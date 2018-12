Lacht gerne über Männer: Für Ingo Appelt sind diese oft zu humorlos, darum übt er sich in der aktiven Selbstbestimmung. (Heiko Neumann PR)

Herr Appelt, schaut man in Ihren Tour-Kalender, fallen neben großen Städten wie Berlin und Hamburg und Köln auch „Nester“ wie Putbus, Dexheim oder eben Bassum auf. Mögen Sie denn diesen Mix aus Städten und kleineren Orten?

Ingo Appelt: Ich bin gerne ländlich unterwegs, weil das manchmal die größere Aufgabe ist. Man weiß nie, wie sich die Auftritte verkaufen. Gerade auf dem Land kann es schnell gehen. Ich hatte Auftritte, wo die Leute total aufgeschlossen waren. Es gab aber auch Publikum, das da saß wie die Uhus. Im Schwäbischen hatte ich das mal. Die machen nur einmal im Jahr eine Kabarett-Veranstaltungen und wussten gar nicht, dass sie lachen dürfen. Manchmal muss man den Leuten die Erlaubnis geben. Da sage ich dann meist, dass ich nochmal von der Bühne gehe und ein „Ingo, Ingo, du geile Sau“ erwarte. Das klappt immer. (lacht)

In mehreren Interviews haben Sie erzählt, dass sie 20 Mal umgezogen sind. Erleichtert das das Tourleben?

Ich war unter anderem schon in Essen, Hassum, Bottrop und Talheim. Das prägt natürlich. Seit vier Jahren lebe ich in Berlin, hab eine schöne Wohnung, eine schöne Frau und ein schönes Leben. Damals hatte ich eine unglückliche Frau und eine unschöne Wohnung. Da bin ich mehr geflüchtet.

Auch Angela Merkel wird ja bald aus dem Kanzleramt ausziehen. Damit verlässt langsam eine „Witze-Vorgabe-Maschine“ die Politik-Bühne. Wie gehen Sie damit um?

Wenn sie denn überhaupt auszieht. Vielleicht gründet sie im Kanzleramt auch eine Flüchtlings-WG. Sie war aber nicht unbedingt die beste Witze-Vorgabe-Maschine. Wenn ich sage, die hat sich hochgebumst, geht das nicht – und das möchte man sich auch nicht vorstellen. Und den Witz, dass sie im Gesicht das Elend des Landes widerspiegelt, kann man auch nicht immer bringen. Männer lassen sich leichter in die Pfanne hauen.

Parodien sind ja eine Ihrer Stärken. Wenn es nach Ihnen geht: Müssen Sie sich als nächstes Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz oder Jens Spahn aneignen?

Friedrich Merz kommt ja aus dem Sauerland, der hat eine sehr ulkige Betonung. Aber ich weiß nicht, ob ich den haben will.

Welchen Stellenwert haben Parodien heutzutage in der Comedy? Gerade Max Giermann ist ja auch sehr erfolgreich damit unterwegs.

Der Kollege Giermann ist natürlich sehr, sehr gut. Auch Michael Kessler habe ich sehr bewundert in seiner Sendung „Kessler ist...“. Einmal hat er Wolfgang Bosbach gespielt. Der eignet sich die Rollen wirklich an, das ist echtes Kino. Ich mache Parodien ja mehr als „Drop-Ins“. Ich greife mal den Lindenberg auf, hol Merkel und Grönemeyer raus. Til Schweiger ist auch sehr lustig. Das war mir vorher nie wirklich aufgefallen. Aber über die Lautsprecher bekomme ich das ja auch mit und war selber überrascht. Den mache ich sehr gerne.

Sie raten Männern bei ihrem Programm auch zu Demut und Gehorsamkeit. Wird es Zeit für eine „Mannzipation“?

