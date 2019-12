Geschäftsbericht Squash- und Fitnesscenter Baden (Michael Galian)

Ideen für eine Selbstständigkeit habe er schon als Jugendlicher gehabt, beschreibt Peter Berleth seine frühen Berufswünsche und Ziele. Umgesetzt habe er seinen ursprünglichen Plan, eine Disco zu betreiben, letztendlich aber nicht und erst einmal "etwas Ordentliches“ gelernt. Seiner Ausbildung zum Heizungs- und Lüftungsbauer folgte eine mehrjährige Tätigkeit als Kundendiensttechniker im In- und Ausland, bis es ihn kurz vor seinem 30. Geburtstag in den Fingern gejuckt und er mit dem Kauf eines 9000 Quadratmeter großen Grundstücks die Basis gelegt habe für den Bau eines Squash- und Fitness-Centers in Achim-Baden.

Unendlich viel habe er damals selbst gemacht, erinnert sich der 60-Jährige an die zwölf Monate währende Bauphase. Nur an zwei Tagen in dem Jahr sei er nicht vor Ort gewesen, nämlich am 1. Weihnachtstag und zu Neujahr. Ehrgeiz, Sparsamkeit und eine Finanzspritze der Eltern hätten im April 1990 die Eröffnung des Centers ermöglicht, ein erster Schritt auf dem Weg zum großen Ganzen. Alle drei Jahre hat die Anlage im Finienweg seitdem Erweiterungen und Ergänzungen erfahren und das Angebot hat sich in verschiedene Richtungen entwickelt. Während das Thema Squash aktuell kaum noch sechs Prozent der Auslastung belegt, stehen seit Jahren die Themen Fitness, Figurforming und Ernährung im Vordergrund; gastronomische Events ergänzen die Angebotspalette mit dem Ziel, dem Kunden eine individuelle Freizeitgestaltung zu ermöglichen.

Als sich Ehefrau Gitta 1994 in die Bewältigung der immer umfangreicher werdenden Aufgaben einklinkte, hatte Peter Berleth längst eine Vielzahl neuer Ideen. Nach einem Ausbau der Fläche sorgten Mic-Mac-Partys an ausgewählten Wochenenden für Stimmung, Schnitzel- und Frühstücksbuffets zeugten darüber hinaus vom großen Geschick des Paares auch in der Küche. Der Erfolg, den die Berleths mit ihrem Konzept verzeichnen konnten, ermöglichte wenig später den ganz großen Durchbruch, nämlich die Installation einer Vielzahl von Fitnessgeräten für das Ausdauertraining im Erdgeschoss. Zudem entstanden ein Badminton-Court, der noch heute Beachtung findet und, wiederum ein paar Jahre später, ein Freihantelbereich in der ersten Etage. Dort sind auch die Kursräume untergebracht, in denen Geschäftsführerin Britta Kaiser Abnehmwillige mit Hilfe des Ernährungsprogrammes „Balance X“ zügig in Form bringt. Eine kleine Saunalandschaft mit Kaminecke und Wasserlauf bietet außerdem Möglichkeiten der Entspannung im zweiten Obergeschoss.

Personalisiertes Fitnesstraining

Als beste Entscheidung überhaupt sieht Peter Berleth die Einführung des Trainingszirkels eGym, mit dessen Hilfe gleichzeitig Muskelaufbau, Rehabilitation und Figurtraining möglich sind. Im Einzelnen nennt er folgende Details: Lediglich 30 Minuten werden für das Ganzkörpertraining an den computergestützten Geräten benötigt; die Überwachung der persönlichen Leistung erfolgt über einen persönlichen Trainingschip. Sitzeinstellung und Aktualisierung des Programms erfolgen automatisch, verbunden mit der Erkennung des tagesaktuellen Fitnesszustands und einer Anpassung der Trainingsgewichte und der Belastungsreize. Fünf qualifizierte Trainer überwachen die korrekte Arbeit an den Geräten, korrigieren und unterstützen, wo es erforderlich ist.

Nach persönlichen Neigungen über das Engagement für den Sport hinaus befragt, legen sich Gitta und Peter Berleth ohne Zögern fest und bezeichnen ihre Arbeit am Herd als äußerst sinnhaft. Eine großzügige Küche, ausgestattet nach modernsten Erkenntnissen, und fleißige Hände, die bei Bedarf mit anpacken, haben dazu geführt, dass sich ihr zweites Standbein, das Catering, mittlerweile großer Beliebtheit erfreut. 300 Gäste seien ohne Probleme „zu wuppen“, immer wieder neue Ideen sorgten auch für neue Kunden.

Zufrieden blicken die beiden zudem auf ein Event zugunsten obdachloser Menschen zurück, die im Bremer Domkapitelhaus mit einem Weihnachtsessen, Süßigkeiten und Geschenken bedacht wurden. Der Aktion zugrunde lag der Wunsch einer WhatsApp-Gruppe rund um ihren Koch Torsten Meineke, dort Gutes zu tun, wo es wirklich Sinn macht. Wolldecken, Socken und Schals erfreuten dabei Frauen und Männer auf der Schattenseite des Lebens, Spenden ermöglichten den karitativen Einsatz.

Insgesamt 35 Personen – einige von ihnen in Teilzeit – arbeiten auf den mehr als 2000 Quadratmetern in dem Squash- und Fitnesscenter. Im mittlerweile angegliederten Catering- und Eventbereich, das für jeden anstehenden Auftrag mit Frischeprodukten aus der Region beliefert wird, kommen Teilzeitkräfte je nach Erfordernis zusammen.