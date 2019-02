Nach der Pause als Trio: Pianist Guy Mintus lädt Karin Christoph und Reinhard Röhrs zum musikalischen Ritt auf der Rasierklinge ein. (Björn Hake)

Die Schützenhalle von Kreuzbuchen in Otterstedt ist gerammelt voll. Mitglieder des Kulturvereins KuKuC aus Ottersberg versuchen noch, Gäste mit Stühlen zu versorgen. 150 Vorbestellungen hat es gegeben und rund 50 Menschen wollen noch untergebracht werden – für ein Konzert der Extraklasse.

Als Unterstützer treten nach der Pause noch Karin Christoph und Reinhard Röhrs auf, die es fertig gebracht haben, Guy Mintus, den mit vielen Preisen dekorierten Musiker auf die kleine Bühne des „Kulturzentrums“ von Otterstedt zu holen. Nach einem Auftritt auf der „Freien Bühne“ im vergangenen Jahr war der Pianist von der herzlichen Atmosphäre dieser Veranstaltung so beeindruckt gewesen, dass er versprochen hatte, wieder in dem etwas angestaubten, aber charmanten Saal der ehemaligen Schützenhalle aufzutreten.

Und jetzt ist es soweit. Alle Stühle sind gestellt und zurechtgeruckelt, es wird noch gelacht und freundlich gewinkt. Dann begrüßt Jan Roosen vom KuKuC die Gäste, und ein junger, schlanker Mann in gestreiftem Hemd betritt die Bühne, verbeugt sich tief und setzt sich an den weißen Flügel.

Ein Moment der Stille. Ein Baby aus dem Publikum gibt ein paar Laute von sich und Guy Mintus lächelt, geht noch mal in sich und beginnt sein erstes Stück mit überraschenden Disharmonien, indem er die Flügelsaiten direkt malträtiert. Nach diesem schrillen Auftakt badet der Künstler in sanfteren Klängen, lässt die Wellen der Töne wieder steigen und trudelt im Ozean der Musik, aber immer mit dem Kopf über Wasser.

Von der Stimmung im Saal inspiriert

Das Warum ist in erster Linie für Mintus wichtig, nicht das Wie. Und so folgt ein improvisiertes Musikstück, das ihn durch die Stimmung im Saal inspiriert hat, wie der Endzwanziger aus Tel Aviv erklärt. Kneipenklavierklänge aus der Stummfilmzeit werden abgelöst von Ausflügen in den Ragtime und es werden auch schon mal die Ellenbogen des Musikers eingesetzt, um das Publikum nicht in Bekanntem ruhen zu lassen.

Der Jazz von Guy Mintus kommt direkt aus seinem Gefühl und erzeugt Bewegung. Er nimmt das Publikum auf seine Reise mit, lässt es einsteigen in einen Zug, den er selbst führt und mit neuen Elementen der Elektronik ausgestattet hat. Mit einem Looprekorder werden Töne des Pianos und seiner eigenen Stimme gedoppelt und ergänzen, in den Hintergrund gebracht, die Wucht seiner musikalischen Darbietung.

Nach weiteren Stücken mit diesen Kunstgriffen wird es manchen der Gäste allerdings etwas zu viel und Mintus sollte dem Reiz des Neuen nicht erliegen, sondern die Mittel der elektronischen Klangverarbeitung vielleicht sparsamer einsetzen.

Nach der Pause wird Guy Mintus, der jetzt in New York lebt, von Karin Christoph an der Geige und Reinhard Röhrs am Bass unterstützt und es beginnt eine spannende, musikalische Unterhaltung zwischen den Künstlern auf der Bühne.

Keiner der Akteure weiß, wo es enden wird und so ist es auch gewollt. Manchmal ist es ein Ritt auf der Rasierklinge, wenn keiner der Musiker die Führung übernehmen will. Dann aber prescht Karin Christoph mit ihrer Geige voran und auch Mintus wird dominant. Die entstandene Spannung löst sich am Schluss und man merkt, dass das geforderte Publikum froh ist, dass die Drei den Faden wieder gefunden haben und der enorme Schlussapplaus ist von Erleichterung geprägt.

Beseelt und zufrieden

Die Zugabe lässt die Zuhörer klatschend aufstehen und der ganze Saal bebt, obwohl diese Form von Jazz den Gästen einiges abverlangt. Guy Mintus singt orientalisch, bläst auch in eine Harmonika und in der Werkstatt für besondere Töne bringt das Trio dem Publikum eine Wesensart dieses Jazz nahe: suchen, finden und verschmelzen – ohne sich aufzugeben.

Beseelt und mit zufriedenen Gesichtern verlassen die Gäste den Ort des Geschehens mit dem gegebenen Versprechen von Guy Mintus, jederzeit wieder dort auftreten zu wollen: in der Schützenhalle von Kreuzbuchen, in Otterstedt.