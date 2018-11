Der Gieschen-Kreisel bekommt Gesellschaft: Zwischen ihm und dem Schwalben-Kreisel entsteht ein Kreisverkehr, der künftig das Lieken-Quartier an die Embser Landstraße und ans Fritz-Lieken-Eck anbindet. Dann hätte an dieser Stelle die Stadt auf einer Strecke von etwa 800 Metern gleich drei Kreisverkehre zu bieten. Insgesamt befinden sich derzeit fünf neue Kreisel in Planung. (Christian Walter)

Bald kommt Nummer neun. Acht Kreisverkehre gibt es bisher im Stadtgebiet – und es werden mehr. Für die Anbindung des neuen Lieken-Quartiers an die Embser Landstraße und das Fritz-Lieken-Eck soll ein weiterer Kreisverkehr entstehen. Und sehr wahrscheinlich wird er als Lieken-Kreisel später allen Achimern geläufig sein. Ganz so wie der nach dem dort befindlichen Hotel benannte Gieschen-Kreisel oder der Schwalben-Kreisel, der wegen seiner Anbindung an die Schwalbenstraße so genannt wird. Mit dem neuen, noch nicht politisch beschlossenen Kreisverkehr an der Stelle, würde die dritte runde Verkehrsführung innerhalb von etwa 800 Metern entstehen.

Dafür minimiert sich die Wartezeit, die die Autofahrer an rot signalisierenden Ampeln in Kauf nehmen müssten. Ebenso reduzieren sich Lärm und die Umweltbelastung, denn meistens kommen die Autos an einem Kreisel nicht komplett zum Stillstand und müssen dann erst wieder anfahren. „Ein Kreisverkehr hat viele Vorteile, er funktioniert nur nicht an allen Stellen“, weiß der städtische Verkehrsplaner Stefan Schuster. Seinen Worten nach ströme der Verkehrsfluss mit einem Kreisel aber homogener.

Verlagerung der Aldi-Zufahrt

Und auch für die Anbindung des Lieken-Quartiers sei er die beste sowie leistungsfähigste Lösung. Allerdings wird, egal ob für die jetzige Kreuzung oder einen späteren Kreisel an der Stelle, die jetzige Aldi-Zufahrt samt Ampel von der Embser Landstraße verschwinden, weil diese den gewünschten Verkehrsfluss behindern würde. Später fährt man also in das neu erschlossene Lieken-Areal im Sanierungsgebiet „Nördliche Innenstadt“ hinein, um dann von der neuen Erschließungsstraße aus den davon nördlich gelegenen Aldi-Parkplatz erreichen zu können.

Der Kreisverkehr soll laut Schuster helfen, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, da nur bei dieser Verkehrsführung „alle aufeinander Acht geben“. Er nennt ein Beispiel: Wenn eine Ampel auf grün schaltet, fährt der Autofahrer los. Das passiert ganz automatisch, er geht von freier Fahrt aus und ist für Eventualitäten gar nicht sensibilisiert. Die Aufmerksamkeit in einem Kreisel ist da eine andere, eben weil der Autofahrer jederzeit damit rechnen muss, dass er keine freie Fahrt hat. Der Fachmann spricht von einem „ungeordneten Verkehr“.

Landkreis wartet auf Entscheidung

Den gibt es an den bereits erwähnten Kreiseln sowie in der Vogelsiedlung, bei McDonalds nahe der A 27-Anschlussstelle Achim-Ost sowie in vierfacher Ausfertigung im Gewerbepark Uesen. Der Kreisel bei McDonalds gehört dem Landkreis Verden und dieser möchte das Straßenbauwerk schnellstens auf Vordermann bringen. „Wenn die Amazon-Ansiedlung klappt, wird der Kreisverkehr bei dem anstehenden Straßenausbau gleich mitgemacht. Wenn sie nicht klappt, geht der Kreis da sofort alleine ran“, erzählt Schuster. Man müsse also den Ausgang abwarten.

Somit liegen allein fünf Kreisverkehre im Osten Achims. Mit dem Mammutprojekt Achim-West könnte, so es denn tatsächlich realisiert wird, ein Gegengewicht auf der anderen Seite der Stadt geschaffen werden. Denn derzeit sind dort ganze vier Kreisverkehre geplant. Demnach soll ein Kreisel südöstlich des Bremer Kreuzes entstehen, mitten im künftigen Gewerbegebiet sollen zwei weitere Kringel den Verkehr abwickeln und verteilen. Der dort vierte neue Kreisel das künftige Gewerbegebiet an die Landesstraße 158 (Bremer Straße) anbinden – neben dem Ofenhersteller Wehrhahn.

Weniger Unfälle durch Kreisverkehr

Der Bau eines Kreisels ist laut Schuster zunächst immer teurer als eine von Ampeln geregelte Kreuzung. Andererseits fallen Kosten für die Wartung der Signalanlagen an. Und man müsse die volkswirtschaftlichen Kosten sehen, sagt der Verkehrsplaner. „Mit einem Kreisverkehr gibt es weniger und weniger schwere Unfälle.“ Und für eine Verkehrsberuhigung sei ein Kreisverkehr – wie in der Vogelsiedlung oder im Gewerbepark Uesen – ebenfalls ein probates Mittel. „Da wo es sich anbietet“, erinnert Schuster nochmals an die Voraussetzungen.

Und die stimmen an der wohl prominentesten Achimer Kreuzung nicht: der Ueser Kreuzung. „Von der Fläche würde es gerade so passen, aber die Verkehrsströme würden nicht funktionieren“, weiß Schuster. Ein Beispiel: Der Strom von Achim aus zur Autobahn wäre zeitweise so stark, „dass die Leute von der Ueser Brücke und aus Richtung Baden nicht in den Kreisel kommen“.