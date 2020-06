Museumsleiterin Antje Modersohn (Björn Hake)

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens sowie der eigenen Freizeitgestaltung hat dazu geführt, dass die Menschen stärker als bisher zuhause geblieben sind und es noch bleiben. Sie haben sich dadurch wohl zwangsweise mehr mit ihrer Heimat und ihrem Wohnort beschäftigt, als sie es sonst tun. Nicht zuletzt, weil sie einem Vereinsvorstand angehören, einem mittelständischen Betrieb aus der Region oder sich anderweitig für ihre Gemeinde oder Stadt engagieren. „Es sind die Menschen, die ein Gemeinwesen erst lebenswert machen“, betont Landrat Peter Bohlmann im neuen Buch „Landkreis Verden – ganz persönlich“.

Er gehört zu den 25 Persönlichkeiten, die darin ihre Verbundenheit zum Landkreis Verden ausdrücken. Zu ihnen zählt auch Manfred Cordes, langjähriger Bürgermeister der Gemeinde Oyten, der sich in seinem Beitrag als „Bassener Ureinwohner“ bezeichnet. Er habe „immer gerne hier gelebt“ und finde alles, was er brauche. Seine Frau und er haben sieben Kinder, die bereits 16 verschiedene Berufe ausgeübt haben. „Alle haben so ihren Platz im Leben gefunden. Am Beispiel der eigenen Familie behaupte ich also: Der Landkreis bietet gute Perspektiven für die junge Generation“, schreibt Manfred Cordes.

In Verden im Schatten des Doms aufgewachsen, mittlerweile wohnhaft in Langwedel: Autorin Petra Mattfeldt hat die Geschichte vom im Dom eingemauerten Mann, die sie als Kind gruselig fand und die sie neugierig gemacht hat, als Grundstein für ihr Schaffen ausgemacht. „Ich bin neugierig, neugierig auf die Geschichten hinter der Geschichte und vor allem die Menschen, die in ihren jeweiligen Zeiten ganz anderen Herausforderungen im Leben gegenüberstanden als wir heute“. Niemals hätte sie damals gedacht, dass sie in ihrem jetzigen Alter noch im Landkreis Verden zuhause wäre. „Aber wie es im Leben so ist – es kommt anders, als man denkt“.

Ähnliche Gedanken muss Antje Modersohn, Enkelin des 1943 gestorbenen Künstlers Otto Modersohn, gehabt haben, als sie seinerzeit nach Bremen gezogen war, um dort ihr Abitur zu machen, und später dann während ihres Studiums der Kunstgeschichte in Hamburg feststellen musste: „Ich merkte schnell, dass ich mich fern von Fischerhude zunehmend unglücklich fühlte, sogar unter Heimweh litt und kaum abwarten konnte, bis wieder Wochenende war und wir nach Fischerhude fuhren. Magisch angezogen von der Ursprünglichkeit und Weite der Wiesenlandschaft machten wir jedes Mal als Erstes ausgedehnte Spaziergänge entlang der Wümme“, schildert sie in dem Buch. Sie leitet mit ihrem Mann Rainer Noeresc das Otto-Modersohn-Museum.

Aufgewachsen im Kreis Verden ist Bundesliga-Schiedsrichter Harm Osmers, der in Achim-Baden mit dem Fußballspielen begonnen hat. „Ich war fünf Jahre alt und stolz, im grün-weißen Trikot des SV Baden und mit richtigen Fußballschuhen aufzulaufen“, erinnert er sich. Wenn er heute aufläuft, passiert das meistens vor 50 000 Zuschauern und er trägt meistens ein schwarzes Trikot. Auf den Sportplätzen der Region kannte er sich damals bestens aus: „In Dauelsen ging es nach dem Spiel immer zu McDonalds, in Fischerhude landete der Ball in der Wümme, wenn man das Tor verfehlte.“ Auch kannte er alle Geheimgänge, falls die Tür zu jeweiligen Platz noch nicht aufgeschlossen war.

Seit dem Jahr 2018 hat die Wirtschaftsförderung des Landkreises Verden in Kooperation mit dem Fischerhuder Neomedia Verlag an dem Buchprojekt gearbeitet, das die Stärken des Landkreises Verden als Standort unterstreichen soll. 25 Persönlichkeiten und 22 Firmenchefs machen darin dem Landkreis Verden als Heimat ihre ganz persönliche Liebeserklärung. Das 112 Seiten starke Werk „Landkreis Verden – ganz persönlich“ ist im Buchhandel erhältlich. Es kostet 22,90 Euro.