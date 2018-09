Private Förderung: Heike Vroom-Lescow hilft seit drei Jahren Muhannad Al-Baradan, der aus Syrien geflüchtet war. (Björn Hake)

Ottersberg. Syrer, Afghanen, Iraker. Aber auch Zuwanderer aus anderen Kulturkreisen trafen sich am Sonntag beim internationalen Begegnungsfest in Ottersberg. Gemeinsam mit ihren deutschen Nachbarn feierten sie in der Wümmeschule, überwanden Sprachbarrieren und kamen beim Genuss überwiegend orientalischer Köstlichkeiten ins Gespräch. Musik, Tanz und Informationen aus aller Welt bildeten den Kern der Veranstaltung, die zwischen 11 und 16.30 Uhr bei strahlendem Spätsommerwetter auf großes Interesse stieß. Besonders der Vortrag eines 19-jährigen Syrers zu den Hintergründen seiner Flucht aus der Heimat traf den Nerv der Zuhörer und warf Fragen zu Politik und Perspektiven auf.

Jana Czichos möchte den Menschen zeigen, was im Ort passiert. Sie berichtete vom Entstehen einer Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt und von einem Sprachcafé für Frauen. Ganz besonders am Herzen liegt der Integrationsbeauftragten des Fleckens Ottersberg eine frühkindliche Förderung, welche über das Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ auch in Ottersberg gewährleistet werden kann.

„Es ist uns wichtig, über gezielte Öffentlichkeitsarbeit möglichst viele Kinder einzubinden“, erklärten Anja Geffken und Gabriele Süper ihr Bemühen, Mädchen und Jungen aus Flüchtlingsfamilien und bildungsfernen Elternhäusern gute Startbedingungen zu bieten. Gesponsert durch das Bundesfamilienministerium würden Einblicke in das System der Kindertagesbetreuung vermittelt, über die Möglichkeiten früher Bildung informiert und ein Kennenlernen zwischen Familien und Einrichtungen ermöglicht.

„Wenn man wenig bis gar nichts hört, ist es doch gut“, äußerte sich Horst Hofmann zum Miteinander in der Gemeinde. Auf knapp 300 bezifferte der Bürgermeister die Zahl der Menschen, die Zuflucht an der Wümme gefunden hatten. „Die Stimmung auf dem Fest scheint mir exemplarisch. Viele sind seit Jahren bei uns, bestens integriert und vernetzt.“

Heike Vroom-Lescow hat sich der Hilfe zur Selbsthilfe verschrieben. Seit drei Jahren betreut sie Muhannad Al-Baradan, der 2015 ohne seine Eltern nach Deutschland kam. Begleitet wurde der damals 16-Jährige von seiner Schwester mit Ehemann und Kind. „Wir sehen uns ein- bis zweimal in der Woche“, gewährte die ehemalige Lehrerin Einblick in ihr privates Förderprogramm. Sowohl sprachliche als auch erzieherische Hilfe habe sie gewährt; neben Englisch und Deutsch hätten das Erlernen von Zuverlässig- und Pünktlichkeit zunächst das Miteinander geprägt.

Mittlerweile ist Muhannad Al-Baradan auf einem guten Weg. Nach Erreichen des Realschulabschlusses besucht er die 12. Klasse des Sottrumer Gymnasiums. In bewegten Worten berichtete der junge Mann von der Liebe zu seiner Heimat und von der Aussichtslosigkeit, dort in Frieden leben zu können. Er warb um Verständnis für kulturelle Unterschiede, bedankte sich für deutsche Gastfreundschaft und richtete einen Appell an seine Umgebung: „Wir möchten uns in Eure Gesellschaft integrieren, uns an das Grundgesetz halten und friedvoll zusammen leben.“

Während der junge Syrer geduldig Fragen seiner Zuhörer beantwortete, spielten Kinder unterschiedlicher Nationalität gemeinsam im Freien. Verschiedene Musikgruppen sorgten indes für die musikalische Umrahmung des internationalen Festes.