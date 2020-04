Die Tierfigur am Ottersberger Kreisel soll auf die zunehmende Krähenproblematik im Ortskern aufmerksam machen. (Bürgerinitiative "Krähenfreies Ottersberg")

Laut, schmutzig und räuberisch – so beschreibt Meike Vogel von der Bürgerinitiative „Krähenfreies Ottersberg“ die Krähen, die sich zunehmend im Flecken Ottersberg niedergelassen haben. „Das Problem gibt es seit mindestens zwei Jahren, aber mittlerweile reicht es“, schildert die Betroffene. Daher habe sie die Bürgerinitiative diesen März ins Leben gerufen. Ziel des Zusammenschlusses sei die Umsiedlung der Vögel in unbewohnte Gebiete.

Unzählige Saat- und Rabenkrähen würden in den Bäumen im Ottersberger Ortskern nisten. „Die Menschen hier schlafen aufgrund des Lärms mit Ohrenstöpseln“, beschreibt Meike Vogel die Situation. Unter anderem würden die Vögel dazu nicht nur vor und an den Fenstern der Ottersberger Sparkasse Kot hinterlassen, der Lack der Autos auf einem hiesigen Supermarkt-Parkplatz sei ebenso gefährdet. Bisher sei es aufgrund der Corona-Pandemie zwar noch nicht möglich gewesen, Unterschriften zu sammeln, trotzdem sei der Anklang innerhalb der Ottersberger Bevölkerung groß.

Krähenfigur am Kreisel

Mit einer Krähenfigur in den Osterglocken am Ottersberger Kreisel wolle die Bürgerinitiative auf die Krähenproblematik im Ortskern aufmerksam machen. „Wenn es so weitergeht, wird die Krähe bald tatsächlich das Wappentier von Ottersberg“, klärt Meike Vogel auf. Ziel der Bürgerinitiative sei aber ausdrücklich nicht die merkliche Reduzierung der Krähen, sondern deren Umsiedlung. Möglichkeiten sehe die Bürgerinitiative darin, die Nester der Vögel nach Beendigung der Brutzeit mithilfe der Feuerwehr aus den Bäumen zu spritzen.

Nach langer Beeinträchtigung müsse Ottersberg wieder an Lebensqualität gewinnen. „Wir haben einen lebendigen Dorfkern, der Ottersberg und seine Attraktivität ausmacht“, berichtet Meike Vogel. Diese Anziehungskraft werde durch die Präsenz der Krähen aber deutlich gemindert. „Andere Landkreise gehen in solchen Sachen deutlich mehr im Sinne der Bürger vor“, betont die Ottersbergerin.

Umsiedlung ist das Ziel

Eine Umsiedlung sei derweil nicht nur das Beste für die Anwohner, sondern auch für die Vögel selbst: „Die Krähen gehören auf die Wiesen und Felder.“ Ein weiteres Problem sei, dass es kein Gleichgewicht zwischen den Krähen und anderen Vogelarten gebe. Die große Krähenpopulation dezimiere laut Meike Vogel den Bestand der Singvögel merklich.

Diese Behauptung ist laut Diplombiologin Antje Mahnke-Ritoff von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Verden nicht nachweisbar. „Raben- und Saatkrähen können den Bestand anderer Vögel nicht derartig beeinflussen“, erklärt sie. Viel wahrscheinlicher sei, dass die zunehmende Flächenversiegelung und massive Veränderung der Landwirtschaft zu einem begrenzten Nahrungsangebot der Singvögel führe.

Saatkrähen stehen nach wie vor europaweit unter besonderem Schutz. „Eine Entfernung von Saatkrähennestern ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz nur mit einer Ausnahmegenehmigung erlaubt“, erklärt sie. Diese könne zum Beispiel von Privatpersonen oder Gemeinden bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Verden beantragt werden. Ein Bußgeld droht denjenigen, die ohne Genehmigung die Nester der Saatkrähen entfernen.

Genehmigung wird gebraucht

Die Erteilung einer solchen Ausnahmegenehmigung sei nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. „Lärm während der zweimonatigen Brutzeit allein ist kein Grund für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung“, erklärt die Expertin die Vorschriften. Zu den bestimmten Voraussetzungen zähle aber beispielsweise, wenn Menschen durch eine Krähenkolonie gefährdet seien.

Hygienische Gefahren bestünden etwa, wenn die Krähen direkt über einer Eisdiele oder einem Schulweg nisten würden. Zum Schutz der Kinder würden beispielsweise beim Verdener Allerspielplatz regelmäßig die Krähennester entfernt. Die Anträge auf eine Ausnahmegenehmigung können nach der Brutzeit der Vögel wieder zu Beginn des kommenden Jahres gestellt werden. Antje Mahnke-Ritoff richtet sich an Hilfesuchende und betont: „Wir sind für Menschen, die sich an uns wenden, da und nehmen sie und ihre Probleme ernst.“