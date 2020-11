Der Abfallhof Beppen, zu dem bald wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume gebracht werden, wird ein Wertstoffzentrum. (Björn Hake)

Insgesamt acht Abfallhöfe gibt es derzeit im Landkreis Verden. Über 100 000 Kunden steuern diese jährlich an, um ihren Müll dort abzugeben. Weil die Abfallhöfe mittlerweile in die Jahre gekommen sind und Defizite aufweisen, genügen diese nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Und daher hat der Kreisausschuss für Wasser-, Energie- und Abfallwirtschaft nun die Empfehlung ausgesprochen, den Abfallhof Beppen zum Wertstoffzentrum umzubauen sowie zwei weitere Zentren im Landkreis Verden zu errichten. Zudem verfolgt der Ausschuss das Ziel, drei Abfallhöfe zu drei Annahmestellen mit beschränkten Öffnungszeiten und Abgabemöglichkeiten umzubauen.

Hierfür sollen dem Landkreis Verden zunächst bis 2024 jährlich 400 000 Euro zur Verfügung stehen, die beispielsweise der Modernisierung der Einrichtungen dienen. Das Geld sei auch für den Kauf benötigter Flächen bestimmt und ist somit Bestandteil der mittelfristigen Finanzplanung der Verwaltung. Der Ausschuss empfahl dies einstimmig. Zudem soll der Landkreis Verden zusätzlich ein Investitionsvolumen in Höhe von neun Millionen Euro aufnehmen, das der gesamten Umstrukturierung dient. Die Abstimmung darüber ist jedoch auf eine kommende Sitzung verschoben.

„Der Standort Beppen als Wertstoffzentrum ist klar. Jedoch haben wir bisher keine anderen Standorte für die beiden weiteren Zentren gefunden“, sagte die Fachdienstleiterin für Wasser-, Abfall- und Naturschutz, Silke Brünn. Eine langwierige Problematik, wie auch Landrat Peter Bohlmann weiß: „Wir sind seit Jahren auf der Suche.“ Die Suchräume für die geplanten Zentren liegen in den Bereichen Achim-Baden-Etelsen, Achim-Baden-Oyten sowie Kirchlinteln-Verden-Dörverden. „Das Ziel ist es, dass die Zentren so gut wie möglich erreichbar sind“, betonte die Fachdienstleiterin.

Nicht mehr zeitgemäß

Die jetzigen Abfallhöfe seien schlichtweg nicht mehr zeitgemäß. „Hinzu kommt die Nordkreisproblematik“, sagte Landrat Bohlmann. Seit der Schließung des Wertstoffhofs am Weserpark ist die Kundenanzahl in Oyten stark angestiegen – 2019 hatte der Hof knapp 16 000 Kunden. Täglich seien dies über 100 Personen, die vor Ort waren. Auch Reiner Aucamp von der SPD übte Kritik am Zustand: „Beispielsweise sind die Zuwege zu den Abfallhöfen eine Katastrophe. Es muss was getan werden.“ Zudem herrsche auf den Abfallhöfen Personalmangel.

Um den Betrieb der Höfe aufrechtzuerhalten, will der Landkreis Verden die Anzahl der Mitarbeiter im kommenden Jahr von den ursprünglich angedachten zehn auf dreizehn neue Stellen erhöhen. Erich von Hofe vom Bündnis 90/Die Grünen befürwortet diesen Schritt: „Das Personalproblem herrscht auch in Ottersberg. Hinzu kommt, dass auf vielen Höfen keine Toiletten vorhanden sind. Die Arbeitsbedingungen sind schlecht.“

Noch mehr ausgelastet als die Abgabestelle in Oyten sind die Höfe in Beppen und Achim. Dort nutzen jährlich jeweils über 24 000 Menschen das Entsorgungsangebot. Aus diesem Grund hat der Abfallhof in Beppen, der mit rund 152 Quadratkilometern mit das größte Einzugsgebiet umfasst, bereits sechs Tage die Woche geöffnet – umgerechnet 44 Stunden die Woche. Hinzu kommt, dass die meisten Höfe im Landkreis für eine mögliche Erweiterung kein Potenzial hätten. Ausgenommen davon seien eben Beppen und Oyten. Wobei in Oyten eine Erweiterung jedoch schwer umzusetzen sei. Zudem herrsche auf den kleinen Höfen Platzmangel, was zur Folge habe, dass die Container und Fahrwege unübersichtlich sowie die Container teilweise schwer zu erreichen seien. Dadurch besteht vermehrt ein Sicherheitsrisiko für alle Beteiligten, erklärte die Kreisverwaltung.

Besonderheit in Hülsen

Eine Besonderheit stelle der Abfallhof in Hülsen dar, bei dem es sich um eine sogenannte Kalihalde handelt. Neben der geringen Fläche sei ein Ausbau der Anlage nicht möglich. Gar ein Weiterbetrieb der Anlage als Annahmestelle ist fraglich, betonte die Verwaltung. Statt einer Sanierung biete der Landkreis Nienburg den Einwohnern Dörverdens die Mitbenutzung des zentralen Wertstoffhofes in Hoya an. Deswegen müsse noch die Möglichkeit einer interkommunalen Zusammenarbeit geprüft werden.

Zusätzlich regte Grünen-Politiker Erich von Hofe an, dass die kreisverdener Bürger die Abfallhöfe ohne Zahlung einer Gebühr nutzen können, wie es im Landkreis Rotenburg der Fall sei. Dagegen argumentierte die Kreisverwaltung in der Sitzung: „Es muss bezahlt werden. Mittlerweile kommen schon Firmen aus anderen Landkreisen zu unseren Höfen, um ihren Müll abzuladen, da Verden im Vergleich viel günstiger ist.“ Ziel sei es, die Gebühren so festzulegen, dass diese kostendeckend seien. Auch Wilhelm Hogrefe (CDU) ist strikt gegen eine Gebührenfreiheit. „Dies würde Firmen die Arbeit nehmen“, betonte er. Somit würden Arbeitsplätze wegfallen.