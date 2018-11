Rainer Ditzfeld muss die Zukunft der Stadt im Blick haben und sich an die Verabredungen mit dem Rat halten. (Björn Hake)

Es gibt nun in Achim ein Handlungskonzept, das den Wohnungsbau und die Entwicklung der sozialen Infrastruktur (Kitas und Schulen) verzahnt, es gibt das Leitbild und ganz aktuell und verbindlich haben Bürgermeister Rainer Ditzfeld und der Stadtrat neu die Ziele für die nächsten drei Jahre vereinbart. Daran muss sich die Stadtverwaltung unter der Führung Ditzfelds ebenso halten wie die Fraktionen – etwa, indem sie die jeweiligen Haushaltsmittel bereitstellen, die für das Erreichen der Ziele notwendig sind.

Diese von einer mit Politik und Verwaltung besetzten Arbeitsgruppe verfasste Vereinbarung wurde nun vom Rat einstimmig beschlossen. Sie umfasst 14 Einzelziele und Themenfelder. „Damit haben wir ein weiteres Instrument zur strategischen Steuerung der Stadt“, sagte der Erste Stadtrat Bernd Kettenburg, während sein Vorgesetzter Rainer Ditzfeld neben ihm saß und stumm blieb. Was offensichtlich nicht nur Herfried Meyer (SPD) irritierte, der aber grundsätzlich findet, dass die Arbeitsgruppe auf Grundlage „des ziemlich guten Leitbilds“ die Vereinbarung auf den Weg gebracht habe. Volker Wrede (CDU), auch Mitglied der Arbeitsgruppe, merkte an, dass jede Seite – Verwaltung und Politik – damit in die Pflicht genommen werde, „sich und ihre Entscheidungen zu überprüfen“.

Stockende Entwicklung der Ganztagsschulen

Nicht immer sind die Ziele erreichbar, das hat in jüngster Zeit etwa die in Achim stockende Entwicklung hin zu Ganztagsschulen gezeigt. Es ist dann letztlich doch eine personelle und vor allem finanzielle Frage. Offenbar auch deshalb ist die Zielerreichung jeweils in vier Stufen eingeteilt, pro Stufe sind 25 Prozent erfüllt. Da geht es etwa ums Thema Verkehr in Verbindung mit den geplanten Gewerbeansiedlungen. Oder um die Innenstadt: Wenn es gelingt, eine Plattform „Digitale City Achim“ für die zentrale Vermarktung als Online-Shop zu installieren, ist in diesem Fall gleich die Hälfte der Zielsetzung erreicht – sie lautet „Stärkere Bindung der Kaufkraft in Achim“. Außerdem soll unter anderem ein Handlungskonzept für den Bereich der Freiflächen des Amtsgerichts Achim und des Baumplatzes sowie der gegenüberliegenden freien Flächen entwickelt werden.

Eine andere große Aufgabe stellt das Ziel dar, aktiv Personal für die Kindertagesstätten zu gewinnen, sodass die Stellen zu Anfang eines Kitajahres zu hundert Prozent besetzt sind. Und auch das Ganztagsschulthema, das bereits vor zehn Jahren vom Rat beschlossen wurde, taucht in der Vereinbarung auf. So soll die Grundschule Uesen den Ganztagsbetrieb aufnehmen, für die Grundschulen Baden und Bierden sollen Konzepte und Raumprogramme erstellt werden. Damit wäre Stufe drei des Ziels erreicht, voll erfüllt wäre es, wenn zusätzlich für die Grundschulen Uphusen und Paulsbergstraße Umsetzungspläne erarbeitet worden sind. Vereinbart wurde auch, die Sportanlagen (Schwerpunkt Fußballanlagen) bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.

Einige Ziele übererfüllt

Für die Sicherheit der Achimer Bürger soll an einem Gefahrenabwehrplan gearbeitet werden. Dieser soll dann greifen, wenn sogenannte Großschadenslagen eintreten. Erst wenn dieser Plan steht und mithilfe von zwei Übungen auf seine Tauglichkeit hin getestet wurde, gilt das Ziel als voll erreicht.

Apropos: In der vorangegangene Wahlperiode hatten Verwaltung und Politik einen

durchschnittlichen Zielerreichungsgrad von 75 Prozent geschafft, wobei einige Ziele gar nicht oder nicht ganz, andere dafür sogar übererfüllt worden sind – Letzteres etwa bei der Begrenzung der Verschuldung der Stadt.