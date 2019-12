Landwirt Stefan Schumacher vom Biohof Schumacher in Emtinghausen setzt auf ökologische Landwirtschaft. (fotos: Karsten Klama)

Im Zusammenspiel mit den vorhandenen Möglichkeiten ökologische Landwirtschaft betreiben; das ist der Anspruch, mit dem Stefan Schumacher Tag für Tag die Arbeit auf seinem Biohof in Emtinghausen beginnt. Eine Arbeit, der er mit Leidenschaft nachgeht, die ihn und seine Mitarbeiter jedoch immer öfter an die Grenzen ihrer Schaffenskraft führt. „Früher war keinesfalls alles besser“, erklärte der 48-Jährige. Die Landbevölkerung musste hart arbeiten, nur für die Nahrung, fürs Überleben. Heute geht es ums Geld. Und die Umkehrung der Ziele habe ihren Preis. Wenn man immer alles zu jeder Zeit, und das billig und perfekt haben will, dann gehe das nur wie es die konventionelle Landwirtschaft leistet – und das will niemand wahrhaben.

In Zeiten der Verdrängung der Bioläden und wachsenden Dominanz der Supermärkte ist das Hofleben insgesamt weniger entspannt. „Heutzutage verfügt jeder Supermarkt über eine großzügig bestückte Abteilung, in der der Kunde für vergleichsweise wenig Geld auch optisch einwandfreie Produkte vorfinden möchte“, sagt Schumacher. Auf der einen Seite sei der Einsatz von Chemie bei der Heranzucht von Fleisch, Obst und Gemüse nicht erwünscht, auf der anderen Seite gelinge es nur schwer, krumme Karotten und fleckiges Obst zu vermarkten. Die Wertschöpfung finde nicht mehr in der Erzeugung statt, sondern nur noch im Handel und in der Verarbeitung. Der Druck, der dadurch entstehe, wachse von Jahr zu Jahr.

Bis ins 17. Jahrhundert zurück lässt sich die Historie der Familie Schumacher verfolgen, und nur die jüngere Geschichte kennt der Vater von fünf Kindern aus eigenem Erleben. So berichtete er von der zerstörten Infrastruktur rund um die 20 Hektar Eigenland, die der Großvater nach der Rückkehr aus dem Zweiten Weltkrieg vorfand. Nur ein paar Jahre habe er da noch zu leben gehabt, die Last der entbehrungsreichen Zeit lag danach auf den Schultern der Großmutter und der beiden Kinder, die früh gelernt hatten anzupacken und den Hof im Sinne ihrer Vorfahren aufrechtzuerhalten.

Erfahrungen im Ausland gesammelt

Ende der 1960er-Jahre war es dann soweit: Nachdem der Vater von Stefan Schumacher seine Ausbildung beendet hatte, versuchte er im Alleingang, den Betrieb zu bewirtschafteten. Zu Kriegszeiten verpachtetes Gelände holte er zurück und betrieb, mit Unterstützung von Mutter und Ehefrau, Schweinehaltung und Bullenmast. Auch die Kinder mussten mit ran, erklärt der Landwirt; seine später erfolgte Ausbildung in der Branche sei daher obligatorisch gewesen. „Von Anfang an hat mir die Lehre in Nordrhein-Westfalen nichts gegeben“, erinnert er sich; die unwürdige Haltung des Viehs habe ihn abgestoßen und letztendlich zu Überlegungen geführt, sich in der Welt umzusehen, einzutauchen in die Lebensformen anderer Kulturen. Ein Entwicklungsprojekt im afrikanischen Sierra Leone sei seinen Vorstellungen damals nahekommen, dort habe er beim Anbau von Reis und Bohnen in der Selbstversorgungs-Landwirtschaft für einige Zeit Erfüllung gefunden.

Nach Deutschland zurückgekehrt, hatte Schumacher wertvolle Erkenntnisse verinnerlicht: „Im Zusammenspiel mit den gegebenen Möglichkeiten ökologische Landwirtschaft zu betreiben, war fortan mein Ziel." Um das erreichen zu können, studierte er im Anschluss an sein nachgeholtes Abitur Landwirtschaft an der Fachhochschule Osnabrück und sympathisierte mit den Erkenntnissen des Anthroposophen Rudolf Steiner. Ende der 1990er-Jahre wurde der Betrieb in Emtinghausen dann von Stefan und Heinrich Schumacher auf biologische Landwirtschaft umgestellt. Der Gemüsebau erhielt Einzug, die Schweinehaltung wurde von etwa 700 Mastschweinen auf 150 Tiere reduziert, und auf dem Acker wird das komplette Futter selbst produziert. Ganz ohne Soja aus Südamerika.

Seinen Grundsätzen fühle er sich auch heute noch in hohem Maße verpflichtet, erklärte Stefan Schumacher. Trotzdem müsse er natürlich den Gesetzen der Marktwirtschaft folgen, in Fortschritt investieren und gleichzeitig Gewinne erwirtschaften, um seiner Familie und seinen zwölf Mitarbeitern einen gewissen Lebensstandard gewährleisten zu können. Wie überall, auch in dieser Branche, geht nichts ohne osteuropäische Mitarbeiter, ohne die auch der Biobauer nicht auskommt. Auch ein Flüchtling von der Elfenbeinküste zählt zu den Festangestellten, sowie drei Auszubildende im Gemüsebau, die alle für ein vergleichsweise geringes Einkommen tagtäglich Schwerstarbeit verrichten. Verkauft werden die Produkte überwiegend über Bremer Bio-Mitgliederläden (Oecotop und Abakus), den Naturkostfachhandel, direkt im eigenen Hofladen in Emtinghausen und auf den Wochenmärkten in Verden.

Leider unterliegen auch die Biobauern der Notwendigkeit zum Wachstum, beklagt Schumacher die Situation. „Wir ernten durch den freiwilligen Verzicht auf mineralischen Stickstoffdünger und den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln überall nur die Hälfte gegenüber konventionellen Betrieben. Nichts sichert unseren Anbau ab, und das Risiko etwaiger Ernteausfälle wird allein von uns selbst getragen. Dafür sind die Erlöse nicht ausreichend. Wir müssten jedes Jahr mehr produzieren, um die ständig steigenden Kosten zu kompensieren – oder eben für weniger Geld arbeiten.„ So sieht sich Stefan Schumacher immer größerem Druck ausgesetzt. Die klimatischen Einflüsse seien hier genauso erwähnenswert wie das Preisdumping in den Supermärkten und die Anspruchshaltung vieler Menschen. Dass keines seiner Kinder in seine Fußstapfen treten will, versteht der Bio-Landwirt. „Sie finden ihre Erfüllung auf anderen Gebieten, und das ist auch gut so.“