Yoga-Meister Rajesh Kumar Mishra vom Bremer Verein Shaktya machte vor, was die Teilnehmer des Yoga-Festes dann nachmachten. (Björn Hake)

Yoga bietet eine gute Möglichkeit, der Hektik und dem Stress des Alltags zu entfliehen. Der Inder Rajesh Kumar Mishra, ein Meister seines Fachs, brachte beim Yoga-Fest die Gäste des TSV Emtinghausen mit Übungen und Vorträgen auf den Weg zu einem gesunden, friedlichen und befriedigenden Leben. „Hier macht Sport Spaß“ stand auf einem Banner des TSV Emtinghausen am rückseitigen Zaun. Spaß sollten auch die Teilnehmer am Programm des Yoga-Festes finden. Mit Matte und großem Handtuch ausgerüstet und in bequemer Kleidung trafen die Interessenten auf dem Sportplatz ein. 70 hatten sich ursprünglich angemeldet, doch nur gut die Hälfte erschien tatsächlich.

Der Rasen des Fußballfeldes war kurz gemäht, doch aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen durften die Frauen sowie einige Männer und Kinder daneben bei der Sprunggrube den Schatten unter anderem von Birke und Eiche nutzen. Fein säuberlich rollten sie dort die Yoga-Matte aus und nahmen Platz. „Leider haben sich aus Emtinghausen nicht so viele angemeldet, dafür aber aus der Umgebung umso mehr“, berichtete Organisatorin Maria Wicke, die Vorsitzende des Sportvereins ist.

Drei Stunden lang brachte Rajesh Kumar Mishra, der vor einer Woche vor 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern beim Bremer Hockeyclub referiert hat, den Teilnehmern Yoga näher. Der Meister besitzt eine formale Ausbildung und gründliche Kenntnisse in Anatomie, Physiologie, Biochemie und Psychologie. Er verbreitet seit 17 Jahren weltweit Formen von Ayurveda und Yoga. Die aktuelle Veranstaltung war als Nachschlag zum 5. Internationalen Yoga-Tag, der am 21. Juni begangen wurde, gedacht.

„Yoga bedeutet weniger Stress, bedeutet ganz bewusst zu sein“, erzählte Rajesh Kumar Mishra, der Vorsitzender des Bremer Vereins Shaktya ist. Wichtig war es zunächst, ganz bequem auf der Matte zu sitzen. „Hände auf die Knie, Rücken gerade, Augen und Lippen sind geschlossen“, lauteten die ersten Anweisungen. „Drei Mal tief einatmen und ausatmen.“ Körper und Geist sollten sich entspannen. Nach einiger Zeit rieben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – die Männer bildeten ganz klar die Minderheit – über dem Kopf die Hände, hielten diese schließlich vor die geschlossenen Augen und öffneten diese wieder.

Während der dreistündigen Veranstaltung ging Rajesh Kumar Mishra auf Bewegung, Atmung, Entspannung, und Meditation ein und gab wichtige Tipps, um dem stressigen Alltag zu entfliehen. Es wurde Wasser und Chai-Tee angeboten und am Ende lediglich um eine Spende zu Gunsten des Vereins Shaktya gebeten, denn die Teilnahme am Yoga-Fest selbst war kostenlos. Alle Mitwirkenden wurden mit einem T-Shirt ausgestattet – ein Geschenk der indischen Botschaft in Hamburg. Mit einem Aufdruck wurde an den internationalen Yoga-Tag am 21. Juni erinnert und auf diesen hingewiesen.

Kurzfristige Planung

Von der Botschaft war der Vize-Konsul Gulshan Dhingra erschienen. Er ging bei der Begrüßung auf das Verhältnis von Indien und Yoga ein und absolvierte selbst auch die Übungen. Bürgermeister Gerold Bremer, der einst den indischen Tempel in Bremen besuchte und sich dabei wie in „Tausend-und-einer-Nacht fühlte“, überreichte dem Gast eine Emtinghauser Chronik.

Die Möglichkeit eines Yoga-Festes wurde durch die Initiative von Singh Rai geboren, der in Emtinghausen wohnt und die TSV-Vorsitzende auf einer Geburtstagsfeier ansprach. Die Idee entstand Anfang Mai, also recht kurzfristig. Nur einen Monat später ist es nunmehr zu der Veranstaltung gekommen.

Für Maria Wicke war Yoga etwas Neuland. Sie kennt dieses Entspannungs-Programm lediglich von der Gymnastikgruppe, wo die Übungsleiterinnen des TSV Emtinghausen Andrea Koch und Elke Westermann Passagen einfließen lassen. „Sie sind auf dem neusten Stand“, lobte die Vereins-Chefin. Mit insgesamt 70 Anmeldungen zum Yoga-Fest war sie zufrieden. Mit der realen Teilnehmerzahl durfte sie es eigentlich nicht sein, denn das Eintauchen in die Yoga-Welt mit einem Meister hätte durchaus mehr Absolventen verdient gehabt.