale richtig einzusetzen, seien dafür ein wesentlicher Bestandteil.

Dinge hinterfragen, unabhängig von der Historie

Dabei schrecke sie auch nicht davor zurück, einmal Dinge zu hinterfragen, die schon lange im Rathaus auf eine bestimmte Weise gehandhabt werden. „Ich mache mich völlig frei von der Historie“, sieht Röse einen Vorteil in ihrer Rolle als Quereinsteigerin und fügt an: „Am meisten Freude bereitet es mir, wenn ich in etwas Dynamik reinbringen kann.“ Das gelte natürlich nicht nur für interne Abläufe, sondern auch für Projekte, von denen in Oyten in nächster Zeit reichlich auf der Agenda stehen.

Für dieses Jahr sind das etwa die Großprojekte Umgestaltung der Ortsmitte und Gestaltung des Umfeldes für den neuen Bahnhaltepunkt in Sagehorn. Aber auch die ihr am Herzen liegenden Themen „Öffentlichkeitsarbeit“ und „Leben im Alter“ wolle sie in nächster Zeit vorantreiben. Dabei sei Kreativität gefragt. „Ich mag an dem Job auch, dass er so facettenreich ist“, sagt Röse. Auch wenn nicht jede Facette eine Freude ist. Auf die unerwartet große mediale Aufmerksamkeit nach dem Start der zeitweisen Elterntaxi-Aussperrung an der Pestalozzistraße – inklusive Besuche mehrerer Filmteams – „hätte ich auch verzichten können“, sagt sie.

Immerhin haben die Fernsehteams aber bestimmt nicht gefragt, ob sie sich schon eingelebt habe. Eine Standardantwort auf die Standardfrage von den Bürgern, die sie im Übrigen bisher alle „respektvoll, offen und interessiert“ empfangen hätten, habe Röse nicht. „Ich antworte immer unterschiedliche Sachen.“ Grundsätzlich gehe es aber in die Richtung, dass sie inzwischen ein bisschen im neuen Alltag angekommen sei. Ein spannender, aber auch anstrengender Alltag. „Ich neige grundsätzlich dazu, mich schnell zu langweilen“, sagt die 48-Jährige. Dass es jedoch im Oytener Rathaus mal dazu kommen sollte, das könne sie sich nun wahrlich nicht vorstellen.