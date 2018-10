Annika Griemsmann (vorne) demonstrierte, mit welch einfachen Handgriffen ein Einbrecher durch ein gekipptes Fenster ins Haus gelangen kann. Katja Brammer von der Polizei gab Tipps, wie man das am besten verhindern kann. (Björn Hake)

Achim. Einbrüche sind ein Problem in der Region. Und das wird sich sicherlich jetzt, wo die dunkle Jahreszeit beginnt, noch mehr zuspitzen. Im Landkreis Verden wurden 2017 insgesamt 278 Einbrüche gemeldet, in Achim waren es laut Kriminalstatistik 107 Taten. Um solchen Verbrechen vorzubeugen, hatte die Polizeiinspektion Verden/Osterholz und der Präventionsrat Achim nun zum „Tag des Einbruchschutzes“ ins Rathaus nach Achim eingeladen. Sie informierten Bürgerinnen und Bürger zusammen mit dem „Weißen Ring“ über Einbruchspräventionsmaßnahmen und gaben hilfreiche Tipps.

Unter anderem gab es für die Besucher einen Vortrag von Gina Rosa Wollinger zu hören. Sie informierte über das Thema „Reisende und zugereiste Täter des Wohnungseinbruchs“ und warnte darin vor Gelegenheitstätern. Im Anschluss referierte Joachim Kopietz, Beauftragter für Kriminalprävention bei der Polizei Verden/Osterholz, selbst über das Thema Einbruchschutz. Vor allem leerstehende Häuser seien gefährdet. „Der Täter möchte mit ihnen nicht in Kontakt kommen“, sagte Kopietz. Auch die Frage, auf was es Täter in der Regel abgesehen haben – zumeist ist das Schmuck und Bargeld – und wie man dieses am besten schützen kann, klärte Joachim Kopietz in seinem Vortrag. Wenn man sich Produkte für den Einbruchschutz besorge, sollten die Bürger immer auf von der Polizei verifizierte Artikel zurückgreifen. „Entwickeln sie ein Bewusstsein dafür, was bestimmte Produkte können und was sinnvoll ist“, gab der Polizist als Rat mit. Vor allem aber solle man Tätern mit gekippten Türen und Fenstern gar nicht erst eine Gelegenheit zum Einbruch bieten.

Die Mitarbeiter der Organisation Weißer Ring beschäftigen sich vor allem mit der Opferhilfe nach einem Einbruch. Zu ihnen zählt auch Anja Gründel, eine der ehrenamtlichen Helferinnen des Weißen Rings. „Man muss zuhören können“, erzählte sie über die ehrenamtliche Arbeit. Für die meisten Opfer sei es am schlimmsten zu verkraften, dass jemand in ihre Privatsphäre eingedrungen ist. Die Mitglieder des Weißen Rings helfen dabei emotional und würden häufig als Vermittler dienen. Um diese Hilfe gewährleisten zu können, arbeiten sie eng mit Polizei und Gerichten zusammen. So können sie zum Beispiel als Begleitperson mit vor Gericht erscheinen.

Neben den normalen Infoständen waren auch viele Vertreter aus handwerklichen Berufen anwesend. Diese informierten die Gäste über die größten Schwachstellen eines Wohnhauses und die unterschiedlichen Einbruchsmethoden der Täter. Unter ihnen war auch der Tischlermeister Torsten Meyer. Er demonstrierte, wie jemand ein gekipptes Fenster innerhalb weniger Sekunden öffnen kann, nur mit Hilfe eines Fadens, einer Kunststoffröhre und ein wenig Klebeband.

Wer wollte, machte bei den Handwerkern direkt einen Termin, um seine eigenen Fenster und Türen zu Hause aufzurüsten. Auch Hersteller von Alarmanlagen informierten über ihre Produkte. Vor allem das Thema Smart Home wurde häufig aufgegriffen. Viele Fachleute warnten aber davor, dass die Verbindung zwischen Alarmanlage und Smart Home-Anlage zu einem vergrößerten Einbruchsrisiko führen würde. „Sicherheit vor Komfort“, sollte das vorherrschende Motto sein.

„Kann ich meine Fenster und Türen noch umrüsten“ oder „Worauf muss ich bei einer Alarmanlage achten“, wollten einige Besucher von den Experten wissen und holten sich einen entsprechenden Rat. Überzeugen konnten sich die Besucher schließlich auch von der Stärke eines Sicherheitsglases. Ein Freiwilliger durfte ein vorher aufgestelltes Fenster mit Steinen bewerfen. Das Sicherheitsglas hielt auch nach mehreren Würfen stand. Nur ein Beispiel, wie man Einbrechern das Leben schwer machen kann.