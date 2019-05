Fährt er mit seinem Boot raus, ist Weserfischer Kurt Janke gleich mehrere Stunden auf dem Wasser. (Jonas Kako)

Wasser ist sein Element. Als Berufsfischer fühlt sich Kurt Janke natürlich auf dem großen Strom – in seinem Fall die Weser – zu Hause. In diesen Tagen muss er allerdings eine kleine Zwangspause einlegen. „Die Hochwasserwelle zieht gerade durch Dörverden“, erzählt er. Bedingt durch den Niederschlag in den vergangenen Tagen sei der Flusspegel um gut zwei Meter angestiegen. Damit seine Reusen nicht dem hohen Wasserdruck zum Opfer fallen, musste er sie folglich entnehmen. „Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder rausfahren kann“, sagt der Dörverdener und werkelt vor seiner Weserfischerei geduldig vor sich hin. Reusen säubern, Masche für Masche kontrollieren und bei Bedarf flicken.

Gerade hat er den Flussabschnitt von Dörverden nach Intschede erneut für 20 Jahre gepachtet. Er teilt sich das „Revier“ mit den Anglern. Die Zahl derer habe sich im Laufe der Zeit nahezu verdoppelt. „Während meine Erträge immer mehr einbrechen, steht mir eine große Kapitalkraft gegenüber“, moniert Janke, wirft dabei den Ofen an. Er räuchert noch traditionell, auf Buchenholz versteht sich. Bis zu zwei Stunden garen die zuvor in Salzlake eingelegten Fische bei ihm in der Räucherkammer – bei rund 70 Grad.

Mehr zum Thema Per Aal-Taxi an die Küste Aale auf Abwegen Fischer helfen abwandernden Aalen, die Gefahren durch Kraftwerksrechen und -turbinen an der Weser ... mehr »

„Die Aalfischerei kommt in diesem Jahr nur schwer in Gang“, weiß Janke, der zu den letzten drei Berufsfischern an der Mittelweser gehört. „Erst war es lange kalt, dann plötzlich warm und anschließend wieder kalt. Damit sich die Fische bewegen, muss die Weser mindestens eine Temperatur von 13, 14 Grad haben“, rechnet er vor. Im Vergleich zu früher sei der Aalbestand in jüngster Zeit stark rückläufig. Das liege vor allen Dingen an der Gewässerqualität, der Verbauung sowie dem Verkauf nach Asien. Im März diesen Jahres hat der Dörverdener Fischer gerade wieder 150.000 junge Aale in der Weser ausgesetzt. „Die wiegen im Schnitt nur 0,3 Gramm und haben schon eine 5000 Kilometer lange Reise hinter sich“, erzählt Janke. Aale stammen aus der Sargassosee, einem Meeresgebiet im Atlantik, südlich der Bermudainseln.

Futter für die Störche

Die Dörverdener Weserfischerei existiert bereits seit 1848. Die grätenlose Schwarzmaulgrundel, eine invasive Fischart, gab es damals natürlich noch nicht im Weserfluss. Doch Janke hat auch dafür Verwendung. „Mit den Fischen werden Störche gefüttert. Aktuell versorge ich damit gleich drei Horste in Dörverden.“ Flundern, die einzigen Plattfische, die im Süßwasser überleben können, habe er in diesem Winter übrigens nicht gefangen. „Dabei hatte ich mich schon so auf eine für die Pfanne gefreut“, erzählt Janke lachend.

Dafür betätigt er sich nun als „Taxifahrer“, fährt Aaltaxi. Dabei handele es sich um ein vom Land Niedersachsen gefördertes Projekt. „Die schonend gefangenen Aale werden ausschließlich in Weserwasser gehältert, damit es zu keinem Gewässerbruch kommt. Mit einem Sammeltransport werden sie dann an die Nordsee gebracht und später wieder im Meer ausgesetzt“, erklärt Fischers Fritze, pardon Jankes Kurt.