Die Bereisung der Bewertungskommission endete an der Mühle in Emtinghausen. Martin Schmitt (zweiter von rechts) und Gerold Bremer (dritter von rechts) sind zufrieden. (Björn Hake)

Emtinghausen-Bahlum. Nervös kramt Martin Schmitt sein Handy aus der Tasche. Immer wieder wandert sein Blick zur Bremer Straße. "Der Bus müsste gleich kommen", sagt der zweite Vorsitzende des Dorfvereins Emtinghausen-Bahlum den Wartenden, die mit ihm am Busbahnhof stehen. Seine Nervosität ist sicherlich nicht unbegründet, setzt sich der Großteil der Wartenden doch aus der Bewertungskommission des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" zusammen. Die ist an diesem Tag nämlich zu Besuch in Emtinghausen, um das Dorf noch einmal ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Die nunmehr zweite Bereisung steht an, es geht um die Qualifikation zum Landesentscheid.

Und dann plötzlich, Martin Schmitt erklärt der Kommission gerade, was sie an diesem Tag erwartet, biegt der Bus um die Ecke. "Pünktlich, wir sind gut im Zeitfenster", sagt Gerold Bremer, Emtinghausens Bürgermeister, und bittet die Damen und Herren Bewerter in den Bus. Die Kommission setzt sich unter anderem aus Vertretern des Niedersächsischen Landkreistags, der Landfrauen, des Heimatbundes und der Landwirtschaftskammer zusammen.

Der Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" und Emtinghausen, das ist bisher eine wahre Erfolgsgeschichte. Wie berichtet, setzte sich das Dorf im vergangenen Jahr beim Kreisentscheid als Sieger durch. Nun gilt es, sich beim Vorentscheid zum Landesentscheid gegen neun weitere Dörfer, zu denen auch Sehlingen in Kirchlinteln gehört, zu behaupten. Vier Dörfer qualifizieren sich, die Entscheidung fällt am 29. Juni im Rotenburger Kreishaus. Und Emtinghausen braucht sich wahrlich nicht zu verstecken, wie auf der Bereisung zu sehen und zu hören ist. Denn Martin Schmitt als Träger des Wettbewerbs im Dorf und Gerold Bremer sind gut vorbereitet und schmücken die Rundfahrt mit vielen Anekdoten und zeigen auf, was seit der Bewerbung zum Wettbewerb schon alles geleistet wurde.

Probleme werden angesprochen

Das fängt schon am Startpunkt an. "Dort hinten sehen Sie das Basketballfeld, das gerade entsteht", verrät Schmitt. "Dafür haben wir das Geld genutzt, das wir durch den Sieg beim Kreisentscheid gewonnen haben. Alles entsteht in Eigenleistung. Bei diesem Projekt haben wir vor allem die Jugendlichen in die Pflicht genommen, die einen tollen Job machen."

Langsam macht sich der Bus von dort auf den Weg. Fast zu jedem Haus haben Schmitt und Bremer eine Geschichte auf den Lippen. Die Fahrt setzt sich Richtung Syke fort und führt an der Rettungshundestaffel und am Feuerwehrgerätehaus vorbei – und dann wird es musikalisch. Der Bus hält bei Tim Baur. Der baut in Emtinghausen exotische Musikinstrumente, sogenannte Handpans, und er lässt es sich nicht nehmen, der Kommission eine Kostprobe zu geben. Das kommt gut an bei den Bus-Insassen.

Es ist aber nicht alles eitel Sonnenschein in Emtinghausen. Das machen Schmitt und Bremer während der gut einstündigen Rundfahrt durch Emtinghausen und Bahlum auch deutlich. Da wären zum Beispiel die geschlossenen Gaststätten „Götzen“ und „Heerenkamper Krug“ sowie der fehlende Supermarkt im Dorf. "Das sind Punkte, die uns beschäftigen, die uns aber auch motivieren, Lösungen dafür zu finden", sagt Schmitt und zeigt an einem weiteren Beispiel, was ein Dorf mit Engagement und Einsatz selbst schaffen kann.

Auf dem Spielplatz zum Beispiel. Da haben Freiwillige im Zuge des Wettbewerbs eine Boule-Bahn angelegt und eine Schutzhütte gebaut. "Da haben in der Regel bis zu 45 Leute teilgenommen, das war schon beeindruckend", schwärmt Schmitt. Und dann gibt es in Emtinghausen auch einen Bestand von über 800 Kopfweiden, diese werden regelmäßig von einer Arbeitsgruppe zurückgeschnitten und gepflegt. "Gerade in Zusammenarbeit mit den Landwirten klappt das super."

Dann ist die Fahrt zu Ende. Natürlich am Schmuckstück Emtinghausens, der Mühle. Im Inneren warten bereits viele Vertreter von Vereinen, aber auch interessierte Gäste und andere Bürger. Mit einem abschließend Vortrag und einem selbst gedrehten Video findet die Bereisung dann ihr offizielles Ende. Wie es für Emtinghausen ausgeht? "Das ist schwer zu sagen. Aber egal, ob wir gewinnen oder nicht. Für uns geht es weiter. Da spielt unser Abschneiden letztendlich gar keine Rolle", sagt Schmitt und deutet damit an, dass im Dorf weitere Ideen umgesetzt werden sollen – unabhängig davon, wie der Wettbewerb endet.