Unterhaltung, Instandsetzung, Umbau und Neubau – das sind die Aufgaben, die auch im neuen Jahr auf das städtische Liegenschaftsmanagement zukommen. „Bereits mehrfach ist es zu Zeitverzögerungen gekommen“, erklärt der zuständige Fachbereichsleiter Steffen Zorn mit Blick auf die Erneuerung der Dachkonstruktion des Hallenbads. Die begonnenen Arbeiten mit einem Kostenvolumen von 800 000 Euro sollen nun zum Abschluss gebracht werden, bisher hatten die „komplexe Aufgabenstellung“ (Statik und Brandschutz) sowie eine zu spät eingegangene Baugenehmigung dies verhindert.

Ebenfalls im kommenden Jahr soll die Parkpalette am Kasch im Bereich der Beton- und Dachkonstruktion saniert werden. Das Kasch selbst wird eine neue Heizungsanlage bekommen, im Feuerwehrhaus Achim und im Hallenbad Uesen stehen „größere Bestandssanierungen“ an, die Zorn nicht weiter ausführt. Aber klar ist: Die Betriebsführung der Schwimmhalle Uesen wird weiterhin der Verein ausüben, jedoch gibt dieser zum neuen Jahr die Gebäude- und Anlagenunterhaltung zurück an die Stadt Achim.

Inklusionsverbund erhalten

Spätestens zum Schuljahr 2021/2022 soll das neue Gebäude der Grundschule Baden fertig sein – die Erweiterung der Einrichtung war neben einer baulichen Bestandssanierung notwendig geworden, weil die Schülerzahlen nun eine Fünf- statt einer Vierzügigkeit erfordern. Derzeit entsteht auf dem Außengelände ein neues Gebäude, in dem künftig die freien Träger Janusz-Korczak-Schule und Lebenshilfe im Landkreis Verden als Mieter fungieren. Die von ihnen verlassenen Schulräume gehen dann an die Grundschule. So könne der „vorbildliche Inklusionsverbund“ erhalten bleiben, das Grundstück für den Neubau eines privaten Investors hatte die Stadt diesem über einen Erbbauvertrag zur Verfügung gestellt.

Insgesamt mehr als zehn Millionen Euro fließen in den nächsten drei Jahren in den Umbau der Realschule und der Liesel-Anspacher-Schule zur IGS. In der baulichen Umsetzung befindet sich derzeit der Anbau ans Bestandsgebäude der ehemaligen Hauptschule. Ende 2021 soll dieses zukünftige Lernhaus fertig sein, allein sechs Millionen Euro umfasst diese Investition. Wie berichtet, hat die Politik nun auch grünes Licht für einen Mensaneubau gegeben, die Planungen sollen Anfang dieses Jahres beginnen. „Für den Mensaneubau müssen vorab noch zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen der Haushaltsberatungen ist noch über die Küchenbetriebsform zu entscheiden“, erinnert Zorn an die Diskussionen um eine (teurere) Frischeküche. Darüber hinaus soll die Barrierefreiheit im ehemaligen Realschulgebäude verbessert werden und es werden Jugendräume für die Jugendarbeit der Stadt Achim geschaffen.

An der Achimer Astrid-Lindgren-Schule hatten die steigenden Schülerzahlen dazu geführt, dass die Stadt im Jahr 2019 dort zusätzliche Räume in Mobilbauweise errichtet hat. Nun haben in diesem Jahr die Arbeiten für einen Erweiterungsbau begonnen, der zum Schuljahresbeginn 2021/2022 fertiggestellt sein soll – Kostenpunkt: 1,7 Millionen Euro.

In Achim-Baden entsteht auf der Friedhofserweiterungsfläche an der Straße Holzbaden eine Kita für fünf Gruppen, die Mitte des Jahres 2021 bezugsfertig sein soll. „Auch in Uphusen soll eine große Kindertagesstätte mit fünf Gruppen geschaffen werden“, erklärt Zorn und meint damit das Baugebiet Am Hilgenberg-West, wo ein Investor bis 2022 die Einrichtung gebaut haben will. „Im Jahr 2021 wird die Stadt Achim dazu im anliegenden öffentlichen Bereich noch weitere Parkplätze herstellen, um so die Verkehrssituation für die Bring- und Abholverkehre besser geregelt zu bekommen“, führt Zorn aus. Wie berichtet, hat die Politik kürzlich den Satzungsbeschluss dafür gefasst, dass die Awo neben ihrem Seniorenzentrum an der Leipziger Straße im Magdeburger Viertel eine Kindertagesstätte für vier Gruppen bauen kann.