Das ist ja das Schöne an Männern. Die sind bei Kleinigkeiten gleich beleidigt. Die sehen ihre Privilegien davonziehen. Das ist ja das gleiche, was die AfD gerade macht. Das sind frustrierte weiße Männer, ein Affenaufstand der Kerle. Wenn Männer das Gefühl haben, dass es genug mit der Emanzipation ist, rate ich ihnen, mal in den Bundestag zu schauen. Da sitzen 80 Prozent Männer. Ich wende mich in meinem Programm stark an die Männer. Ich möchte ihnen Humor beibringen. Darum geht es ja: um humorlose Männer. Ob es Terroristen sind, Katholiken oder AfD-Politiker. Das sind alles humorlose Männer, die meinen, anderen was vorschreiben zu müssen. Darum locke ich zur aktiven Selbstbestimmung. Es ist ja das Schöne, sich als Mann über Männer lustig zu machen. Ich frage sie dann oft, ob sie wissen, wie peinlich sie alle sind. Und die sagen dann: Ja, ja, stimmt schon. Männer wollen großartig und bedeutungsvoll sein. Sie wollen mehr Geld verdienen, besser aussehen und schlauer sein. Das ist auf Dauer anstrengend.

Es kommt in vielen Interviews rüber, dass Sie privat ein gut kochender, zuvorkommender Göttergatte und Familienvater sind. Ist die Bühne Ihre Möglichkeit, auch mal die andere Seite auszuleben und Dinge zu sagen, die Sie sich zu Hause klemmen müssten?

Mal so, mal so. Es was ja auch nicht alles gut bei mir. Ich hatte Beziehungen, die echt nicht schön waren. Ich habe drei Kinder mit zwei Frauen, die nach mir keine Männer mehr hatten. Da merkt man, dass sie keinen Mann, sondern Kinder wollten. Sonja (Appelts Frau Sonja Guha-Thakurta, Anm. d. Red.) lacht gerne. Die kannst du irgendwo hinsetzen und „Modern Family“ anmachen. Sie ist toll. Ich habe im Alter jetzt noch mal das ganz große Los gezogen. Ich koche gerne und sie isst, kocht aber nicht gerne. Ich bin auch der Mann in der Küche. Sonja arbeitet im Quatsch-Comedy-Club und ist oft erst gegen 1.30 Uhr zu Hause. Ich kann nach dem Auftritt um 23 Uhr nach Hause gehen.

Das Programm „Besser… ist besser“ soll laut Ankündigung „Männer-Verbesserungs-Comedy“ sein. Damit Weihnachten in allen Haushalten harmonisch wird: Was müssen wir Männer tun?

Nicht zu viel saufen, nicht rumlallen. Und mal ein paar saubere Klamotten anziehen ist auch mal schön. Und ein Geschenk besorgen. Das muss nichts Teures sein, Hauptsache es glitzert. Handtaschen sind immer gut. Schuhe sind schwierig, dann lieber ein Gutschein.

Wie verbringen Sie Weihnachten, hat das eine Bedeutung für Sie?

Ich bin getauft aber aus der Kirche ausgetreten. Ich bin nicht der gottgläubige Typ, aber Weihnachten ist heute ja auch mehr ein Fest für Kinder. Meine Frau bringt ihre Eltern, Tante und Freunde mit, sodass wir oft acht Leute sind. Früher war Weihnachten die Hölle, weil meine Ex-Frauen meinten, ich sollte keine Geschenke kaufen, sie haben alles. Jetzt ist Weihnachten viel schöner. Ich habe mich auch wieder breit schlagen lassen, Weihnachten in der Küche zu stehen. Ich werde Klöße panieren. Mal schauen, was es dazu gibt.

Das Interview führte Dominik Albrecht .

Karten für den Auftritt sind unter anderem im Internet unter www.eventim.de sowie auch noch an der Abendkasse erhältlich.

Zur Person

Ingo Appelt wurde 1967 in Essen geboren und begann 1982 seine Ausbildung zum Maschinenschlosser. Einen Bekanntheitsschub erlangte Appelt als Support für Marius Müller-Westernhagen 1999. Heute lebt Ingo Appelt in Berlin, vor zwei Jahren heiratete er Sonja Guha-Thakurta. Am Dienstag, 18. Dezember, kommt der Comedian mit seinem Programm „Besser... ist besser – Das Update“ in die Gildefesthalle nach Bassum.