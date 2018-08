Leckereien, wohin das Auge blickt: Beim Bio-Markt wurden etwa Kartoffeln angeboten, die durch die verwendeten Kräuter schon von weitem aromatisch dufteten. (fotos: Braunschädel)

Was muss mit der Milch passieren, bis sie in einer Milchschnitte landet? Mit Fragen wie diesen sehen sich Ida, Sophia und Philipp konfrontiert. Um diese Aufgabe zu lösen, gilt es, verschiedene Produkte in die richtige Reihenfolge zu bringen. Am Anfang steht etwa der Grasbüschel, dann kommt die Kuh, von der dann die Milch gewonnen wird. Aber Milch ist nicht gleich Milch. Denn das, was letztlich in der Milchschnitte landet, ist lediglich Milchpulver. „Also ist da gar keine richtige Milch drin“, stellt Sophia erstaunt fest. „Ungesund“, befindet Philipp. Diese Erkenntnis sammeln die drei Kinder gerade beim Absolvieren des Q-Diploms an einem der Stände des ersten Bio-Marktes in Oyten, der am Sonntag parallel zum Sommerfest im Ortszentrum stattgefunden hat.

Neben der Milchschnitten-Aufgabe müssen für die Auszeichnungen etwa Plastiktiere danach sortiert werden, ob sie Milch geben oder nicht. Kein Problem für das junge Trio. Richtig sagt es, dass zum Beispiel der Schwan keine Milch gibt, der Delfin hingegen schon. Außerdem gibt es einen Geschmackstest und die Aufgabe, aufzuzählen, was die Menschen alles von der Kuh bekommen: neben Milch etwa Fleisch oder Leder. Während die drei Kinder letztlich als erfolgreiche Absolventen das Q-Diplom erhalten, wird auf der anderen Seite der kleinen Biomeile am Oytener Heimathaus auf einer Bühne unter der kurzweiligen Moderation von Otmar Willi Weber gekocht. Köchin Barbara Stadler bereitet gemeinsam mit zwei freiwilligen Frauen aus dem Publikum Hülsenfrüchte zu. „Ein super Eiweiß-Lieferant“, preist sie die Köchin an. Weiße, grüne und dicke Bohnen werden sodann zubereitet – mit vielen Tipps der Expertin: „Dicke Bohnen immer aus der Schale drücken, das macht zwar Arbeit, aber schmeckt besser.“

Beim Bio-Markt präsentieren sich ansonsten zahlreiche Betriebe der Region mit ihren Erzeugnissen sowie Imker, die nicht nur ihre Produkte anbieten, sondern auch viel Anschauungsmaterial rund um die Honigproduzenten mit dabei haben. Bei den Besuchern stößt das neue Angebot auf gute Resonanz. „Ich finde das wirklich gut“, erzählt Karin Langheim, die mit ihrem Mann aus Achim gekommen ist. Auch für die Weserstadt würde sie einen solchen Markt durchaus begrüßen. „Richtig interessant“, sagt Jan-Otte Alfken aus Sagehorn zu dem Angebot des Bio-Marktes Oyten. Er finde es positiv, dass einmal etwas Zusätzliches zum Bekannten geboten werde.

Denn das Altbewährte gibt es in Oyten an diesem Sonntag natürlich auch. Am Heimathaus lädt direkt neben dem Markt der frischgebackene Butterkuchen zum Verweilen ein, und auf der Hauptstraße wird den Besuchern ein buntes Allerlei geboten. Kinderunterhaltung durch Karussells, Bungee-Trampolin oder Gesichterschminken, Verpflegung für jeden Geschmack von Bratwurst bis süßen Crêpes oder Oytener Vereine, wie die Wolkenschieber oder der Bürgerbusverein, die über ihre Arbeit informieren. Auch Shoppen lässt sich bei besten Wetterbedingungen an diesem Tag gut, sei es in den Geschäften an Haupt- und Lindenstraße, beim Flohmarkt oder bei den Händlern, die ihre Stände aufgebaut haben.

Angesichts dieser Angebotsfülle kann am Ende wohl fast jeder der Besucher mit etwas den Heimweg antreten, sei es mit einem vollen Magen, einer neuen Tasche, einem Glas Bio-Honig, einem Rezept zum Nachkochen oder auch einem Q-Diplom.