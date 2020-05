Im Rathaus Oyten stehen einige Neubesetzungen an. (Björn Hake)

Bereits seit einiger Zeit sucht die Gemeinde Oyten einen neuen Leiter für den Fachbereich „Bauen und Planen“. Wolfgang Röttjer, der das Amt im Oktober 2017 übernommen hatte, war gegen Ende des vergangenen Jahres auf eigenen Wunsch ins zweite Glied zurückgetreten und ist nun Teamleiter „Bauverwaltung“. Zudem soll er laut Bürgermeisterin Sandra Röse nach der Neubesetzung die Stellvertretung des Postens übernehmen. Kommissarisch liegen die Aufgaben der Fachbereichsleitung derzeit bei Axel Junge. Doch der Stellvertreter von Röse und Wirtschaftsförderer im Rathaus hat mit anderen Projekten ohnehin alle Hände voll zu tun, sodass ein neuer Bauamtsleiter dringend erforderlich wäre. Und es gibt nun nach der zweiten Ausschreibung auch Grund zur Hoffnung. „Das Bewerbungsverfahren ist gestern ausgelaufen und wir haben vielversprechende Bewerbungen vorliegen“, erklärte Röse am Freitag auf Nachfrage. Das Auswahlverfahren soll nun bald beginnen.

Durch die neue personelle Lage und auch durch die Einschränkungen in den Abläufen durch die Corona-Krise, etwa aufgrund abgesagter politischer Sitzungen, bestehe bei den Arbeiten im Bauamt ein gewisser „Nachholbedarf“, wie Junge erklärt. Es gebe einiges in der Warteschleife, was nun abgearbeitet werden soll. Grundsätzlich berichtet Junge über die Arbeit als Oytener Bauamtsleiter Positives. Es sei ein „spannendes Aufgabengebiet“ mit im Vergleich zu anderen Gemeinden in Oyten „vielen spannenden Projekten“. Auch er zeigt sich vorsichtig optimistisch, dass die Stelle in naher Zukunft adäquat neu besetzt werden kann.

Auch Tiefbauingenieur wird gesucht

Damit wäre ein personelles Loch im Rathaus gestopft, doch es gibt und wird noch weiteren Handlungsbedarf geben. Mit Guido Kahle hat ein langjähriger und kompetenter Mitarbeiter aus dem Bauamt gekündigt, wie Röse bestätigt. Ein Ersatz ist derzeit noch nicht in Sicht. Ausgeschrieben ist derzeit außerdem die Stelle für einen Tiefbauingenieur. „Da sind wir aber noch nicht am Ende der Bewerbungsfrist“, merkt Röse an, noch keine Auskünfte geben zu können. Viele Kommunen würden derzeit Probleme haben, einen eigenen Tiefbauingenieur einzustellen und die von ihm verrichteten Dienstleistungen dann an Unternehmen vergeben.

Und dann wäre da noch eine neu zu besetzende Stelle in der Oytener Verwaltung, die zwar erst in fast einem Jahr frei werden wird, durch die aber ein besonders großes Loch entstehen wird. Denn Axel Junge geht zum April 2021 in den Ruhestand. Dann habe er als Wahlbeamter seine 45 Arbeitsjahre voll und wolle es dabei auch belassen. Diese Entscheidung habe er schon im vergangenen Jahr getroffen und den Mitarbeitern sowie den Politikern mitgeteilt. Ausreichend Zeit zur Findung einer Nachfolgeregelung gibt es also allemal. „Ich habe schon ein paar Ideen“, sagt Röse, die sich auch gewisse Neustrukturierungen innerhalb der Verwaltung vorstellen könne. Glücklicherweise könne sich mit der Lösung für dieses Personalproblem noch etwas Zeit gelassen werden. „Der akute Bedarf ist im Bauamt“, betont die Bürgermeisterin die derzeitige Priorität.