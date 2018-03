Die Gründer und Firmenchefs von So Light: Ulrik Borcherdt (links) und Kevin Marks in ihrem Lager auf dem Desma-Gelände. (Fotos: FOCKE STRANGMANN)

Achim. Sie kamen für die Öffentlichkeit aus dem Nichts, mittlerweile dürfte beinahe jeder Achimer ihren Namen schon mal gehört haben. Ulrik Borcherdt und Kevin Marks, die Gründer der Firma „So Light“, hatten im vergangenen Jahr sehr kurzfristig im Auftrag der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) die Ausrichtung des Stadtfestes übernommen. „Wir sind ins kalte Wasser gesprungen und wussten erst auch nicht, worauf wir uns da einlassen“, beschreibt das Duo die Tatsache, dass es als Organisator eingesprungen ist, nachdem das Stadtfest 2017 zunächst auf der Kippe stand.

Der Rest ist bekannt: Achim erlebte eine Sause, wie es sie lange nicht mehr gab, die Übersichtsfotos von oben zeugen heute noch davon. Mittlerweile hat So Light auch den Achimer Weihnachtsmarkt gehörig umgekrempelt, hilft der Uga mit der Ausrichtung der Achimer Fachausstellung (afa) am 26. und 27. Mai und plant auf Hochtouren schon das diesjährige Stadtfest. Es läuft rund aus Sicht des Unternehmens für Veranstaltungstechnik, Event Service sowie Ton und Licht. "So leicht" kann es sein – "So light". Wobei mit dem Firmennamen auch die Steckenpferde Ton (Sound) und Licht (Light) abgedeckt sind. Eindeutig doppeldeutig und voll beabsichtigt, wie Borcherdt und Marks bestätigen.

Rückendeckung im Büro

Mit der Ausrichtung und Organisation von Veranstaltungen in diesen Größenordnungen hat die Firma im vergangenen Jahr Neuland betreten und musste sich daher verstärken. „Sonst rief man uns bisher an, wenn man Technik braucht, da ist mit den Festen doch ein bisschen mehr zu tun“, beschreibt der 48-jährige Borcherdt die Notwendigkeit. Fünf Menschen arbeiten im Unternehmen und als Folge des Stadtfestes mittlerweile auch Projektleiter Marko Drews. Wenn Marks und er „an der Front“ sind, wie sie sagen, brauchen sie jemanden, der das Büro besetzt hält und stets erreichbar ist. „Wir benötigen eine Rückendeckung, die sonst auf der Strecke bleibt“, beschreibt es das Chef-Duo. Schließlich ist das Netzwerk – die Kontakte zu Veranstaltern, Technikern, Kunden und Künstlern – das A und O und will permanent gepflegt werden.

„Vorher waren wir Dienstleister und haben für die Infrastruktur von Veranstaltungen gesorgt, nun engagieren wir selbst die Bands und sprechen mit den Schaustellern“, sagt der 28-jährige Kevin Marks. Für Drews ist es eine „regionale Verpflichtung“ am Standort Achim Veranstaltungen für Auftraggeber auf die Beine zu stellen. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass die Jungs von So Light aus dieser Nummer nach dem Stadtfest auch nicht mehr herausgekommen wären, selbst wenn sie es gewollt hätten. „Wenn wir es nicht machen, wer dann“, haben sie sich laut Borcherdt gefragt. Die Folge: Achim habe es geschafft von der internen, bösen Liste der Schausteller gestrichen zu werden und sei seit dem Stadtfest 2017 wieder als Standort nachgefragt. Borcherdt: „Mittlerweile haben wir einen dicken Ordner.“ Nun könne sich Achim die Schausteller aussuchen, soll das heißen.

Die Firma hat ihren Sitz auf dem Desma-Gelände und ist dort trotz der Schranke an der Hauptzufahrt jederzeit für Kunden zu erreichen, zumal der Verkauf und Vertrieb von Veranstaltungstechnik zum Kerngeschäft zählt. Dabei setzt So Light sowohl auf neueste technische Entwicklungen als auch auf Retro-Lichteffekte der 70er und 80er Jahre. Firmenfeiern, Messen und Tagungen begleitet die Achimer Firma regional und überregional. Selbst die Insel Helgoland „ist unser Baby jetzt“, erzählt Marks. Seit Jahresbeginn existiert eine Vereinbarung mit der dortigen Kurverwaltung. Die hat zwar einen eigenen Techniker und Equipment, „aber wenn denen eine Veranstaltung zu groß wird, kommen wir exklusiv ins Spiel“, sagt Marks. Der Deal kam über einen ihnen bekannten Ex-Schulkameraden aus Achim zustande. Da ist sie wieder, die Bedeutung eines guten Netzwerks.

Für das Achimer Stadtfest, das vom 15. bis 17. Juni wieder die Innenstadt füllen soll, werden dieses Mal an beiden Abenden bekannte Haupt-Acts auftreten. Über die Namen der sogenannten Headliner schweigt sich So Light noch aus, aber sie sollen wie Torfrock im vergangenen Jahr national und namhaft sein. Ein Public Viewing zur Fußball-WM wird es allerdings nicht geben, zumal die deutsche Elf erst am Sonntagabend ran muss und die Kosten laut Borcherdt „in keinem Verhältnis“ stehen. Nun falle ihnen die Organisation mit dem zeitlichen Vorlauf leichter und auch die Auswahl hochwertiger Stände und Attraktionen. „Dabei berücksichtigen wir natürlich auch Achimer Schausteller, aber wir suchen nach der Attraktivität der Stände aus“, sagt Drews. Auf dem Baumplatz wird wieder ein großes Fahrgeschäft stehen und für Kinder soll dieses Mal mehr auf die Beine gestellt werden. Der Frühschoppen am Sonntag von 11 bis 14.30 Uhr steht auch bereits fest, ebenso, dass dort eine „gute regionale Band auftritt“, wie Kevin Marks erläutert.