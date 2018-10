Möchte als Landschaftswart dazu beitragen, das Lebenswerk von Kurt Hormann weiterzuführen: Hans-Heinrich Grahl. (Björn Hake)

Hans-Heinrich Grahl geht jeden Tag in Oyten mit dem Hund spazieren. Und das schon seit vielen Jahren. Was er dabei zu sehen bekommt, stimmt ihn sehr nachdenklich. „Man sieht, wie schlimm sich die Natur hier verändert hat“, erzählt der 64-Jährige, der sein gesamtes Leben bisher in der Gemeinde gelebt hat und daher gut vergleichen könne. Als Beispiel nennt er die heimische Vogelwelt. Habe es früher in Oyten etwa noch Kiebitze, Fasane oder Rebhühner gegeben, seien diese Zeiten traurigerweise längst vorbei. Aber Grahl will nicht nur klagen, sondern auch Handeln. Denn noch sei es nicht zu spät, eine „Umkehr" zu erzielen. Daher hat sich Grahl bereit erklärt, künftig ehrenamtlich als Landschaftswart der Gemeinde Oyten tätig zu sein. Ein Amt, welches er nun nach der kürzlichen Bestellung durch den Landkreis Verden offiziell ausübt.

Damit kommt der Landschaftswart wieder aus den Reihen der „Wühlmäuse“, die seit mehr als 15 Jahren ehrenamtlich und tatkräftig in der Natur der Gemeinde im Einsatz sind. Grahl ist seit rund fünf Jahren mit von der Partie, nachdem er zunächst in „die passive Phase“ des Berufslebens und inzwischen in den Ruhestand getreten ist. Beeindruckt habe ihn von Anfang an der Naturschutzeinsatz von Kurt Hormann, der die umtriebige Rentnergang seinerzeit ins Leben gerufen hatte und von 1986 bis 2010 Oytener Landschaftswart gewesen ist. „Er hat viel bewegt und durchgesetzt“, sagt Grahl. Außerdem habe die Arbeit mit ihm immer viel Spaß gemacht. In diesem Frühjahr verstarb Hormann. „Wir haben ihm versprochen, sein Lebenswerk fortzuführen“, erzählt Grahl. Und dafür sei es nunmal das Beste, wenn ein Mitglied der Wühlmäuse den Landschaftswart stelle.

Auf drei Einsatzorte wolle sich Grahl bei seiner Arbeit zunächst einmal konzentrieren. Zum einen wären da die Wegeseitenränder – oder das, was von ihnen noch übrig ist. „Die waren mal drei Meter breit, nun sind sie es manchmal nur noch einen Meter“, berichtet der 64-Jährige. Wirtschaftswege seien inzwischen teilweise sogar ganz verschwunden. Denn einige Landwirte pflügen diese Bereiche illegalerweise einfach weg, um die Anbauflächen minimal zu erweitern. „Das ökologische System geht dadurch kaputt“, will Grahl betont haben, wie wichtig die Wegeseitenränder zum Beispiel als Lebensraum für Insekten sind. Natürlich wisse er, dass zwischen dem Naturschutz und dem Wirtschaftlichkeitsdenken von landwirtschaftlichen Betrieben manchmal Interessenkonflikte bestehen, aber „auch die Landwirte haben eine gewisse Verpflichtung“ gegenüber der Natur.

Das gelte auch für das Landschaftsschutzgebiet in der Oyter Heide, wo in der Vergangenheit ebenfalls Natur dem Pflug zum Opfer gefallen sei und wo zudem mit Insektiziden gearbeitet werde. Grahl liegt es am Herzen, die Artenvielfalt von Flora und Fauna wieder zu beleben. „Und wo soll sie sich neu bilden, wenn nicht in einem Landschaftsschutzgebiet?“ Als dritten Einsatzort wolle der neue Landschaftswart in der Wümmeniederung aktiv werden. Beim Eckhoffgraben habe es vor 25 Jahre nur Grünland gegeben. Nun sei es „erschreckend, wie viele Flächen dort umgebrochen worden sind, um Biomasse wie Mais und Zuckerhirse anzubauen“. Dass die Anzahl der Tiere stetig abnehme, sei da doch klar.

Ausdrücklich gehe es Grahl nicht darum, „einen Privatkrieg mit Landwirten“ zu führen, zumal er bei seinem Wirken ohnehin auf den Bürgermeister und die Politik angewiesen ist. Er wolle den Dialog suchen, um einvernehmliche Lösungen zu erzielen. Lichtblicke gebe es auch bereits. „Manche Landwirte nehme es sich schon zu Herzen“, berichtet Grahl und spricht von Seitenrändern, die an die Natur zurückgegeben wurden. Auch für die Zukunft ist er durchaus guter Hoffnung, dass sich noch mehr Landwirte zugunsten des Naturschutzes kooperativ zeigen. „Doch solange keiner was sagt, geht es einfach so weiter.“ Und gerade das will Grahl unbedingt verhindern.