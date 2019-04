Eine Frau aus Weyhe hat nun vor dem Landgericht Verden gegen VW gewonnen. Wenn das Urteil rechtskräftig ist, muss der Automobilhersteller wegen der verbauten Schummelsoftware ihr Fahrzeug zurücknehmen und ihr so viel Geld dafür zahlen, wie sie auf dem freien Markt wohl nicht erzielen kann. (Björn Hake)

Natürlich ist der Kölner Rechtsanwalt Dirk Fuhrhop nun optimistisch: „Die Chancen von Dieselbesitzern, ihr vom Abgasskandal betroffenes Auto an den Hersteller zurückzugeben, sind in der Region Verden deutlich gestiegen.“ Da aber jede Klage im Einzelfall betrachtet werden muss, das Zivilrecht am Verdener Landgericht von verschiedenen Kammern und Richtern gesprochen wird und auch das neueste dort gesprochene Urteil noch nicht rechtskräftig ist, kann seine Aussage pauschal so erstmal nicht gelten. Und doch: Eine Frau aus Weyhe, die ihr Fahrzeug in Daverden erworben hat, hat nun vor dem Landgericht Verden gewonnen. VW muss ihren im März 2012 gekauften Seat Altea 1.6l XL zurücknehmen und sie ausbezahlen.

Es ist demnach als deutlicher Fingerzeig zu werten, dass Verbraucher eine Chance gegen einen Weltkonzern wie VW haben. Und so dürfte auch dieses Urteil anderen Klägern Mut machen, ihren „Schummeldiesel“ zurückzugeben, wie es der Kölner Rechtsanwalt beschreibt, dessen Kanzlei bundesweit bis zu 9000 Mandanten in ähnlichen Fällen betraut. Vor sieben Jahren hatte die Klägerin exakt 24 040 Euro für das gebrauchte Auto bezahlt und ist damit inzwischen knapp 140 000 Kilometer gefahren. Die 8. Zivilkammer des Landgerichts veranschlagte in seinem Urteil vom 5. April (Aktenzeichen 8 O 5/18) eine anzunehmende Gesamtlaufleistung von 275 000 Kilometer, also in etwa das Doppelte.

Gericht stellt sittenwidriges Verhalten von VW fest

Die Richter bejahten nun das Vorliegen „einer sittenwidrigen Schädigung durch VW“ und verurteilten den Konzern zur Rücknahme des Fahrzeugs zu einem Betrag von 11 835,46 Euro. Nach Einschätzung von Fuhrhop bekommt die Frau so deutlich mehr Geld, als sie mit dem Fahrzeug bei einem Verkauf auf dem freien Markt hätte erzielen können. „Das wissen wir aus vergleichbaren Fällen“, sagt Fuhrhop und nennt das Beispiel eines zwei bis vier Jahre alten Fahrzeugs im Wert von 26 000 Euro, das 75 000 Kilometer gelaufen sei, und für das Händler nicht mehr als 7500 Euro geboten hätten. Insofern könne sich „die (Noch-)Besitzerin des Schummeldiesels freuen“.

Und der Anwalt freut sich auch, denn es sei das erste Mal, dass seine Kanzlei mit einer Klage in dieser Thematik gegen VW vor dem Landgericht Verden Erfolg hatte. „Es hat seine bisherige Linie verlassen“, schließt Fuhrhop daraus und erzählt, dass seine Kanzlei 35 bis 40 dieser Fälle vor dem Landgericht Verden verhandele. Gerichtssprecher Nikolai Sauer betont, dass in diesem Fall das Zivilgericht im Sinne des Verbrauchers entschieden habe, aber dass daraus keine generelle Tendenz abzuleiten sei. „Es ist eine Einzelfallentscheidung mit einem gewissen Sachverhalt, der in anderen Fällen abweichen kann.“

Allerdings gab es am Landgericht Verden bereits derlei Fälle, in denen es zugunsten des Verbrauchers entschieden hat: So vertrat der Achimer Rechtsanwalt Axel Marschhausen Anfang dieses Jahres dort einen Kläger aus Dörverden, dessen Touran 2.0 TDI der VW-Konzern letztlich zurückkaufen musste, und Ende vergangenen Jahres einen Kläger aus Achim, dem die 8. Zivilkammer das Recht zusprach, seinen Skoda Yeti Experience 2.0 TDI, an VW zurückgeben zu können.

Gesetzeswidrige Optimierung der Software

Im jüngsten Fall erklärten die Richter, die von VW vorgenommene „Optimierung“ der Motorsteuerungssoftware sei gesetzeswidrig. Der Schaden bestehe darin, dass die Autobesitzerin aus Weyhe einen für sie wirtschaftlich nachteiligen Kaufvertrag abgeschlossen hat. „Dieses entfällt auch nicht durch das vorgenommene Software-Update“, heißt es im Urteil. Die Verbraucherin sei getäuscht worden, der Zweck der Software könne nur darin liegen, möglichst viel Gewinn aus dem Verkauf der Autos zu erzielen und Wettbewerbsvorteile zu haben.„Das Verhalten von VW und den verantwortlichen Akteuren wurde vom Gericht als besonders verwerflich qualifiziert“, sagt Rechtsanwalt Fuhrhop.

Noch ist im Abgasskandal generell nicht klar, wann die Verjährung von Ansprüchen greift: Zum Jahresende 2018 und damit drei Jahre nach Bekanntwerden der Manipulation oder zum Jahresende 2019, nachdem Dieselbesitzer erst 2016 durch den Rückruf offiziell erfahren haben, dass ihr Auto betroffen ist.