Beim siebten Rosenfest im Hofecafé Haberloh kommen die Anbietet stets aus der näheren Umgebung – so wünscht es sich das Ehepaar Pöllnitz als Veranstalter. So möchten dem Fest eine persönliche Note geben. (Björn Hake)

Langwedel-Haberloh. Nun schon zum siebten Mal hat das Hofcafé Haberloh zu seinem Rosenfest eingeladen. Gäste aus Langwedel und Umgebung waren jetzt in den Garten des Hofcafés gekommen, um sich ganz im Zeichen der Rose informieren und verwöhnen zu lassen. Gut versteckt zwischen Bäumen, konnten es sich die Besucher bei Kaffee und Kuchen gemütlich machen und die Blumen des Cafés genießen.

Wer sich ein Andenken mitnehmen wollte, konnte dies an den aufgestellten Verkaufsständen tun. Auch dort wurde alles auf das Thema des Festes abgestimmt. Die Baumschule Haase-Böschen präsentierte Rosen in allen Formen und Farben. Die Besucher konnten sich mit selbst hergestellter Naturkosmetik eindecken, wobei auch hier Rosenöle und Rosenparfüms im Sortiment dominierten. Daneben wurden blumenförmiger Schmuck und Gartendekor aus Keramik angeboten. Auch für die kulinarische Versorgung, etwa mit selbstgemachter Marmelade und Rosenkuchen, wurde gesorgt. Wie in jedem Jahr steht und fällt der Erfolg des Rosenfestes mit dem Wetter – und das passte in diesem Jahr ideal.

Die Besitzer des Hofcafés Haberloh, das Ehepaar Pöllnitz, legen großen Wert auf eine familiäre Atmosphäre bei ihrem Sommerfest. So wurde jeder Gast persönlich begrüßt. Der Rosenkuchen wurde von Lydia Pöllnitz selbst kreiert. Auch beim Unterhaltungsprogramm legte das Ehepaar selbst Hand an. So erheiterte Roland Pöllnitz seine Gäste mit einem fiktionalen Text über die Entstehung des Hofcafés. Der Höhepunkt war die alljährliche Wahl zur Rosenkönigin. „Die einzige demokratische Wahl“, wie das Ehepaar Pöllnitz scherzhaft erwähnt. Dabei ist am letzten Tag des Festes jedem weiblichen Gast frei überlassen, ob sie sich der Wahl stellt oder nicht. Die eigentliche Wahl wurde ebenfalls von den Besuchern vollzogen.

Mit dem Rosenfest Heiligenberg in Bruchhausen-Vilsen hat das gleichnamige Fest im Hofcafé Haberloh ein populäres Vorbild. „Wir wollten unser eigenes, entspannteres Sommerfest“, erzählt Roland Pöllnitz. Nachdem er mit seiner Frau vor mehreren Jahren Gedichte in Bruchhausen-Vilsen vorgetragen hatte, beschlossen sie, das Rosenfest nach Haberloh zu bringen.

Die besten Gedichte kann man heute zusammengefasst unter dem Titel „Ein Rosenmärchen“ im Hofcafé bewundern. Das Rosenfest der Familie Pöllnitz sollte eine persönliche Note enthalten. So kommen beinahe alle anwesenden Verkäufer aus der näheren Umgebung. „Wir wollen denen eine Chance geben, die hier aus der Gegend kommen“, sagt Roland Pöllnitz. Den Ablauf des Rosenfestes veränderte man dabei jedes Jahr nur geringfügig.

Die angestrebte Atmosphäre bekommt das Ehepaar Pöllnitz von seinen Gästen bestätigt. „Die Leute sind sehr entspannt“, meint Heike Delorme, die in Vertretung für Haase-Bösche Blumen verkauft. „Man kann gute Unterhaltungen mit ihnen führen, nicht nur über Rosen.“ Heike Delorme verkauft nun schon seit sechs Jahren Blumen auf dem Rosenfest. Sie kam damals über den persönlichen Kontakt mit dem Ehepaar Pöllnitz zum Hofcafé Haberloh.

Auch den Gästen gefällt die gemütliche Note des Sommerfestes. Besonders der persönliche Umgang mit den Besitzern des Cafés gefällt ihnen, wie zu erfahren war. Dies und das Ambiente des Gartens würde zu einer familiären Atmosphäre führen. Die anwesenden Verkaufsstände und besonders ihre Angebote wurden ebenfalls gelobt. Mit dieser positiven Resonanz dürfte einem achten Rosenfest im nächsten Jahr nichts im Wege stehen.