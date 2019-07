Melanie Berneking-Sahli wünscht sich ab August wieder eine volle Bude in der Fischerhuder Zwergenstube. Die 41-Jährige ist "Frau der ersten Stunde" in der Einrichtung für Kinder im Alter von sechs Monaten bis drei Jahren. (Jonas Kako)

Ob Pizza, Käsespätzle, Nuggets mit Kartoffeln oder Fischstäbchen mit „Püü“ – die Minis aus der kirchlichen Fischerhuder Kindertagesbetreuungseinrichtung „Zwergenstube“ werden von ihrem Betreuerteam um Melanie Berneking-Sahli täglich mit frischer Kost verwöhnt. Mit Ritualen wie der Morgenkreis und das gemeinsame Zähneputzen werden die Racker im Alter von sechs Monaten bis drei Jahren auf die kleinen Abenteuer des Tages eingestimmt.

Doch nun steht der Wohnung an der Kirchstraße 13 ein großer Aderlass bevor. Zehn von den derzeit 13 betreuten Kleinkindern verlassen die Zwergenstube und ziehen weiter, zum Beispiel in den Kindergarten im Erdgeschoss des Hauses. Grund genug für die Tagesmutter, in Zeiten von langen Wartelisten wegen überfüllter Einrichtungen ein recht ungewöhnliches Angebot zu unterbreiten: „Wir haben ab August noch freie Plätze“, sagt Berneking-Sahli, die der Zwergenstube seit der Eröffnung im Januar 2013 verbunden ist und ab sofort Anmeldungen von Eltern für ihren Nachwuchs annimmt. „Wir waren seit dem Start immer ausgebucht, warum es diesmal nicht so ist, weiß ich nicht“, rätselt die 41-Jährige, die selbst Mutter ist.

Vielleicht liegt es daran, dass die Zwergenstube damals ohne Unterstützung des Fleckens Ottersberg von der Kirchengemeinde Fischerhude ins Leben gerufen wurde und möglicherweise aus Unwissenheit über das zusätzliche Angebot noch nicht im Fokus vieler Eltern steht. Dabei ist Melanie Berneking-Sahli von dem Konzept und dem bisherigen Weg ihrer Einrichtung vollauf überzeugt. Bewegung an der frischen Luft steht bei den Lütten besonders hoch im Kurs, aber auch im Innern der rund 80 Quadratmeter großen Wohnung ist es gemütlich und es bestehen zahlreiche Möglichkeiten für die Kinder, ihren Bewegungsdrang auszuleben.

Neben den Funktionsräumen gibt es einen Bastelraum, ein Bällebad und natürlich eine Spiel- und Kuschelecke, die in den fünf Betreuungsstunden montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr für Kurzweil bei den Kleinen sorgen. In der Fischerhuder Zwergenstube an der Kirchstraße werden bis zu acht Kinder von zwei Tagesmüttern betreut. Doch es ist laut Berneking-Sahli auch möglich, die Kinder nur an zwei oder drei Tagen unter die Obhut der Betreuerinnen zu geben. So ist es möglich, dass sich zwei Kinder einen Betreuungsplatz auf diese Weise teilen. „Wir orientieren uns an den Ferienzeiten des Kindergartens“, ergänzt Berneking-Sahli, die vor Jahren eine Tagesmutter-Ausbildung absolviert hatte. Ein weiterer Vorzug der Zwergenstube sei es, dass sich die Eltern – bis auf Bringdienst und Abholung – um nichts kümmern müssten. „Wir machen alles selber.“ Eltern könnten zudem einen Zuschuss beantragen.

Gemeinsam mit Daniela Albig-Syren und Giuseppina Di Cianni-Mosele war das Projekt „Zwergenstube“ im Jahr 2012 ins Rollen gekommen. Die Kirchengemeinde Fischerhude war auf der Suche nach einer Lösung, um den wachsenden Bedarf in der Kinderbetreuung für die Jüngsten zu decken. Über den örtlichen Kindergarten fanden die Parteien letztlich zusammen. In der Wohnung an der Kirchstraße fanden sie schließlich den idealen Ort, ihre gemeinsame Geschäftsidee umzusetzen: Die Kirchengemeinde stellte eine rund 80 Quadratmeter große Wohnung im Obergeschoss des Gemeindehauses für die Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und drei Jahren zu Verfügung. Weil der Kindergarten schon damals mit im Hause war, ergab sich zudem eine fruchtbare Zusammenarbeit.

Melanie Berneking-Sahli hofft derweil, dass sich ihre Zwergenstube im August mit neuem Leben füllt, auch wenn der Flecken Ottersberg zu den Kommunen im Landkreis zählt, die im Bereich der Kinderbetreuung gut aufgestellt sind. Wer für seinen Nachwuchs im Alter von sechs Monaten bis drei Jahren noch einen Betreuungsplatz sucht, kann sich bei Melanie Berneking-Sahli (01 72 / 8 29 45 25) melden.