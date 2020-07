Als ein tagelanges Rennen beschreibt Waldemar Guse aus Oyten das, was er in dieser Woche erlebt hat. „In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag habe ich Fieber und Halsbeschwerden bekommen“, erinnert er sich. Da der 80-Jährige am 14. Juli operiert werden soll, habe das Rotenburger Krankenhaus sichergehen wollen, dass keine Infektion mit dem Coronavirus hinter den Symptomen des Rentners stecke. Einen Corona-Test zu machen, entpuppte sich für den Oytener allerdings als große Herausforderung.

Aufgrund einer Augenerkrankung kann er nicht selbst Auto fahren, wie der Rentner sagt. „Ich wusste nicht, wie ich zum Corona-Testzentrum gelangen soll“, erzählt er. „Ich wollte keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen oder mich von meinen Nachbarn fahren lassen, um andere mit meiner potenziellen Corona-Infektion nicht zu gefährden.“ Guse habe auch mit einem Taxiunternehmen gesprochen und um Hilfe gebeten. Wissentlich jemanden zur Abnahme eines Corona-Tests zu befördern, hätte das Unternehmen aber seine Konzession kosten können.

Auch mehrere Anrufe bei seinem langjährigen Hausarzt hätten zu keiner Lösung seines Problems geführt. „Ich konnte nur mit der Sprechstundenhilfe sprechen, die mir sagte, dass mein Hausarzt in meinem Fall keinen Hausbesuch machen würde“, schildert der 80-Jährige weiter. Nachdem ihm auch ein Telefonat mit dem Verdener Corona-Testzentrum nicht geholfen habe, wandte sich Guse nach eigenen Angaben an den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst. „Die Person am Telefon hatte Verständnis für meine Situation und wollte einen Arzt zu mir schicken“, lässt der Oytener wissen. „Dieser meinte aber, dass er nur in Ausnahmefällen Hausbesuche mache.“ Eine Dame vom Verdener Kreisgesundheitsamt habe ihm schließlich versichert, sich bei seinem Hausarzt zu melden, um ihn von einem Hausbesuch zu überzeugen – auf einen Rückruf wartete Guse vergebens, wie er sagt.

„An diesem Donnerstag wandte sich schließlich das Rotenburger Krankenhaus selbst an das Verdener Gesundheitsamt und leitete einen Hausbesuch durch einen ihrer Ärzte in die Wege“, erzählt Guse. Ausgerüstet mit Schutzbekleidung und einer Gesichtsmaske habe dieser den Abstrich in der Wohnung des Rentners abgenommen. Letztendlich habe es ein Happy End gegeben und der Test sei negativ ausgefallen.

Nachbarn zeigen Hilfsbereitschaft

Trotzdem sei die Situation für Guse unzumutbar gewesen. „Ich war völlig auf mich allein gestellt“, klagt er. Glücklicherweise bekomme er noch Hilfe von seinen Nachbarn, die zum Beispiel für ihn einkaufen würden. „Es gibt aber viele Menschen, die alleine und nicht mobil sind“, ruft Guse in Erinnerung. „Es ist nicht in Ordnung, dass es so lange dauert, an einen Corona-Test zu kommen.“ Des Weiteren solle die Bevölkerung klarer darüber informiert werden, an wen sie sich bei einem Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion wenden könne.

Heilfroh über die guten Nachrichten ist auch seine Nachbarin Loretta Naujok, die mit dem 80-Jährigen in engem Kontakt steht. „Mein Mann und ich gehören zur Risikogruppe, da macht man sich natürlich Gedanken.“ Die Eheleute haben aufgrund des Verdachts selbst ihre Kontakte auf ein Minimum beschränkt, wie Naujok erzählt. Wie das Verdener Gesundheitsamt und der zuständige Hausarzt mit der Situation umgegangen seien, sei erschreckend gewesen. „Es hätte auch sein können, dass mein Nachbar gar keine Kontaktpersonen hat, ihm etwas passiert und niemand es bemerkt.“

Ulf Neumann, Sprecher des Landkreises Verden, äußert sich zu dem Vorfall. „Bürger müssen bedenken, dass das Gesundheitsamt nicht die Abstrichstelle ist“, informiert er. Vielmehr seien sowohl die Hausärzte als auch die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) Ansprechpartner bei einem Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion und einem gewünschten Abstrich.

„Der Hausarzt ist verpflichtet dazu, die Versorgung des Patienten zu organisieren“, klärt Michael Schmitz, Geschäftsführer der KVN, Bezirksstelle Verden, außerdem auf. Bei Patienten, die nicht mobil seien und keine Möglichkeit hätten, zum Corona-Testzentrum oder zu ihrem Hausarzt zu gelangen, müsse durch letzteren ein Hausbesuch mit Schutzkleidung erfolgen. Das Verdener Gesundheitsamt sei dagegen eher bei einem positiven Testergebnis zu informieren und werde erst dann aktiv. „Wer einen Verdacht auf das Coronavirus hat, sollte immer in erster Linie den Hausarzt kontaktieren“, appelliert Schmitz. Nach Sprechstundenschluss sei der kassenärztliche Bereitschaftsdienst zu kontaktieren.

Zur Sache

Im Landkreis Verden sind mit Stand Freitag, 12 Uhr, insgesamt 242 Personen nachweislich positiv auf das Coronavirus getestet. Das hat die Verdener Kreisverwaltung mitgeteilt. Die Zahl bedeutet keine Veränderung im Vergleich zum Vortag.

Von den 242 infizierten Personen sind inzwischen 201 (plus sechs zum Vortag) Personen aus der häuslichen Quarantäne als genesen entlassen. Es befinden sich derzeit 3 Personen in stationärer Behandlung. Bislang sind 7 Personen verstorben.