Sicherheit wird im Logistiklager groß geschrieben, schließlich herrscht dort zwischen all den Getränkekisten ordentlich Betrieb. (fotos: Björn Hake)

Vieles ist automatisiert, alles akribisch geplant. Aber: Gegen den Stau auf der Autobahn ist auch Holger Holthus machtlos. „Der ist da“, sagt der Leiter der Coca-Cola-Logistikregion Nord und zuckt im Konferenzraum des Betriebsstandortes Achim der Coca-Cola European Partners Deutschland (CCEP DE), wie die Logistiksparte des Weltkonzerns heißt, mit den Schultern. Seit nunmehr zweieinhalb Jahren befindet sich das Logistiklager an der Käthe-Kruse-Straße, jährlich landen fünf Millionen Getränkekisten dort und fünf Millionen Kisten verlassen das Lager auch wieder. „Alles, was rausgeht, kommt auch wieder ein“, bringt es Holthus auf den Punkt. Daher ist Leergut natürlich ein Thema auf dem 35 000 Quadratmeter großen Betriebsgelände.

Rund 2100 Kunden, also Handelsketten und Geschäfte, werden mit 18 Lastwagen von Achim aus beliefert, sechs Stapler und acht Kommissioniergeräte sind in der 10 000 Quadratmeter großen Halle unterwegs. Auch durch die führen Holthus und Marketingfrau Marlen Knapp an diesem Nachmittag Gäste, die sich vom Stand der Dinge bei der Weltmarke vor Ort überzeugen wollen. Auf Initiative von Hans-Jürgen Wächter sind ein gutes Dutzend Achimer Sozialdemokraten auf Werksbesuch, die sich ob ihrer Parteifarbe zuallererst an den überwiegend roten Getränkekisten erfreuen. „Auch wenn es eine andere RAL-Farbe sein dürfte“, wie der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Wilfried Hirschmann scherzhaft anmerkt.

Holthus begann seinen Weg bei Coca-Cola im Jahr 1985 – als Fahrer in der Nähe von Bremen. Mittlerweile ist er für eine von vier Logistikregionen in Deutschland verantwortlich und doch hat er die alten Zeiten nicht vergessen. Denn die leben wieder auf – in Form der 1-Liter-Glasflasche, die der Konzern seit Ende vergangenen Jahres wieder im Programm hat und die ein Comeback feiert. „1969 wurde die erste 1-Liter-Glasflasche befüllt, 1994 haben wir sie vom Markt genommen“, erzählt Holthus. Denn die viel leichtere PET-Mehrwegflasche – eine Kiste mit zwölf Glasflaschen wiegt mit rund 26 Kilogramm doppelt so viel – galt als Innovation und praktikabler.

„Damit habe ich mir meinen Rücken kaputt gemacht“, erzählt der Logistikchef lachend, während er seinen Gästen eine große Glasflasche zeigt. Und weil er damals auch jahrelang mitangepackt hat, weiß er, was der Job heute bedeutet. Zwischen 10 000 und 15 000 Kisten, an besonders produktiven Tagen auch mal 18 000, werden im Achimer Lager pro Tag kommissioniert. „Das macht pro Mitarbeiter 1000 Kisten“, rechnet Holthus vor und zeigt wie die im Norden Deutschlands bestellten Waren von den insgesamt 130 Mitarbeitern für den Abtransport arrangiert werden. Sollten unterschiedlich große Gebinde auf einer der Holzpaletten stehen, werden sie mit Folie umwickelt, damit sie nicht herunterfallen. Und das übernimmt inzwischen ein fahrender Roboter, der die Palette umkreist und die Ware einwickelt. „Den haben wir nebenan bei Mercedes gesehen und waren begeistert. Da haben wir auch gleich einen angeschafft“, erzählt der Logistikchef.

Marlen Knapp führt aus, dass Coca-Cola seit einigen Jahren wieder verstärkt in die Abfüllung in Mehrweg-Glasflaschen investiert. „Allein in diesem und im vergangenen Jahr 60 Millionen Euro in zwei neue Glasmehrweglinien“, erzählt sie. Die 1-Liter-Glasflaschen würden wieder befüllt, „weil der Wunsch bei den Verbrauchern nach Getränken in Gasflaschen wieder gestiegen ist“. Die aktuelle Glasflasche wiege 800 Gramm (132 Gramm weniger im Vergleich zu den bis 1994 verwendeten) und sie enthalte im Schnitt 60 Prozent recyceltes Glas, erklärt die Marketingfrau.

In Achim würden knapp 63 Prozent Mehrwegpackungen umschlagen, den größten Anteil habe die 1-Liter-PET-Mehrwegpfandflasche. „Von den Mehrwegverpackungen sind 8,7 Prozent Glas“, führt Marlen Knapp aus. Sie schildert, dass die großen Glasflaschen als Lifestyleprodukt für „besondere Anlässe“ betrachtet würden – so wie man die schicken Flaschen aus Restaurants kennt. Dass die 1-Liter-Glasflaschen im Vergleich zu PET-Mehrwegflaschen für den Endverbraucher teurer sind, weiß Marlen Knapp. Das hängt auch mit dem teureren Transport zusammen: Wie Holger Holthus sagt, sorge das Gewicht der Flaschen dafür, dass ein Transporter 25 Prozent weniger Ladung aufnehmen könne.