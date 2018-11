Auch in Achim wird zum Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. (Marvin Ibo Güngör)

Mit dem Volkstrauertag wird am Sonntag, 18. November, im Landkreis Verden der Kriegstoten und Opfer von Gewalt gedacht – zum Teil auch bereits am Sonnabend, 17. November. Zu den Feierstunden und Kranzniederlegungen sind alle Bürger willkommen – sie finden jeweils an den Ehrenmälern in den einzelnen Gemeinden statt.

In Achim beginnt die zentrale Veranstaltung am Sonntag, 18. November, um 11.30 Uhr im Foyer des Rathauses, anschließend geht es gegen 12 Uhr zum Ehrenmal im Rathauspark, wo Kränze niedergelegt werden. Einzig in Uesen treffen sich die Teilnehmer bereits am Sonnabend, 17. November, ab 18 Uhr an der Grundschule, ehe die Kranzniederlegung am Ehrenmal erfolgt. Alle anderen Zeremonien finden am Sonntag, 18. November, statt: in Baden um 9.30 Uhr auf dem Ehrenfriedhof, in Bierden um 9.30 Uhr am Ehrenmal (stille Kranzniederlegung), in Bollen um 15.30 Uhr am Ehrenmal (stille Kranzniederlegung), in Embsen um 16 Uhr am Ehrenmal sowie in Uphusen um 15 Uhr am Ehrenmal.

Die Kranzniederlegung in Oyten erfolgt am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr in Bassen: Es wird eine Ansprache zum Volkstrauertag am Ehrenmal geben und anschließend einen Gottesdienst im Gemeindezentrum Bassen. In Oyten selbst geht es um 9.40 Uhr mit einer Ansprache am Ehrenmal los, ehe um 10 Uhr der Gottesdienst in der St.-Petri-Kirche beginnt. Um 11.30 Uhr findet eine Ansprache am Ehrenmal in Sagehorn statt.

Auch im Flecken Ottersberg wird am Sonntag, 18. November, der Volkstrauertag begangen. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es um etwa 11 Uhr eine Kranzniederlegung am Ehrenmal bei der Kirche in Ottersberg. Nach einem gemeinsamen Kirchgang der Vereinsmitglieder wird in Fischerhude um 11 Uhr ein Kranz niedergelegt sowie um 11.30 Uhr am Mahnmal in Quelkhorn. Nach einem Gottesdienst findet in Posthausen um 11 Uhr eine Trauerfeier am Ehrenmal statt, um 11.30 Uhr gibt es die Kranzniederlegung am Ehrenmal in Grasdorf. In Otterstedt finden die Zeremonien im Anschluss an den Gottesdienst in der Friedhofskapelle um 10.45 Uhr am Ehrenmal in Otterstedt, um 11.15 Uhr am Ehrenmal in Benkel und um 11.45 Uhr am Ehrenmal in Eckstever sowie um 11.30 Uhr am Ehrenmal in Narthauen statt.

In der Gemeinde Thedinghausen wird am Sonntag, 18. November, mit den Vereinen und Organisationen ein gemeinsamer Gottesdienst ab 10 Uhr in der Kirche abgehalten. Im Anschluss daran erfolgt die Kranzniederlegung an Ehrenmälern der beiden Weltkriege an der Kirche und der Gedenktafel für die ehemaligen jüdischen Mitbürger auf dem Rathausplatz. In den Ortsteilen liegen die Termine am Sonntag wie folgt: Wulmstorf 13.30 Uhr, Beppen 14 Uhr, Morsum 14.30 Uhr und Ahsen-Oetzen 14.45 Uhr. In Lunsen gibt es bereits am Sonnabend, 17. November, ab 18 Uhr einen Gottesdienst mit anschließender Kranzniederlegung. Die jeweiligen Vereine sind eingeladen, an den Terminen teilzunehmen.

Der Flecken Langwedel hat diverse Termine für Sonntag mitgeteilt: In Daverden findet ab 10 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst in der Kirche statt, anschließend die Gedenkfeier auf dem Ehrenfriedhof, danach werden Kränze am Ehrenmal des TSV Daverden auf dem Sportplatz abgelegt. In Etelsen passiert dies am Ehrenmal um 11 Uhr, in Cluvenhagen um 11.30 Uhr, in Hagen-Grinden um 11.45 Uhr, in Holtebüttel um 14.30 Uhr (Treffen am Schießstand und Gedenkfeier, danach Kaffeetafel im Schützenhaus), in Völkersen um 14 Uhr (danach Kaffeetafel im Gemeindehaus), in Langwedel um 14.45 Uhr (Versammeln der Vereine am Feuerwehrhaus Langwedel) und um 15 Uhr beginnt dort die Gedenkfeier mit Kranzniederlegung am Ehrenmal (im Anschluss Kaffeetafel im Feuerwehrhaus).

In Sottrum erfolgt am Sonntag, 18. November, um 10 Uhr in der St.-Georg-Kirche ein Bittgottesdienst für den Frieden. Danach wird die Ehrenwache der Freiwilligen Feuerwehr an den Ehrenmälern aufziehen und die Fahnenabordnungen werden für die Kranzniederlegung Aufstellung nehmen, die nach einer Gedenkminute erfolgt. In Stuckenborstel findet um 15 Uhr beim Mahnmal im Wald eine Gedenkfeier mit Kranzniederlegung statt. Der Posaunenchor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Sottrum und die Freiwillige Feuerwehr Stuckenborstel beteiligen sich daran.