Wünscht sich mehr Handlungsspielraum: Landrat Peter Bohlmann. (Björn Hake)

Der Fortgang der Corona-Impfungen beschäftigt viele unserer Leser. Einige von ihnen haben nachgerechnet und fürchten nun, dass erst im Herbst 2022 Herdenimmunität im Landkreis Verden herrschen wird. Ist das eine realistische Einschätzung?

Peter Bohlmann: Diese Berechnungen gehen von zwei Grundannahmen aus: Einerseits, dass weiterhin wenig Impfstoff zur Verfügung steht, und andererseits, dass ausschließlich im Impfzentrum geimpft werden kann. Das wird aber mittelfristig nicht der Fall sein, weil die zur Verfügung stehenden Impfstoffmengen steigen und wir auch zeitnah Impfstoffe bekommen werden, die in den Arztpraxen verimpft werden können.

Flächendeckende Impfungen in den Hausarztpraxen werden der Impfdynamik einen neuen Schub verleihen. Seriöse Schätzungen gehen davon aus, dass eine ambulante Ärztin beziehungsweise ein ambulanter Arzt mindestens 100 Impfungen pro Woche im regulären Praxisbetrieb durchführen kann. Bei allein 89 Hausärztinnen und -ärzten in 72 Praxen im Landkreis Verden wären hochgerechnet rund 8.900 Impfungen pro Woche möglich. Eine Zahl, die sich mit der von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung genannten Zahl von fünf Millionen Impfungen pro Woche bundesweit decken würde.

Das Impfzentrum selbst wäre bei ausreichenden Lieferungen schon jetzt in der Lage in einer Sieben-Tage-Woche und im Zweischichtbetrieb rund 6.000 Impfungen vorzunehmen. Zudem stellt der Landkreis gerade Überlegungen für ein zweites Zentrum an, um bei Bedarf die Kapazitäten zu verdoppeln, wenn nicht gar zu verdreifachen. Wichtige Voraussetzungen bleiben jedoch, dass bei Ausbau der Impfkapazitäten in den nächsten Wochen auch ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht und die Terminvergabe reibungslos klappt.

Derzeit erreichen den Landkreis Verden zwischen 1.000 und 1.500 Dosen pro Woche. Diese Mengen werden zunehmen, wenn weitere Impfstoffe zugelassen werden und die derzeitigen Anbieter ihre Kapazitäten ausgebaut haben. Beides ist vom Landkreis allerdings nicht beeinflussbar.

Bremen hat die gleichen Probleme und kann nicht positiver oder negativer dastehen als wir, weil alle Landkreise, Städte und Länder nur die Impfdosen verimpfen können, die sie erhalten. Der Impfstoff wird strikt nach der Einwohnerzahl verteilt, weshalb die Gesamtzahl der Erst- und Zweitimpfungen pro Kopf gerechnet überall ungefähr gleich ist. Kennzahlenvergleiche, die nur die Erstimpfungen berücksichtigen, sagen nicht viel aus. Unser Ist-Wert an Impfungen von 300 deckt sich mit den Zahlen aus Bremen von 1.500 pro Tag, weil Bremen fast genau die fünffache Zahl an Einwohnern hat wie der Landkreis Verden.

Ja, es ist überfällig, dass den Landkreisen mehr „freie Hand“ gewährt wird. Zum Impfstart zu Jahresbeginn, als der Impfstoff absolut knapp war, war es richtig, dass den älteren Menschen, Kranken und Pflegekräften der Vorrang eingeräumt wurde und die Terminvergabe – auch wegen der notwendigen Zweitimpfung – zentral von Hannover aus erfolgte. Aber an diesem System festzuhalten, führt auf längere Sicht zu hohen Koordinations- und Prüfaufwänden, die vermeidbar sind. Anstatt sich immer wieder in die Zuständigkeiten der Länder und Landkreise einzumischen, sollte der Bundesgesundheitsminister endlich die Impfverordnung aufheben, damit die Landkreise die Termine frei nach der Verfügbarkeit des Impfstoffes und der Impfwilligen selbst vergeben können. Auch die Ärztinnen und Ärzte in den Hausarztpraxen werden als Bedingung zu Recht stellen, dass Sie ihre Patienten impfen, aber nicht auch noch zuständig sein wollen für Prioritäten in Verordnungen.

Der entsprechende Erlass liegt uns seit dem vergangenen Sonntag vor. Unsere Abfrage der Impfwilligen in den betreffenden Berufsgruppen konnte am Freitag abgeschlossen werden. Danach haben wir an 2320 Beschäftigte Termine für deren Impfung am nächsten und übernächsten Wochenende vergeben. Mit den zusätzlichen Terminen außerhalb des Impfzentrums haben wir es in den nächsten 14 Tagen dann geschafft, den Bildungs- und Betreuungsbereich noch sicherer zu machen. Deutlich wird daran das hohe Engagement aller Beteiligten, die bei verfügbarem Impfstoff und relativ reibungsloser Terminkoordination zeitlich und räumlich alles möglich machen. Dafür bin ich dem medizinischen Personal, den Einrichtungen und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgesprochen dankbar.

Das Interview führte Marie Lührs.

Zur Person

Peter Bohlmann

leitet seit 2005 als Landrat die Geschicke des Landkreises. Die Corona-Pandemie stellt ihn und sein Team aktuell vor besondere Herausforderungen. Der 48-Jährige wuchs in Nienburg und Verden auf. Nach seinem Schulabschluss macht er zunächst eine Ausbildung, ehe er sich noch fürs Studieren entschied. Seit 1988 ist er in der SPD aktiv.